Temporada de bany
La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
Alcaldes de la zona es mostren molt crítics amb la supressió d’una base que també socorre a embarcacions
El 2026 l’únic membre d’aquesta unitat encara operatiu ja ha participat en la recuperació de quatre cadàvers
Guillem Sánchez
Diversos alcaldes de la Costa Brava s’oposen a la supressió de la unitat de submarinistes de rescat de la Guàrdia Civil a Girona, la zona amb més immersions i incidents d’Espanya. La cúpula de l’institut armat ha decidit que Barcelona es faci càrrec de la costa de Girona. L’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha enviat cartes al Govern espanyol sol·licitant que rectifiqui: «La supressió del GEAS de Girona és una bestiesa», afirma en declaracions a EL PERIÓDICO.
El Grup Especial d’Activitats Subaquàtica (GEAS) de Girona està ubicat a l’Estartit, que pertany al municipi de Torroella (Baix Empordà), des de fa gairebé tres dècades. «Només des d’aquest port es gestionen al voltant de 70.000 immersions anuals. No podem oblidar que les Illes Medes és una de les principals destinacions mundials de busseig», explica l’alcalde Colomí, en una missiva que la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha respost defensant la decisió de tancar la base de Girona. Els motius per suprimir-la, remarquen les fonts consultades per aquest diari, són «interns» i «no polítics»: els Mossos d’Esquadra, que continuen desplegant la seva unitat marítima, encara no poden actuar com a policia judicial al mar.
«Calonge (Baix Empordà) està absolutament en contra del trasllat del GEAS a Barcelona», remarca l’alcalde d’aquest municipi, Jordi Soler (Junts), per la seva banda. «Estem molt contents amb la tasca del GEAS de l’Estartit, sempre que els hem necessitat, hem pogut comptar amb ells», reitera. «Som diversos ajuntaments de la zona que hem elevat la nostra queixa davant aquesta decisió», afegeix Maite Selva (Junts), alcaldessa de Begur (Baix Empordà). «Per descomptat que estem en contra del trasllat del GEAS a Barcelona, perdem un servei que és important per al nostre territori», conclou l’alcalde de l’Escala (Alt Empordà), Josep Bofill (PSC).
L’alcalde Colomí, que governa a Torroella gràcies a un pacte amb ERC, conclou la seva carta enviada a la directora general González asseverant que tancar la base de Girona «no millora el servei, el debilita» i «no respon a la realitat de la Costa Brava». Per als alcaldes, perdre el GEAS de l’Estartit suposa, sobretot, que el temps de resposta davant una emergència que pugui donar-se al seu municipi passi de pocs minuts a més de dues hores.
Més activitat per la calor
Aquest estiu l’afluència de banyistes, embarcacions recreatives i submarinistes ha tornat a augmentar a causa de les altes temperatures. En conseqüència, els incidents a la Costa Brava, més de 200 quilòmetres de platges distribuïdes entre Blanes i Portbou, també s’han incrementat. L ’únic submarinista que segueix operatiu a l’ Estartit ha participat en la recuperació de quatre cadàvers aquest 2026.
En total, assenyalen fonts del GEAS, cada any es produeixen més de 200.000 immersions a la Costa Brava. És el lloc de més activitat subaquàtica a Espanya. Una de les raons esgrimida per l’estat major de la Guàrdia Civil –l’alt cap– per defensar que la base del GEAS a Barcelona assumeixi la protecció de les platges de Girona és que en els últims anys els submarinistes de l’Estartit amb prou feines han sigut activats. Un argument que no és cert, remarquen altres fonts del cos policial, que mostren dades que proven que els serveis prestats a l’aigua han sigut nombrosos.
Entre els serveis més recents destaquen el salvament d’una família d’ holandesos quehavien abocat amb el seu veler a l’Estartit, la troballa d’un farcell de droga, la desactivació d’un projectil al cap de Creus, la investigació i esclariment d’una mort en una platja de Begur o la recuperació dels quatre cossos de submarinistes ofegats aquest 2026.
Escassetat d’agents
El procés de formació i selecció dels membres dels GEAS és complex i cada vegada resulta més complicat comptar amb agents de la Guàrdia Civil disposats a treballar a Catalunya i, més encara, a l’Estartit, un lloc que està a dues hores de Barcelona.
En els últims anys, el grup de Girona ha estat integrat per només dos agents. Ara en queda un.
Aquest submarinista està de guàrdia els set dies de la setmana i s’ha de recolzar en col·laboracions amb els Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, policies locals o de barques de particulars per poder desplaçar-se amb seguretat fins al lloc de les recerques o salvaments. El pla de la Guàrdia Civil per a aquest bussejador és ordenar-li que tanqui la base de l’Estartit pròximament i traslladar-lo a Barcelona.
Els alcaldes de la Costa Brava demanen just el contrari: que vinguin més rescatadors al lloc on hi ha més submarinistes d’Espanya.
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