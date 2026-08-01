Itàlia activa en aeroports i ports controls de passaports
Com Meloni, Finlàndia recolza expulsar Espanya de l’espai Schengen / Alemanya apressa el Marroc a repatriar els migrants
Irene Savio
El Govern de Giorgia Meloni va jugar ahir la carta del cop d’efecte. A mitja tarda, el Ministeri de l’Interior va anunciar "el tancament de les fronteres marítimes i aèries" amb Espanya dins de l’espai Schengen, en resposta a l’arribada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc. El titular va ser immediat. La realitat, poc després, va resultar més modesta.El Govern de Giorgia Meloni ha jugat aquest divendres la carta del cop d’efecte. A mitja tarda, el Ministeri de l’Interior ha anunciat "el tancament de les fronteres marítimes i aèries" amb Espanya dins de l’espai Schengen, en resposta a l’arribada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc. El titular va ser immediat. La realitat, poc després, ha resultat més modesta.
Espanya i Itàlia no comparteixen frontera terrestre. La mesura, per tant, només pot incidir en els desplaçaments per via aèria i marítima entre els dos països. I ni tan sols allà Roma tancarà res: minuts després de la primera nota feta pública, el mateix Executiu italià va matisar enormement l’abast real del seu anunci.Espanya i Itàlia no comparteixen frontera terrestre. La mesura, per tant, només pot incidir en els desplaçaments per via aèria i marítima entre els dos països. I ni tan sols allà Roma tancarà res: minuts després de la primera nota, el mateix Executiu italià ha matisat enormement l’abast real del seu anunci.
El que passarà serà, en concret, que es posaran en marxa "controls que efectuarà la policia de frontera, específics i selectius cap a ciutadans de tercers països, per verificar que tenen els documents idonis per circular en l’àmbit Schengen". Més encara: "el restabliment dels controls d’entrada a les fronteres aèries i marítimes amb Espanya no suposarà cap canvi per als viatges dels ciutadans espanyols i europeus cap a Itàlia, que seguiran, com de costum, podent arribar al nostre país sense cap càrrega burocràtica. Per a qui viatgi des d’Itàlia a Espanya, no canvia res", segons diuen fonts governamentals.El que passarà serà, en concret, que es posaran en marxa "controls que efectuarà la policia de frontera, específics i selectius cap a ciutadans de tercers països, per verificar que tenen els documents idonis per circular en l’àmbit Schengen". Més encara: "el restabliment dels controls d’entrada a les fronteres aèries i marítimes amb Espanya no suposarà cap canvi per als viatges dels ciutadans espanyols i europeus cap a Itàlia, que seguiran, com de costum, podent arribar al nostre país sense cap càrrega burocràtica. Per a qui viatgi des d’Itàlia a Espanya, no canvia res", en paraules de fonts governamentals italianes", segons han puntualitzat fonts governamentals.
Traduït: controls puntuals a persones no europees. Res de barreres, res de suspensió general. Roma ha pactat amb França "un reforç" dels controls a la frontera terrestre entre els dos països. Les mesures estaran en vigor almenys un mes, segons la previsió del Govern.Traduït: controls puntuals a persones no europees. Res de barreres, res de suspensió general. Només un altre últim afegit, Roma ha pactat amb França "un reforç" dels controls a la frontera terrestre entre els dos països. I les mesures estaran en vigor almenys durant un mes, segons la previsió el Govern. La seqüència –anunci gran, després lletra petita– no és casual, en una Itàlia ja amb la vista posada en les eleccions del 2027.
Per la seva banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, va recordar ahir que les entrades irregulars registrades per Frontex en països com Itàlia entre el 2021 i el 2026 dupliquen les d’Espanya i va demanar respectar els tractats europeus. "La solidaritat i l’empatia són opcionals. El respecte als tractats europeus i a les dades, no", va dir en un missatge a X el cap de l’Executiu després que el Govern italià plantegés suspendre l’aplicació del tractat de Schengen de lliure circulació.Per la seva banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha recordat aquest divendres que les entrades irregulars registrades per Frontex en països com Itàlia entre 2021 i 2026 dupliquen les d’Espanya i ha demanat respectar els tractats europeus. "La solidaritat i l’empatia són opcionals. El respecte als tractats europeus i a les dades, no", ha dit en un missatge a X el cap de l’Executiu després que el govern italià plantegés suspendre l’aplicació del tractat de Schengen de lliure circulació i vinculés la crisi de Ceuta amb la seva política migratòria. En el seu missatge, Sánchez assenyala que, segons Frontex, entre el 2021 i el 2026 el nombre d’entrades irregulars per Itàlia va ascendir a 478.600, i per Espanya, a 234.760.
Lliure circulació
La Comissió Europea va recordar que Ceuta i Melilla no estan subjectes a la normativa Schengen després que, a més d’Itàlia, Finlàndia (en boca de la ministra d’Interior, la ultradretana Mari Rantanen) i Dinamarca plantegessin trencar la col·laboració amb Espanya en aquest espai de lliure circulacióLa Comissió Europea ha considerat aquest divendres que no es pot especular amb els motius de l’arribada de migrants a Ceuta i ha recordat que aquesta ciutat autònoma i Melilla no estan subjectes a la normativa Schengen després que, a més d’Itàlia, països com Finlàndia o Dinamarca plantegessin trencar la col·laboració amb Espanya en aquest espai de lliure circulació..
Per la seva banda, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va afirmar a X que la integritat de l’espai Schengen està "absolutament garantida", que la pràctica totalitat dels migrants que van entrar a Ceuta ja han retornat al Marroc i va remarcar que no és possible traslladar-se des de Ceuta i Melilla a la Península sense passar un control policial.
El Govern alemany, a més de "confiar" que Espanya aconsegueixi controlar la situació, va apressar el Marroc a repatriar "immediatament" aquests immigrants. "La protecció de les fronteres exteriors és fonamental per a la lluita contra la immigració il·legal", va escriure en un comunicat el canceller Friedrich Merz, que va dir estar en contacte amb l’Executiu espanyol, del qual va aplaudir la voluntat "de no deixar-los ingressar al continent".
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026