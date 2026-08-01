L’assassinada a BCN va patir violència masclista durant 10 anys
J. G. Albalat
La Camila, la dona assassinada a punyalades presumptament per la seva parella, Y. G. M., dimarts passat al districte barceloní de Sant Martí, va explicar a les seves amigues que patia "episodis de violència" des de feia deu anys, que les agressions eren contínues i que mai havia denunciat "per por" que l’acusat la matés o fes mal als seus fills, de 8 i 4 anys. També els va explicar que havia estat en una casa d’acollida per a dones maltractades. La jutge de guàrdia de violència sobre la dona va acordar ahir el seu ingrés a la presó.
Per la jutge, "són evidents els indicis" de la comissió per part d’Y. G. M., d’origen dominicà, d’un delicte d’homicidi. En la seva interlocutòria, remarca que, el 28 de juliol, cap a les 19.50 hores, l’acusat era al pis on residia la víctima amb els seus dos fills. "Amb absolut menyspreu envers la vida de qui havia sigut la seva parella sentimental", precisa la magistrada, l’acusat va clavar a la dona almenys 11 punyalades amb una daga d’uns 20 centímetres. Les ferides es van distribuir per diferents parts del cos: braços, tòrax i el cap, i van afectar el pulmó i el cor, cosa que li va causar la mort. L’acusat va cometre el crim davant dels seus dos fills.
La jutge afirma que aquest cas "comporta" una pena elevada i, per tant, "implica un elevat risc" de fuga. Per aquest motiu, va decretar la presó provisional, comunicada i sense fiança, d’Y. G. M. A més, prohibeix a l’acusat comunicar-se "per qualsevol mitjà" amb els seus fills i amb els pares de la víctima. Aquest cas ha activat totes les alertes i ha destapat les fallades i els punts negres del sistema de protecció. Ni l’entorn de la víctima va denunciar els fets dels quals tenia coneixement ni els sistemes policial i judicial van saber detectar la violència masclista que patia quan l’agressor la va denunciar per haver agredit presumptament tant a ell com els nens.
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