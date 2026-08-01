"M’està costant fins i tot trobar aigua"
Els habitants de Ceuta que poden estan fugint a la península. Els comerços han tancat i, malgrat l’actuació de l’Exèrcit i la policia, la sensació és d’"inseguretat".
MAY MARIÑO / CARLS DONCEL
Els ceutins que poden s’estan escapant a la península. Ja sigui amb barco o amb helicòpter, marxen de la ciutat autònoma després d’aquests dies "difícils, molt difícils" per la crisi migratòria sorgida arran de l’entrada de milers de persones –nedant o per la frontera– i que ha provocat el tancament de tots els comerços.
"La situació no es pot gestionar, i menys amb els nens", relaten ceutins a EL PERIÓDICO, perquè la crisi "obliga a estar-se a casa". I a sobre "no pots comprar res", relaten, perquè els supermercats estan tancats –des de ja fa diversos dies– i els bars, també. "Fa dos dies que no compro pa" o "m’està costant fins i tot trobar ampolles d’aigua", comenten ciutadans consultats, que, alhora, apunten al tancament dels comerços com una de les claus de la tornada dels marroquins.
Algun restaurant sí que obre, però "treballant a porta tancada". S’hi suma que els marroquins que treballen a Ceuta estan tenint dificultats per accedir a la ciutat autònoma, amb hores de cua per entrar de manera legal.
Els escassos hotels que hi ha a Ceuta estan patint cancel·lacions. Algunes les supleixen –confessen– amb l’arribada de periodistes i personal de reforç per a la crisi. "¿Qui vindrà amb aquest panorama?", comentava una cambrera ceutina queestava interessada a saber si les persones que van entrar il·legalment estaven tornant al Marroc a bon ritme. Segons les dades del Govern a les 21 hores de la nit, ja havien tornat gairebé el 100% de les persones que van creuar il·legalment, però als carrers de Ceuta continuen deambulant centenars de joves. Malgrat l’actuació de la Policia i l’Exèrcit d’anar concentrant-los per zones.
Els carrers de la ciutat autònoma tenen un aspecte de batalla campal, amb escombraries, restes de menjar, bosses i deixalles, que contrasta amb l’orgull de Ceuta que és una "ciutat molt neta". Els contenidors d’escombraries, a vessar, s’estan utilitzant també com a barricada per controlar accessos als barris en mans de les "patrulles ciutadanes" que s’han creat en alguns llocs. La sensació d’"inseguretat" és la més estesa entre els ceutins, amb el temor que s’encengui la metxa de la violència i la situació empitjori.
"Quan va col·lapsar la frontera, ens vam veure del tot superats". Aquest és el resum que fa David Gómez, un dels guàrdies civils que dijous passat estaven de servei a Ceuta quan es va desencadenar la crisi migratòria més important dels últims temps. "Érem uns 15 agents per a les 400 o 500 persones que van creuar de sobte. ¿Què podíem fer? Doncs res".
El relat d’aquest guardia civil des de Ceuta és colpidor: "Vaig veure nens de 2 i 3 anys a l’aigua, mares embarassades amb els seus fills amarrats amb draps a l’esquena... Mai havia viscut res així". "Potser s’hauria d’ampliar l’espigó, per exemple, i portar més i millors embarcacions per al Servei Marítim", reclama David Gómez. "I també incorporar més bussejadors del GEAS (Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques): només n’hi havia cinc per salvar desenes de persones al mar", denuncia aquest portaveu de l’associació Jucil.
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