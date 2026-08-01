Melilla, on van arribar 130 migrants, manté la tranquil·litat
Mariano Alonso Freire
Melilla manté la calma i la tranquil·litat mentre a Ceuta es viu una greu emergència per l’allau migratòria. Fonts del Govern de Melilla, que presideix el popular Juan José Imbroda, deixen clar que la situació no és comparable ni té la mateixa envergadura. "Això no és Ceuta", asseguren. Una cosa que atribueixen a la inexistència a Melilla d’un pas tan accessible entre el Marroc i el territori espanyol com la platja d’El Tarajal.Melilla manté la calma i la tranquil·litat mentre a Ceuta es viu ja una nova situació de greu emergència per l’allau migratòria amb 50.000 immigrants arribats a aquesta ciutat autònoma en els últims dies. Fonts del Govern de Melilla, que presideix el popular Juan José Imbroda, deixen clar que la situació no és, afortunadament, remarquen, comparable i no té, ni de lluny, la mateixa envergadura. "Això no és Ceuta", asseguren de manera gràfica. Una cosa que atribueixen a la inexistència a Melilla d’un pas tan accessible entre el Marroc i el territori espanyol com la platja d’El Tarajal.
A diferència de Ceuta, realitzar el salt a Espanya és molt més complex que a través d’aquesta platja, on transitar d’un costat a l’altre és com fer-ho per un penya-segat, cosa que malgrat els riscos és factible.A diferència de Ceuta, realitzar el salt a Espanya és enormement més complex que a través de l’esmentada platja, en la qual transitar d’un costat a l’altre és com fer-ho per un penya-segat, cosa que malgrat els riscos és factible, com evidencia la situació que es viu al territori ceutí. Malgrat això, la situació va obligar dijous al tancament de la frontera amb el Marroc després d’intents d’entrada de moltes persones procedents del costat marroquí per Beni Ensar, una ciutat portuària al nord-est del veí del sud.
Les fonts consultades descriuen intents d’arribada durant la matinada de divendres, en una quantia molt menor que a Ceuta. La Policia Local de Melilla va prestar en tot moment ajuda als efectius de la Policia Nacional que es van fer càrrec de la situació.Malgrat això, la situació va obligar aquest dijous al tancament de la frontera amb el Marroc després d’intents d’entrada de moltíssimes persones procedents del costat marroquí de la frontera per Beni Enzar, una ciutat portuària situada al nord-est del veí del sud. Les fonts consultades descriuen com s’han produït intents d’arribada durant la matinada de dijous a divendres, si bé en una quantia moltíssim menor que a Ceuta. El policia local de Melilla va prestar en tot moment ajuda als efectius de la Policia Nacional que es van fer càrrec de la situació.
Molts menors
Per la seva banda, la delegada del Govern central a Melilla, la socialista Sabrina Moh, va xifrar en 130 persones les que han accedit a la ciutat des de dijous de manera irregular. Un "important" percentatge dels missatges, va explicar, eren menors d’edat. Fonts del Govern de Melilla van informar de l’entrada de 75 menors als centres d’acolliment, que són competència de les autoritats de la ciutat autònoma.Per la seva banda, la delegada del Govern central a Melilla, la socialista Sabrina Moh, va xifrar en 130 persones les que han accedit a la ciutat des de dijous de manera irregular. Un "important" percentatge dels missatges, va explicar, menors d’edat. Fonts del govern de Melilla informen de l’entrada de 75 menors als centres d’acolliment, que són competència de les autoritats de la ciutat autònoma.
En total, es van derivar 60 individus per a diverses atencions sanitàries, algunes d’elles ingressades a l’Hospital Universitari de Melilla. Allà, com a Ceuta, la gestió hospitalària correspon al Govern central i al Ministeri de Sanitat.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026