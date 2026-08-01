Accident de trànsit
Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
L'autocaravana s'hauria aturat al voral després de punxar una roda quan va ser envestida pel vehicle pesant; el sinistre provoca cues de fins a quatre quilòmetres en direcció Barcelona
Eva Bellido
Una menor de 13 anys ha mort aquest dissabte en un greu accident de trànsit registrat a l'AP-7, a l'altura del quilòmetre 422, en sentit Tarragona, dins del terme municipal de Benicàssim (Castelló).
El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències va rebre l'avís a les 12.15 hores per una col·lisió entre una autocaravana i un camió. Segons les primeres informacions, el vehicle familiar s'hauria aturat al voral després de patir el punxament d'una roda quan, per causes que s'investiguen, va ser envestit pel camió.
Dues ferides traslladades a l'Hospital General de Castelló
A l'interior del vehicle hi viatjaven quatre persones. Una menor de 13 anys va morir en l'accident, mentre que una dona de 48 anys i una altra menor de 15 van resultar ferides amb politraumatismes. Totes dues van ser ateses pels equips sanitaris i traslladades a l'Hospital General de Castelló.
El quart ocupant de l'autocaravana, un home, va resultar il·lès i no va necessitar assistència sanitària.
El conductor del camió també va sortir il·lès del sinistre i no va requerir atenció mèdica.
Fins al lloc dels fets es van mobilitzar una unitat del SAMU, una unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria, efectius de la Guàrdia Civil i Bombers.
L'accident va obligar a tallar el carril dret de l'autopista en direcció Barcelona i va provocar retencions de fins a quatre quilòmetres en una jornada especialment complicada per a la circulació, coincidint amb l'1 d'agost i un dels dies de més mobilitat de l'estiu.
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