El president de Ceuta critica la "insuficient" resposta de l’Executiu
M. Á. R.
"Tardana i insuficient". Amb aquestes paraules va qualificar el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la resposta del Govern de Pedro Sánchez a la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Després de la visita del cap de l’Executiu i la seva posterior compareixença, Vivas va assegurar que la situació és "absolutament insostenible" i va elevar a 60.000 les persones que havien entrat de manera irregular a Ceuta, malgrat que fonts del Ministeri de l’Interior la rebaixava a 50.000."Portava i insuficient". D’aquesta manera ha qualificat el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la resposta oferta pel Govern de Pedro Sánchez a la crisi migratòria en què es troba sumida la ciutat autònoma des d’aquest dijous passat. Després de la visita del cap de l’Executiu i la seva posterior compareixença, en la qual ha qualificat l’arribada massiva de migrants d’una "violació de la integritat territorial d’Espanya", Vivas ha assegurat que la situació és "absolutament insostenible" i ha elevat a 60.000 les persones que han entrat de manera irregular a Ceuta, malgrat que fonts del Ministeri de l’Interior el mitan a 50.000.
Envoltat dels portaveus de tots els partits presents a l’Assemblea de la ciutat autònoma, Vivas va assegurar que aquestes 60.000 persones són l’equivalent al 70% de la població ceutina i que, en cas d’extrapolar-lo al territori peninsular, seria com si entressin 34 milions de persones. "Aquesta xifra és impossible d’assimilar i està més que justificada la sensació de la ciutat d’inseguretat, d’inquietud, d’impotència i d’abandonament", va assenyalar.Envoltat pels portaveus de tots els partits presentin a l’Assemblea de la ciutat autònoma, Vivas ha assegurat que aquesta xifra de 60.000 persones és igual al 70% de la població ceutina i que d’extrapolar-lo al territori peninsular seria com si entressin 34 milions de persones. "Evidentment, aquesta és una xifra que és impossible d’assimilar i està més que justificada la sensació de la ciutat d’inseguretat, inquietud, impotència i abandonament", ha dit.
El president ceutí va assenyalar clarament el Marroc. "El maig del 2021 ja vam comprovar que les autoritats marroquines eren capaces d’utilitzar els seus ciutadans per pressionar Espanya", va dir.Al contrari de Sánchez, que s’ha mostrat molt caut en el seu intent per no assenyalar el Marroc com a instigador d’aquesta crisi, el president ceutí ha assenyalat clarament el país veí. "El maig del 2021 ja comprovem com les autoritats marroquines eren capaços d’utilitzar els seus ciutadans per pressionar Espanya, per desestabilitzar Ceuta i generar inquietud en la nostra població. Ha tornat a passar ara, el juliol del 2026", ha dit. neo que fa falta treure lliçons de caràcter estructural d’aquest episodi. Això ha posat de manifest una extrema vulnerabilitat de la nostra ciutat i crec que és de caràcter estructural, cosa que requereix mesures estructurals en matèria d’infraestructures, mitjans i de normativa perquè aquestes situacions no es tornin a produir", ha afirmat Vivas abans d’assenyalar que és "absolutament important" en aquest procés la implicació de la Unió Europea.
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