Sánchez denuncia la "violació de la integritat territorial d’Espanya"
El cap de la Moncloa anuncia la col·locació de boies al mar per contenir immigrants
Miguel Ángel Rodríguez
El president del Govern, Pedro Sánchez, va titllar l’arribada massiva d’immigrants a Ceuta d’una "violació de la integritat territorial d’Espanya" i va atribuir-la a les "màfies que trafiquen amb éssers humans", les quals, va dir, van aprofitar la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent dels qui entren a territori espanyol per mar. El cap de l’Executiu, que va comparèixer ahir al matí, va avançar que a aquella hora ja s’estaven tornant centenars de persones al Marroc i que s’agilitzarien els expedients per repatriar-ne la resta.El president del Govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l’arribada de prop de 49.000 migrants a Ceuta d’una "violació de la integritat territorial d’Espanya" i d’una de les fronteres d’Espanya, cosa que ha atribuït a les "màfies que trafiquen amb éssers humans" que han apel·lat a la sentència del Tribunal Suprem que prohibia les devolucions en calent per a aquelles persones que entressin a territori espanyol per mar. No obstant, el cap de l’Executiu ha assegurat que al llarg del matí ja estan tornant centenars de persones al Marroc i que s’agilitarà els expedients per poder repatriar la resta.
A més, després de visitar part de la ciutat autònoma amb el president Juan Jesús Vivas, Sánchez va enviar un missatge de tranquil·litat a la població ceutina assegurant que es garantirà la seguretat de tots els ciutadans com si visquessin "dins de l’M-30" madrilenya perquè "no hi ha perifèria i centre" en aquesta mena de qüestions. "El Govern utilitzarà tots els ressorts que té l’Estat per garantir la seguretat dels ciutadans ceutins. I, per descomptat, també la convivència", va asseverar.A més, després de visitar part de la ciutat autònoma al costat del president, Juan Jesús Vivas, Sánchez ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població ceutina, assegurant que es garantirà la seva seguretat de tots els ciutadans com si visquessin "dins de la M-30" madrilenya perquè "no hi ha perifèria i centre" en aquest tipus de qüestions. "El Govern utilitzarà tots els ressorts de l’Estat per garantir la seguretat dels ciutadans ceutins. Per descomptat, també la convivència", ha asseverat.
Quasi 24 hores després que comencessin a arribar desenes de milers de persones a la tanca entre Espanya i Marroc, amb l’Exèrcit desplegat a la ciutat autònoma i la frontera tancada, Sánchez va assegurar que el que havia passat havia sigut un "atac" i va afirmar que el Govern hi respon amb el seu "retret i condemna en el nivell més enèrgic possible". No obstant, va evitar atribuir aquesta situació al Govern del Marroc, amb el qual va dir que la interlocució és "constant, fluida i raonable", a diferència del que va passar el 2021.Prop de 24 hores després que comencessin a arribar desenes de milers de persones a la tanca entre Espanya i Marroc, amb l’Exèrcit desplegat a la ciutat autònoma i la frontera tancada, Sánchez ha assegurat que el que ha passat ha sigut un "atac" davant el qual el Govern mostra el seu "retret i condemna en el nivell més enèrgic possible". No obstant, ha evitat atribuir aquesta situació al Govern del Marroc, amb qui ha dit que la interlocució és "constant, fluida i raonable", a diferència del que va passar el 2021.
Cooperació amb el Marroc
Sobre la inacció de la policia marroquina davant l’allau de persones que van sortir de Castillejos, Sánchez va evitar qualsevol crítica assegurant que l’evolució a la baixa dels fluxos migratoris és prova de la cooperació del país veí. Així, traient aquest episodi puntual, el president del Govern va assegurar que des de començament d’aquest any s’ha reduït un 36% el nombre de migrants que han arribat a Espanya i que el 2025 la baixada va ser del 40% respecte a l’any anteriorPreguntat concretament per la inacció de la policia marroquina davant l’allau de persones que van sortir de la ciutat de Castillejos, Sánchez ha evitat qualsevol crítica, assegurant que l’evolució a la baixa dels fluxos migratoris és bona prova de la cooperació del país veí. Així, traient aquest episodi puntual, el president del Govern ha assegurat que en el que anava del 2026 s’havia reduït un 36% el nombre de migrants arribats a Espanya i el 2025 la baixada va ser del 40% respecte a l’any anterior.. El cap de l’Executiu va dirigir els seus retrets a les màfies i a la seva "lectura interessada" de la sentència del Suprem, que estableix que les anomenades devolucions en calent es produeixin quan una persona hagi saltat un element físic, com una tanca. Va anunciar que es desplegaran boies pel mar per "crear una barrera de contenció i física perquè des del punt de vista administratiu" permeti complir la llei i procedir a l’expulsió dels migrants.Al seu lloc, el cap de l’Executiu ha dirigit els seus retrets a les màfies i a la seva "lectura interessada" de la sentència del TS que estableix que les anomenades devolucions en calent es produeixi després que una persona hagi saltat un element físic, com una tanca. En aquest sentit, ha anunciat que es desplegaran boies pel mar per "crear una barrera de contenció i física perquè des del punt de vista administratiu" permeti complir la llei i procedir a l’expulsió dels migrants.
Sobre les persones que ja eren a Ceuta, Sánchez va assenyalar que milers havien tornat al Marroc al matí per la seva pròpia voluntat –25.000, segons Interior a les 13.00 hores– i que aquest flux invers continuava (al final del dia hi havien tornat el 98%, segons el ministeri). Així mateix, va explicar que la policia local informaria a tots els migrants a la ciutat que les portes de la frontera s’han obert perquè puguin tornar.Sobre aquells que ja són dins de Ceuta, Sánchez ha assenyalat que milers han tornat al Marroc al llarg del matí per la seva pròpia voluntat – 25.000 segons Interior a les 13.00 hores – i que aquest flux invers continua. A més, ha explicat que la policia local s’encarregarà d’informar tots aquells migrants que es trobin a la ciutat que les portes de la frontera s’han obert perquè puguin tornar.
Per als que no prenguessin la decisió voluntària de tornar, el president del Govern va assegurar que estaven agilitzant "tot el que té a veure amb els expedients i la repatriació dels migrants", motiu pel qual es va reunir la comissió d’Asil. També va parlar de la necessària "col·laboració amb el país veí" per procedir a la devolució de totes les persones. "El termini, com més aviat millor", va dir. Es va pronunciar sobre els gairebé 7.000 menors que podrien haver entrat i als quals no es pot expulsar, i va posar en valor el marc "més segur" que existeix des del 2025 per gestionar aquesta situació amb el repartiment entre comunitats.Davant d’aquells que no han pres aquesta decisió, el president del Govern ha assegurat que estan agilitant "tot el que té a veure amb els expedients i la repatriació dels migrants", per a la qual cosa s’ha reunit la comissió d’Asil. En aquest punt, també ha parlat de la necessària "col·laboració amb el país veí" per procedir a la devolució de totes aquestes persones. "El termini, com més aviat millor", ha dit. També s’ha pronunciat sobre els prop de 7.000 menors que podrien haver entrat i als quals no se’ls pot expulsar, posant en valor el marc "més segur" que existeix des del 2025 per gestionar aquesta situació amb el repartiment entre comunitats.
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