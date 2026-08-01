Tres quilòmetres nedant en aigües fredes i enmig d’intensos corrents marins
L’aparent proximitat que separa les platges del Marroc de les d’Espanya és un engany per als milers de joves mal preparats que intenten la travessia
ÁLEX ÁLVAREZ GARCÍA
La silueta de l’espigó de la platja d’El Tarajal ha dibuixat aquesta setmana l’última frontera física entre dos mons. A simple vista, tot just uns centenars de metres d’aigua i roques separen el passeig marítim de la localitat marroquina de Castillejos (en àrab, Fnideq) de la ciutat autònoma de Ceuta. Per a milers de joves, no obstant, aquesta curta distància s’ha convertit en una de les rutes d’entrada a Europa més desesperades, constants i difícils de controlar: la travessia d’uns tres quilòmetres nedant.
El fenomen s’alimenta de l’anomenat moviment harraga (de l’àrab magribí, "els que cremen"). El concepte va néixer als anys 90 al nord de l’Àfrica per definir els que destrueixen els seus documents per evitar la repatriació i "cremen" el seu passat a la recerca d’un futur. Però avui dia s’ha popularitzat gràcies a les xarxes socials. En plataformes com TikTok o Instagram, comptes com @haragaa_ceuta1 viralitzen els testimonis dels qui aconsegueixen la gesta, convertint-los en herois i oferint consells logístics als que esperen a la vora marroquina: "Els que emigrin així també han de saber que no s’han d’emportar motxilla. Tot el que eres ho deixes enrere".
La ruta comença a les platges de Castillejos, especialment en punts com Pedralina, on les tanques del passeig marítim no aconsegueixen dissuadir els qui busquen sortir el més a prop possible de la duana marroquina. Emparats per la foscor de la nit, la densa boira o els dies de fort vent de llevant que redueixen la visibilitat de les patrulleres, els migrants es llancen al mar.
Ampolles buides
Equipats en el millor dels casos amb vestits de neoprè improvisats i aletes rudimentàries, i en el pitjor, aferrats a flotadors de platja i ampolles de plàstic buides a tall de salvavides, l’eufòria inicial als seus rostres a l’acariciar la possibilitat de creuar contrasta amb la cruesa extrema del trajecte.
L’aparent proximitat és l’engany més gran d’aquesta frontera. L’estret de Gibraltar és una zona d’intensos corrents marins on el mar Mediterrani i l’oceà Atlàntic xoquen amb força. Un nedador, per molt experimentat que sigui, pot veure’s arrossegat mar endins en qüestió de minuts. A la perillositat dels corrents s’hi suma la hipotèrmia. Fins i tot en els mesos d’estiu, les hores d’exposició a l’aigua freda esgoten les forces i provoquen rampes musculars severes a meitat de trajecte, transformant la travessia en una lluita per la supervivència.
Els que aconsegueixen envoltar l’espigó fronterer, la barrera del qual és de sis metres d’altura i 25 metres de longitud, i arribar a la sorra de la platja d’El Tarajal solen arribar exhaustos, amb signes evidents de congelació, talls per les roques i una profunda desorientació. A la vora no els espera la calma, sinó l’inici d’un complex engranatge humanitari i legal.
A peu de platja, l’Equip de Resposta Immediata davant Emergències (ERIE) de la Creu Roja desplega els seus recursos per oferir assistència mèdica, mantes tèrmiques i roba seca. Després, les forces de seguretat inicien el procés d’identificació i gestió. Mentre que els adults són derivats al Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) a l’espera que es tramitin els seus expedients o devolucions pactades, la situació més crítica recau sobre els menors d’edat no acompanyats, que són traslladats als ja de per si saturats centres de protecció de la ciutat autònoma.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026