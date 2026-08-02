A través de la UTE Clavegueram de Barcelona
Aigües de Barcelona i Acsa porten als tribunals la milionària contracta de Barcelona per al manteniment del clavegueram
Les empreses impugnen l’adjudicació a FCC Medi Ambient, que va guanyar amb una oferta de baixa temerària que el consistori va validar
Els plecs ja van ser recorreguts per una filial de Veolia i el Tribunal Català de Contractes va estimar parcialment les seves reclamacions
CONTEXT |
Barcelona gastarà 188 milions en el manteniment del clavegueram durant els pròxims vuit anys
Manuel Arenas
La milionària contracta per al manteniment del clavegueram de Barcelona ha acabat als tribunals. Després que l’Ajuntament de Barcelona renovés l’adjudicació del contracte valorat en gairebé 188 milions amb FCC Medi Ambient (Grup FCC), amb el qual es va fer pública la formalització de l’acord el mes de juny passat, les empreses competidores Aigües de Barcelona i Acsa Obres i Infraestructures han impugnat l’adjudicació davant un jutjat contenciós administratiu, segons ha pogut corroborar EL PERIÓDICO.
El recurs contenciós, de fet, l’han presentat les tres societats que integraven la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Clavegueram de Barcelona, que es va presentar com a licitadora al concurs: Aigües de Barcelona –integrada per Veolia (70%), Criteria (15%) i l ’Àrea Metropolitana de Barcelona (15%)–, que representa un 40% de la UTE; la Societat General d’Aigües de Barcelona (Veolia), que representa un 30% de la UTE; i Acsa Obres i Infraestructures (Sorigué), que protagonitza un altre 30% de l’UTE. De moment, el recurs únicament ha sigut admès a tràmit i el jutge ha sol·licitat al consistori barceloní el trasllat de l’expedient. Com és habitual en aquest tipus de processos, quan els arribi l’expedient, les empreses estudiaran les possibles vies legals i eventualment decidiran si prosseguir amb el camí judicial o desistir-ne.
L’adjudicació a FCC Medi Ambient va estar caracteritzada per algunes singularitats pròpies de contractacions públiques tan abundants. Primer, perquè l’oferta econòmica de FCC Medi Ambient es va considerar ‘baixa temerària’ , figura jurídica que els plecs contractuals atribueixen a propostes financeres anormalment baixes. L’Ajuntament de Barcelona va determinar que l’oferta de 129,2 milions, IVA inclòs, va representar un 3,645% de baixa respecte a la mitjana d’ofertes a la licitació, quan els plecs marcaven un màxim d’un 3%. No obstant, després de la corresponent justificació a càrrec de l’empresa, el consistori va validar que «la documentació aportada es considera suficient i justifica la seva oferta econòmica».
D’altra banda, en la licitació del considerat segon contracte barceloní més gran de serveis urbans consta un informe de rectificació de l’Ajuntament de Barcelona per un error material a l’hora d’avaluar les ofertes econòmica i tècnica. El dictamen del consistori esmena l’error d’haver tingut en compte l’IVA al calcular les baixes ofertes per les empreses, quan no havia de contemplar l’agregat de l’impost. Tot i que el resultat final no variava, sí que ho feien les puntuacions definitives: mentre FCC Medi Ambient passava de 95,44 a 95,67 punts sobre 100, l’UTE Clavegueram Barcelona passava de 71,55 a 71,55 a 71,59 punts. Finalment, l’adjudicació a FCC Medi Ambient es va formalitzar per un total de 121,1 milions més IVA (en total, 141,7 milions).
Una filial de Veolia ja va recórrer els plecs
El valor que el sector del cicle de l’aigua atorga al contracte per al manteniment, inspecció i neteja del clavegueram a Barcelona es destil·la no només del comunicat en el qual FCC Medi Ambient va titllar d’«històrica» la seva relació amb l’ajuntament arran de l’adjudicació de la contracta, sinó també la impugnació prèvia a què ja van ser sotmesos els plecs i l’anunci de licitació a càrrec d’una filial del grup Veolia.
En aquesta ocasió, va ser l’empresa Aquambiente la que va impugnar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) el primer anunci de licitació, que va sortir el 17 de juliol del 2024, i els plecs tècnics i administratius. Segons la resolució del TCCSP consultada per aquest diari, Aquambiente sol·licitava suspendre la licitació atenent motius com un suposat avantatge competitiu de FCC Medi Ambient per determinades exigències tècniques com un ‘software’ específic; falta de motivació en els criteris d’adjudicació; insuficiència pressupostària per cobrir costos salarials; o falta de concreció temporal de l’inici del contracte, cosa que segons el parer de l’empresa beneficiava l’empresa que ja era adjudicatària, FCC Medi Ambient.
El TCCSP va estimar parcialment el recurs i va obligar l’ajuntament a esmenar els plecs. Per exemple, en la seva resolució afirmava sobre els criteris d’adjudicació que «es troba a faltar el detall d’aspectes concrets que es tindran en compte en la valoració dels diferents criteris». O que les taules salarials utilitzades com a referència per l’Ajuntament de Barcelona estaven desactualitzades. O que el consistori havia de publicar, amb l’objecte de la transparència, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques de les licitadores.
El contracte per al manteniment del clavegueram de Barcelona té una durada prevista de vuit anys més de possible pròrroga, i des del 1911 està adjudicat a FCC Medi Ambient, i representa el primer contracte de serveis de l’empresa. L’empresa pública Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) és la responsable de supervisar el servei. La prestació del mateix mobilitza 200 treballadors, afecta una població estimada d’ 1,7 milions de veïns i contempla una xarxa de clavegueram de 845.243 metres visitables – altura igual o superior a 1,50 metres – i 806.322 metres no visitables – altura inferior a 1,50 metres –, a més de 80.258 sumidors.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia
- Un ferit en un xoc frontal entre dos cotxes a Manresa que acaba amb un vehicle encastat en una botiga