Incendis forestals
Els bombers valencians esclaten: "Estem treballant com fa vint anys i els incendis han avançat"
La manca d'inversió en noves tecnologies i formació actualitzada posa en risc professionals i població davant la virulència dels incendis
María Bas
Vehicles "obsolets", "manca de formació" i mitjans "escassos" són algunes de les mancances que, segons professionals, pateixen els Bombers i Bomberes Forestals de la Comunitat Valenciana a l'hora d'intentar fer front als incendis que afecten el territori i que aquest estiu ja han arrasat milers d'hectàrees a l'entorn de la valuosa Serra d'Espadà.
Davant aquesta situació, el delegat sindical de CGT Bombers Forestals del País Valencià, Ferran Edo, en una conversa amb Europa Press, ha denunciat la situació "deficitària" en què es troben i ha reclamat una major inversió i més prevenció.
Per al bomber, la prevenció és la "clau" per aconseguir que els incendis no siguin "tan virulents" com ho estan sent aquests anys, i per a això considera necessari que es duguin a terme treballs durant l'hivern, s'introdueixin "grans mamífers o animals salvatges" o es fomenti "la ramaderia i l'agricultura extensiva", ja que, al seu parer, ajudaria que els incendis forestals tinguessin "menys càrrega de combustible".
"Cal més prevenció i més inversió a les zones boscoses", ha reclamat el bomber, alhora que ha afirmat que, si volem tenir boscos i superfícies forestals que siguin "més resilients i que no es cremin en els períodes més complicats", cal "una bona gestió forestal, recursos i un món rural viu".
Així mateix, ha denunciat la "poca" formació que es dona als dispositius de bombers per fer front a aquestes situacions d'emergència i ha indicat que "s'hauria de fer molta més formació de la que s'està fent per adaptar-se a aquests nous escenaris, als incendis de sisena generació".
"Estem treballant com es treballava fa 20, 30 o 40 anys i els incendis en aquests anys han avançat", ha manifestat Edo, que ha criticat que les administracions autonòmiques "no" estiguin invertint prou i que els bombers forestals es trobin amb serveis "deficitaris".
"No es prenen seriosament les emergències"
En aquest sentit, ha exposat que, en qüestions "tan bàsiques" com les autobombes forestals pesants, la Comunitat Valenciana té autobombes de "més de 15 anys i, fins i tot, de més de 20" que "estan obsoletes, que no compleixen i estan per jubilar". "Falta inversió, una inversió en noves tecnologies, en foc tècnic, perquè, quan un incendi està fora de capacitat de control, ni l'aigua ni les eines manuals són capaces de combatre'l. Moltes vegades l'única manera de combatre'l és el foc tècnic, i un bon foc tècnic necessita una bona formació i no se'ns ha format en aquest aspecte", ha asseverat.
I, en aquest punt, ha indicat que "hi ha una sèrie de qüestions que haurien d'estar al dia pel que fa a tècniques d'extinció i de recursos, que no ho estan", i que això es deu al fet que "les administracions "no" estan invertint i "no es prenen seriosament" el repte que suposa la gestió de grans emergències".
"Nosaltres som l'última línia de contenció d'aquest incendi forestal i, en tot el que és l'extinció, ens trobem amb camions o vehicles obsolets, amb una formació que no s'adapta a les nostres necessitats i amb una inversió tímida en materials tecnològics com ara drons", ha insistit.
En aquest sentit, el bomber ha assegurat que aquesta realitat no només posa en perill la població civil, sinó també els mateixos professionals: "Ens trobem que les unitats moltes vegades no compleixen els patrons de seguretat", ha lamentat. "Una maniobra d'autoprotecció no és la mateixa ni és igual d'efectiva amb sis components que amb tres o quatre components", ha criticat, ha advertit.
"L'empresa no està al dia"
El delegat sindical ha assegurat que aquestes qüestions les porten reclamant "des de fa molt de temps" a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servicis d'Emergències (SGISE), però els "canvis constants" de consellers i de gerents de recursos humans fan que "l'empresa no estigui al dia i tingui moltes deficiències".
"Això és una qüestió totalment política d'un govern que no ha tingut en compte o que no ha fet tot el que hauria de fer per aquesta empresa i perquè el servei de bombers forestals estigués al 100%", ha remarcat, alhora que ha subratllat que des del cos de bombers forestals fa "anys que adverteixen i comenten les mancances que té el servei, tant pel que fa a la falta de personal com a la falta de mitjans, així com a l'adequació de les bases".
Preguntat per la resposta de la conselleria davant les seves demandes, Ferran Edo ha assenyalat que han tingut reunions amb el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, en les quals hi ha "bones paraules", però l'execució de les mesures plantejades "triga molt".
Canvi climàtic
Així mateix, ha reflexionat que, si les administracions i els polítics "no redirigeixen part de l'economia a totes aquestes necessitats, i a més hi ha polítics que neguen que hi hagi un canvi climàtic, el que estan fent com a societat és fer-nos més vulnerables a aquests desastres naturals".
Preguntat per si senten preocupació davant partits polítics que neguen l'emergència climàtica, Edo —que ha defensat que les polítiques antiincendis han de ser "una prioritat"— ha assenyalat que, per a ell, a més de "negacionistes", són uns "irresponsables".
"El que està passant no són situacions que hagin passat tota la vida. Jo fa poc més de 20 anys que treballo en incendis forestals i el que estem vivint no ho havia vist en els primers anys. És en els últims anys quan he vist que els incendis es tornen més virulents", ha sostingut.
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