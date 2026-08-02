Feijóo considera "impossible" que Intel·ligència no en sabés res
El Govern admet que al CNI no li constava una entrada massiva de persones i recorda que Interior estava centrat en els incendis
May Mariño
Mentre Ceuta comença a recuperar certa normalitat, continuen les crítiques polítiques i la recerca de responsabilitats davant el que ha viscut la ciutat autònoma aquesta setmana. A principis de la setmana, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va aixecar la veu d’alarma per l’increment del nombre de persones que accedien de manera il·legal nedant des del costat marroquí. Per això, alguns sostenen que el que va passar després "es veia venir", una opinió que també comparteixen habitants de la ciutat.
A Ceuta preveien una crisi migratòria similar a la que es va viure el maig del 2021 i que aquests dies molts recordaven, però la situació va anar a més i dijous es va viure un fet sense precedents amb l’entrada massiva de milers de persones per la frontera terrestre, sumades als centenars que també van entrar nedant –les arribades van continuar, tot i que en menys quantitat, fins ahir al matí, quan es va instal·lar la barrera–. En aquell moment, de sobte, "la situació va canviar", i no hi havia "res d’Intel·ligència", diuen des de l’Executiu, que alertés d’aquest gir que va derivar que Ceuta, Espanya, pateixi una "invasió" –com ho va definir Vivas– de més de 60.000 persones en una ciutat amb una població de 80.000 habitants.
Des del Govern s’assegura que no hi ha cap servei d’Intel·ligència que donés la veu d’alarma avisant que, a la frontera amb el Marroc, milers de persones tenien la intenció de creuar a territori espanyol. "Ens va agafar per sorpresa", admeten fonts governamentals, que expliquen que Interior, a principis de setmana, estaven centrats en els incendis que cremaven el centre de la Península al capdavant de l’Emergència Nacional, i que "de sobte" es va trobar amb aquesta situació. És més, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, quan li van preguntar a Ceuta sobre si constava algun avís d’Intel·ligència, va assegurar de manera taxativa: "No, no hi ha cap informe sobre la situació esdevinguda".
Per la seva banda, el president del Partit Popular, Alberto Núnez Feijóo, que es va desplaçar en ferri a la ciutat autònoma per acompanyar el seu dirigent, va posar el focus en l’actuació de l’Executiu central abans, durant i després de l’arribada massiva de migrants. "Volem saber per què no va actuar el Govern", va reclamar, perquè és "impossible" que l’Executiu no tingués constància d’aquesta entrada massiva. "Es coneixia aquesta amenaça. De forma general, la identifiquen els documents estratègics de l’Estat, i de forma concreta tot sembla indicar que això se sabia des de principis d’aquesta setmana", va dir Feijóo des de Ceuta, on estarà més d’un dia per conèixer la realitat del que ha passat, acompanyat de Miguel Tellado i de Juan Bravo, entre altres dirigents populars.
Segons critiquen en el Govern, Feijóo es fa ressò de l’"abstracte" món dels "serveis d’Intel·ligència", sense concretar l’origen d’aquesta informació quan, recorden, a Espanya compten amb unitats d’intel·ligència o informació la Policia, la Guàrdia Civil i les Forces Armades, a més del CNI.
Però en la ciutadania ceutina també hi ha la pregunta de com pot ser que "ningú s’adonés" –diuen amb ironia– al Marroc que es concentraven a Castillejos, la ciutat a l’altre costat de la frontera, milers de persones amb intenció d’entrar a Ceuta. "Molts venien, fins i tot caminant, d’altres ciutats marroquines com Tànger". Per això s’escampa el dubte sobre la "col·laboració" amb el Marroc de la qual tant presumeix l’Executiu i que els efectius policials desplegats a Ceuta posen en quarantena. "Només cal veure com entraven sense problemes", apunten a EL PERIÓDICO.
El ministre de l’Interior va enaltir la relació amb el país, el va descriure com un "soci autènticament fiable" i va responsabilitzar novament les màfies que es dediquen al tràfic de persones i, tot i que no pot garantir que no es repeteixi una situació similar, perquè no és "endeví", va dir, sí que va assegurar que treballen "seriosament perquè no torni a passar". "Tenim el múscul i els instruments necessaris per revertir la situació en un temps absolutament breu, com ha passat", va afegir.
"Resposta contundent"
Per la seva banda, Feijóo va lamentar l’actuació i la resposta de l’Executiu perquè, va dir, "la integritat territorial d’Espanya no es negocia, es defensa. Hi ha coses que no s’han de fer i, quan es fan, han de tenir una resposta contundent", "és una vergonya que hi hagi milers de ciutadans que temin per la seva integritat als carrers espanyols", va sentenciar al costat del president ceutí.
Per la seva banda, Vivas va afirmar que "Ceuta no ha aconseguit la normalitat", per més que els comerços hagin obert i sigui residual la presència de migrants en alguns enclavaments de la ciutat, perquè "encara a Ceuta hi ha diversos milers de persones que han de ser retornades i perquè encara a Ceuta hi ha un clima i un ambient anímic en la població marcats per la inquietud i per la preocupació".
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