"No hi ha una píndola contra l’envelliment"
El president científic de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment, Manuel J. Castillo, adverteix del perill associat a suplements com els basats en la testosterona per augmentar l’energia. "És una moda i comporta riscos importants", avisa.
Nieves Salinas
"No hi ha una píndola màgica que eviti l’envelliment i solucioni tots els problemes". Ho afirma el doctor Manuel J. Castillo, catedràtic emèrit de Fisiologia Mèdica a la Universitat de Granada i president científic de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat (SEMAL), quan li demanen sobre l’allau de productes que omplen el mercat per frenar el pas dels anys, com els pèptids, que ja es venen com a "molècules màgiques" i cada dia són més presents en els productes de cosmètica antiedat.
"Hi ha substàncies que ajuden, però no hi ha un elixir de la joventut", conclou l’expert. Parla d’una altra tendència, l’ús de la testosterona per contrarestar l’envelliment o augmentar el desig sexual de les dones. En països com els Estats Units, s’ha estès la moda de productes que incorporen aquesta hormona i prometen una revolució sexual similar a la de la Viagra. "És una simplificació. No és pas una revolució sexual. I comporta riscos", assenyala el doctor.
Teràpia supervisada
La teràpia amb testosterona, ben supervisada, pot contrarestar alguns efectes i contribuir a una longevitat saludable. Però tampoc és una panacea, adverteix l’especialista. "El nostre cos envelleix i, dins de cada cèl·lula, cadascun dels seus orgànuls envelleix d’una manera diferent, i no tenim res, de moment, que ho afecti tot", explica.
"Prendre productes amb testosterona és una moda i comporta riscos importants", assenyala el doctor Castillo quan parla de l’hormona sexual masculina. "També és darrere de l’aparició i manteniment dels caràcters secundaris masculins, entre els quals hi ha un desenvolupament més gran de la massa muscular, determinants de canvis en l’estructura de pensament, la libido, la determinació, l’adopció de conductes de risc, l’agressivitat, etcètera", enumera.
Amb l’edat, continua exposant el metge, els nivells de testosterona disminueixen de manera gradual en l’home. En contraposició, els estrògens cauen en la dona amb la menopausa.
Prescripció mèdica
Evitar o revertir aquesta disminució determinarà "un efecte antienvelliment, però únicament sobre aquest aspecte concret, no per l’envelliment en conjunt", afegeix Castillo. El tractament amb hormona masculina, insisteix, l’ha de prescriure un metge que valori amb el pacient els riscos.
Una altra cosa són suplements i reguladors hormonals que es venen a preus molt econòmics. Castillo adverteix del risc de desenvolupar càncer de pròstata, problemes cardiovasculars o un augment de l’agressivitat.
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