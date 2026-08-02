La immigració torna a plasmar la divisió de la UE en plena onada ultra
El trumpisme europeu aprofita la crisi de Ceuta per acusar Espanya d’"obrir les portes d’Europa" a una "invasió africana" fora de control
Gemma Casadevall
La ràpida intervenció del president del Govern, Pedro Sánchez, determinat a repatriar les desenes de milers d’immigrants arribats a Ceuta, va mitigar una mica els udols de la ultradreta europea davant una presumpta "invasió africana" en direcció a territori comunitari. Itàlia i Finlàndia, entre els països on la dreta radical lidera o forma part dels seus governs, havien reclamat l’"exclusió" d’Espanya de l’espai Schengen –malgrat que en rigor no és possible".
Se’ls van sumar partits agermanats d’altres estats membres on la dreta radical aspira a arribar a la presidència, com França, o on estan políticament aïllats, però ocupen la primera posició en intenció de vot, com Alemanya. Allà on, malgrat la seva puixança, estan apartats del poder, com als Països Baixos, es va acusar "els bojos esquerrans i liberals" de "deixar entrar tothom" en territori de la Unió Europea. Aquest va ser el missatge llançat pel líder de la seva ultradreta neerlandesa Geert Wilders. Al·ludia tant el Govern de Sánchez com el del primer ministre neerlandès, el liberal Rob Jetten.
Meloni, la primera
Es diria que la ultradreta europea va aparcar de sobte les diferències que els impedeixen unir-se en un únic grup a l’Eurocambra. La primera que va aixecar la veu va ser la cap del govern italià, Giorgia Meloni, amb la seva reclamació d’una hipotètica suspensió d’Espanya del Schengen. Finlàndia, on el primer ministre, el conservador Petteri Orpo, té en la seva coalició l’ultradretà Partit dels Finlandesos, va secundar aparentment Roma. La seva ministra de l’Interior, Mari Rantanen, de la dreta radical, es va afanyar a donar suport a Meloni després d’acusar Espanya de "fracàs" en la seva política migratòria. Hores després, el mateix Orpo va matisar a la seva intempestiva ministra, va recordar que "Espanya no està sola" en la defensa de les fronteres exteriors, de la mateixa manera que Finlàndia compta amb el suport espanyol en la protecció de les seves –principalment els seus 1.340 quilòmetres fronterers amb Rússia, la línia més llarga entre un país de la Unió Europea i el poderós veí–.
De Suècia, on el govern del centrista Ulf Kristersson depèn del suport parlamentari de la dreta radical, van arribar també crides precipitades a l’"exclusió" d’Espanya. Procedien de Jimmie Akesson, el recalcitrant líder de la ultradretana SD, que marca des de fora l’agenda del Govern. A Suècia hi ha eleccions generals al setembre i Kristersson ha avançat la seva disposició a coalitzar-se amb els ultres per poder-se mantenir en el poder.
En la llista de països que estan disposats a treure Espanya de Schengen hi ha també la República Txeca d’Andrej Babis, que és un altre representant del trumpisme europeu. Per a Babis, l’origen de la crisi migratòria de Ceuta es troba en un "efecte crida" per la regularització d’1,2 milions de migrants. "És escandalós que un estat membre implementi una política d’enfocament oposada al de la Unió Europea", va assenyalar Babis.
Control fronterer puntual
Espanya no pot ser expulsada del Schengen. Però sí que és possible establir mesures especials i controls fronterers puntuals. Això és el que, de moment, ha anunciat França, el país on l’Agrupació Nacional de Marine Le Pen i Jordan Bardella aspira a conquerir la presidència l’any vinent. Per a la ultradreta gal·la, la regularització de "centenars de milers de clandestins ha obert les portes d’Europa a tots els perills".
No podia deixar passar l’ocasió d’afegir-se a aquest clam Alternativa per a Alemanya (AfD), el partit més radicalitzat entre les ultradretes europees. Segons els sondejos, es dispararà per sobre del 40% en els comicis regionals del setembre que ve a l’est del país. Per a l’AfD, el Govern de Friedrich Merz està faltant a la seva obligació de "protegir la seva població" per consentir que altres socis europeus deixin entrar "a immigració disposada a la violència i sense formació". La líder de l’AfD, Alice Weidel, no parla ja d’excloure Espanya, sinó de suspendre el conjunt de l’espai Schengen.
Merz està sent qüestionat entre files conservadores i la seva Unió Cristianodemòcrata (CDU) està en caiguda lliure en els sondejos. Enmig d’aquesta nova crisi migratòria, que per a l’AfD remet a la del 2015, quan van arribar a Alemanya un milió de refugiats, ha optat Merz per una resposta moderada. Ha lloat Sánchez per mantenir "fora del continent europeu" aquesta immigració irregular i ha apressat el Marroc a cooperar per poder portar a terme la repatriació dels que van ingressar a Ceuta.
La línia dura danesa
Se suma així Berlín als socis de la Unió Europea que busquen respostes no rupturistes a l’ocorregut a Ceuta. La nota dissonant en aquest context l’ofereix la primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen. "És evident que la Unió Europea ha de considerar totes les opcions possibles, inclosa la suspensió de Schengen", ha afirmat.
La mà dura en política migratòria és una de les senyes d’identitat de Frederiksen. La líder danesa va aconseguir la seva reelecció fa uns mesos, va deixar enrere els seus anteriors socis centristes i lidera actualment un quadripartit de signe esquerrà. Això no l’ha desviat, no obstant, d’una línia dràstica en matèria migratòria que es trobaria més pròxima a la italiana Giorgia Meloni que a la família política a què pertany.
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