Macrooperació per comprar el centre comercial Gran Via 2
El fons sobirà de Noruega i l’empresa portuguesa Sonae Sierra constitueixen una societat conjunta per adquirir el complex de l’Hospitalet i set grans superfícies.
Clàudia Mas
Els centres comercials Gran Via 2, a l’Hospitalet de Llobregat, i La Vaguada, a Madrid, canviaran de mans en una de les operacions immobiliàries més grans de l’any a Espanya. El fons sobirà de Noruega, un dels inversors institucionals més grans del món, i la companyia portuguesa Sonae Sierra han acordat la compra de vuit centres comercials a Espanya per un valor brut aproximat de 1.500 milions d’euros.
Norges Bank Investment Management (NBIM) i Sonae Sierra han constituït una societat conjunta ibèrica per poder adquirir aquesta cartera, que suma més de 250.000 metres quadrats de superfície bruta per llogar. Segons va informar Sonae Sierra en un comunicat, es tracta de "centres comercials consolidats, localitzats en àrees urbanes amb un elevat poder adquisitiu".
La cartera, que ha sigut venuda per la Societat General Immobiliària d’Espanya (LSGIE), companyia controlada per la família Balkany, està integrada per Gran Via 2 (Hospitalet), La Vaguada, Gran Plaza 2, Plaza Norte 2, Plaza Río 2, Plaza Moraleja 2 i Plaza Loranca 2 (omunitat de Madrid) i Plaza Mar 2 (Alacant).
Gran inversor internacional
L’acord es va firmar divendres, tot i que l’operació encara està pendent de l’autorització de les autoritats de competència i del compliment de les condicions habituals en aquesta mena de transaccions. La nova societat també estudiarà futures inversions. Segons recull el comunicat conjunt de les dues empreses, "analitzarà de forma selectiva noves oportunitats d’inversió en centres comercials de la península Ibèrica que s’ajustin al seu perfil estratègic i de rendibilitat".
Norges Bank Investment Management gestiona el Government Pension Fund Global, el fons sobirà noruec creat per invertir a llarg termini els ingressos procedents de l’explotació de petroli i gas del país. Al tancament del 2025, el fons arribava a un valor de 21,27 bilions de corones noruegues i mantenia inversions en milers d’empreses de tot el món, xifres que el situen entre els inversors institucionals internacionals més grans.
El fons sobirà noruec ja té una presència rellevant a Espanya, tant mitjançant participacions empresarials com a través d’inversions immobiliàries. Amb aquesta operació ha reforçat la seva exposició al negoci dels centres comercials repartits per Europa. "Aquesta transacció reforça la nostra exposició al sector immobiliari comercial a Europa i està en línia amb la nostra estratègia d’inversió amb operadors especialitzats", va afirmar Jayesh Patel, corresponsable per a Europa de l’àrea immobiliària de Norges Bank Investment Management, en el comunicat difós per Sonae Sierra.
Gestió per a Sonae Sierra
El directiu del fons noruec també va destacar la trajectòria del seu nou soci en el mercat ibèric. "Estem molt satisfets d’haver establert aquesta associació amb Sonae Sierra, que compta amb una plataforma sòlida i una trajectòria consolidada a la península Ibèrica. Estem entusiasmats per treballar conjuntament amb el seu equip", va afegir.
El soci operatiu de l’aliança serà Sonae Sierra, filial immobiliària del grup portuguès Sonae, una de les principals companyies de Portugal. Sonae cotitza a la borsa, tot i que manté una estructura de control per part de la família Azevedo, fundadora de la companyia, de la qual té el 53% del capital. Paulo Azevedo presideix el consell i Cláudia Azevedo n’és la consellera delegada.
Sonae Sierra gestionarà els vuit actius. La companyia va acordar adquirir també el 100% de SCCE, la plataforma que administra els centres inclosos en l’operació i deu complexos comercials de tercers. SCCE compta amb més de 130 empleats, que s’incorporaran a la plataforma operativa de Sierra a Espanya. Després de tancar la transacció, la companyia gestionarà 73 centres comercials en vuit països i arribarà a un volum de 8.500 milions d’euros en actius sota gestió.Sonae Sierra s’encarregarà de gestionar els vuit actius. Paral·lelament, la companyia ha acordat adquirir el 100% de SCCE, la plataforma que administra actualment els centres inclosos en l’operació i deu complexos comercials propietat de tercers. SCCE compta amb un equip de més de 130 empleats, que s’incorporarà a la plataforma operativa de Sierra a Espanya. Una vegada tancada la transacció, la companyia gestionarà 73 centres comercials a vuit països i arribarà a un volum de 8.500 milions d’euros en actius sota gestió.
"Les aliances a llarg termini amb inversors institucionals de referència, que comparteixen la nostra visió i es basen en una alineació total d’interessos, en la confiança i en la transparència, han sigut fonamentals per al creixement de Sierra", va assegurar Luís Mota Duarte, conseller delegat adjunt i responsable executiu de l’àrea de Gestió d’Inversions de Sonae Sierra. Mota Duarte va assenyalar que "NBIM es troba entre els inversors més respectats del món i adopta un enfocament similar al nostre, per això estem molt satisfets d’haver establert aquesta associació"."Les aliances a llarg termini amb inversors institucionals de referència, que comparteixen la nostra visió i es basen en una alineació total d’interessos, en la confiança i en la transparència, han sigut fonamentals per al creixement de Sierra", ha afirmat Luís Mota Duarte, conseller delegat adjunt i responsable executiu de l’àrea de Gestió d’Inversions de Sonae Sierra. Mota Duarte ha assenyalat, a més, que "NBIM es troba entre els inversors més respectats del món i adopta un enfocament similar al nostre, per la qual cosa estem molt satisfets d’haver establert aquesta associació".
73 centres comercials
Així mateix, el directiu també va valorar la incorporació dels treballadors de la plataforma adquirida. "Estem desitjant donar la benvinguda a l’equip de SCCE, que reforçarà encara més la nostra plataforma operativa a Espanya", va concloure.El directiu també ha valorat la incorporació dels treballadors de la plataforma adquirida. "Estem desitjant donar la benvinguda a l’equip de SCCE, que reforçarà encara més la nostra plataforma operativa a Espanya", ha conclòs.
Sonae Sierra gestiona 73 centres comercials. La companyia havia tingut presència abans a Catalunya amb la gestió de La Farga, a l’Hospitalet de Llobregat, tot i que el centre va ser venut a Temprano Capital Partners el novembre del 2014. Si l’operació anunciada rep l’autorització de competència, Gran Via 2 es convertirà en el primer centre comercial gestionat per la companyia a Catalunya en més d’una dècada. A Espanya, Sonae Sierra ja gestiona Plaza Mayor, McArthurGlen Designer Outlet Málaga i GranCasa, a Saragossa. n Sonae Sierra gestiona 73 centres comercials. La companyia havia tingut presència anteriorment a Catalunya amb la gestió de La Farga, a l’Hospitalet de Llobregat, tot i que el centre va ser venut a Temprano Capital Partners el novembre del 2014 i va deixar de formar part de la seva cartera. Si l’operació anunciada rep l’autorització de Competència, Gran Via 2 es convertirà en el primer centre comercial gestionat per la companyia a Catalunya en més d’una dècada. A Espanya, Sonae Sierra ja gestiona actius com Plaza Mayor i McArthurGlen Designer Outlet Màlaga, així com GranCasa, a Saragossa.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Vuit de cada deu nous votants d’Aliança provenen de fora de Junts
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Centenars de persones homenatgen a Súria Pau Simon, el jove mort en l'accident de la mina
- Les tempestes causen dos incendis a Navès i Borredà