Meloni es posa al capdavant d’una vintena de països contra Schengen
Itàlia assegura que la sentència del Suprem ha desencadenat un "atac" per "abusar del nostre sistema de migració"
Irene Savio
Arran de la crisi de Ceuta, el Govern de Giorgia Meloni va difondre ahir una carta enviada a les autoritats europees en què afirma que Itàlia i Dinamarca encapçalen una iniciativa recolzada per 22 caps de Govern que planteja "reforçar o reintroduir" controls temporals a les fronteres interiors de la Unió Europea. A més, la missiva vincula la crisi migratòria amb la recent sentència del Tribunal Suprem espanyol, que va establir que no es pot tornar en calent els qui entrin nedant a Ceuta i Melilla.Arran de la crisi de Ceuta, el Govern de Giorgia Meloni ha difós aquest dissabte una carta enviada a les autoritats europees en la qual afirma que Itàlia i Dinamarca encapçalen una iniciativa recolzada per 22 caps de Govern que, en un dels seus punts més polèmics, planteja "reforçar o reintroduir" controls temporals a les fronteres interiors dels països de la Unió Europea. A més, la missiva vincula directament la crisi migratòria amb la recent sentència del Tribunal Suprem espanyol, que va establir que no es pot tornar en calent als qui entrin nedant a Ceuta i Melilla.
"La recent sentència del Tribunal Suprem ha sigut utilitzada per desencadenar aquest atac i abusar del nostre sistema de migració i asil", afirma el text. "Estem decidits a impedir que els traficants de persones posin en entredit la integritat de les fronteres exteriors de la Unió Europea", afegeixen els països signants, majoritàriament governats per partits o coalicions de dreta o centredreta, entre d’altres Alemanya, Grècia, Polònia, Finlàndia, Àustria, Bèlgica, Malta, Lituània i Suècia."La recent sentència del Tribunal Suprem espanyol ha sigut utilitzada per desencadenar aquest atac i abusar del nostre sistema de migració i asil", afirma el text. "Estem decidits a impedir que els traficants de persones posin en entredit la integritat de les fronteres exteriors de la Unió", afegeixen els països signants, majoritàriament governats per partits o coalicions de dreta o centredreta, entre ells Alemanya, Grècia, Polònia, Finlàndia, Àustria, Bèlgica, Malta, Lituània i Suècia.
Els 22 estats europeus sol·liciten una reunió dels ministres de l’Interior per coordinar una resposta comuna i adoptar mesures immediates per al control de la frontera exterior de la UE. Insten a estudiar un reforç de Frontex i una nova cooperació de la Unió Europea amb el Marroc. L’argument és que "no podem permetre que els creuaments massius incontrolats, la instrumentalització de la migració o altres amenaces híbrides creïn la percepció que l’entrada il·legal a la Unió Europea és possible. Que l’entrada il·legal d’un migrant pugui convertir-se en una estada legal".Amb això, els 22 Estats europeus sol·liciten la convocatòria urgent d’una videoconferència extraordinària dels ministres de l’Interior per coordinar una resposta comuna i adoptar mesures immediates per al control de la frontera exterior de la UE. La raó, afegeixen, és que resulta necessari estudiar un reforç de Frontex i una nova cooperació de la Unió Europea amb el Marroc. L’argument és que "no podem permetre que els encreuaments massius incontrolats, la instrumentalització de la migració o altres amenaces híbrides creuen la percepció que l’entrada il·legal a la Unió Europea és possible. Que l’entrada il·legal d’un migrant pugui convertir-se en una estada legal".
Agent de Trump a Europa
L’altisonant amenaça de tancament de l’espai Schengen divendres d’Itàlia va quedar reduïda a l’anunci que Itàlia farà durant un mes controls a ciutadans no europeus en les connexions marítimes i aèries, i amb un abast que encara s’ha de veure.
La crisi diplomàtica oberta per Itàlia té així mateix com a rerefons les recents reunions del grup ultra MAGA, avalades per Marco Rubio, en què va arribar a plantejar-se el finançament de fundacions i organitzacions per augmentar la seva influència ultraconservadora a Europa, una estratègia que grups progressistes han qualificat d’ingerència. "Aquest Govern ha abandonat Itàlia i els italians, ja no s’ocupa dels seus problemes quotidians sinó que, ostatge de la demagògia, s’ha reduït a agent de Trump a Europa", va assenyalar, sobre això, la cap del Partit Democràtic opositor, Elly Schlein.
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