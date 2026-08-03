Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per plujaERO MunichOfegament a la piscina de JorbaPiscines Manel EstiarteFestimariuSílvia Caballol
instagramlinkedin

Vuit morts a l’any

Un estudi forense vincula els ofegaments de menors a Catalunya a desigualtats socials: més de la meitat eren estrangers

L’informe apunta que aquests nens i adolescents es troben amb barreres per aprendre a nedar o fer activitats aquàtiques

Moren ofegats dos germans bessons d’11 anys al riu Ter a Manlleu

Protecció Civil fa una crida a la prudència a les zones de bany davant la gran afluència de persones

Dos socorristes treballant en una platja.

Dos socorristes treballant en una platja. / Carlos Lujan / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Pau Lizana Manuel

Barcelona

Un estudi impulsat per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) juntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya assenyala que hi ha diferències entre els ofegaments de menors a Catalunya dels últims anys i que podrien estar relacionats amb desigualtats socials.

La investigació ha analitzat retrospectivament les 39 morts de menors per ofegament a Catalunya entre 2019 i 2023. En concret, es van analitzar variables com l’edat, el sexe, la nacionalitat i el lloc de l’ofegament. La majoria de les víctimes eren homes (74,4%) i tenien una edat mitjana de 6,5 anys. Més de la meitat, el 56,4%, eren de nacionalitat estrangera, la majoria oriünds de països africans, segons indiquen els autors.

Els casos es produeixen principalment a l’estiu i hi ha diferències al lloc de l’ofegament: mentre que en piscina són més habituals els ofegaments de víctimes de nacionalitat espanyola, els estrangers moren més en platges, rius o aigües interiors. Per als investigadors aquests paratges requereixen més coneixement del medi aquàtic, més supervisió i habilitats específiques de seguretat que en una piscina.

Per això consideren que aquesta dada pot ser un possible reflex de desigualtats socials, econòmiques, educatives i d’accés als recursos de prevenció. L’estudi també apunta que alguns nens i adolescents poden trobar barreres per accedir a programes d’aprenentatge de la natació o a activitats aquàtiques educatives, sigui per factors econòmics, culturals o per haver arribat al territori en edats en les quals aquestes oportunitats són menys accessibles.

Vuit ofegats a l’any

L’estudi, publicat en l’edició d’abril i juny de la Revista Espanyola de Medicina Legal, assenyala que en els cinc anys s’han registrat una mitjana de vuit menors ofegats a Catalunya. Els investigadors consideren que per reduir els ofegaments infantils requereix una millora de l’actuació coordinada entre administracions, sistema sanitari, centres educatius i entitats comunitàries a més d’incorporar la prevenció.

Per això, reclamen mesures com la supervisió constant dels nens, l’ensenyament de la natació, la millora de la seguretat de les piscines i la sensibilització de les famílies. Juntament amb això insten a reforçar iniciatives que garanteixin la igualtat d’oportunitats en l’accés a activitats aquàtiques segures i programes d’aprenentatge de la natació, especialment entre els col·lectius que poden trobar més obstacles per participar.

Els investigadors creuen que els professionals sanitaris, educatius i comunitaris podrien exercir un paper rellevant promovent hàbits segurs i identificant situacions de vulnerabilitat que requereixen un suport específic per a aquesta formació en riscos.

Últims casos

L’estudi cobra especial rellevància atenent els últims episodis relacionats amb menors morts mentre es banyaven aquest estiu a Catalunya. A mitjans de juliol, dos germans bessons d’11 anys van morir ofegats mentre es banyaven al riu Ter, a Manlleu. Havien nascut a Ghana i no sabien nedar.

Notícies relacionades i més

També a Tarragona, on un nen de 12 anys i dos més de 13 van morir mentre es banyaven en una zona rocosa a prop de la coneguda com a Cova del Gos. Dues de les víctimes eren d’origen marroquí i les seves famílies van demanar ajuda per poder repatriar els cossos fins al Marroc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
  2. De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
  3. La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
  4. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
  5. La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
  6. L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
  7. Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
  8. El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella

Un estudi forense vincula els ofegaments de menors a Catalunya a desigualtats socials: més de la meitat eren estrangers

Un estudi forense vincula els ofegaments de menors a Catalunya a desigualtats socials: més de la meitat eren estrangers

El govern espanyol recorda que la llei obliga les comunitats a l’acollida “solidària” dels menors arribats a Ceuta

El govern espanyol recorda que la llei obliga les comunitats a l’acollida “solidària” dels menors arribats a Ceuta

La Festa Major de Sant Martí Sesgueioles recupera el toc manual de les campanes i amplia l'oferta d'activitats

La Festa Major de Sant Martí Sesgueioles recupera el toc manual de les campanes i amplia l'oferta d'activitats

Plataforma per la Llengua reclama el coneixement del català com a mèrit en les places del MIR

Plataforma per la Llengua reclama el coneixement del català com a mèrit en les places del MIR

CCOO demana “plans de xoc” a Catalunya i l’Estat contra la sinistralitat laboral davant l’augment d’accidents mortals

CCOO demana “plans de xoc” a Catalunya i l’Estat contra la sinistralitat laboral davant l’augment d’accidents mortals

Dinamarca estrena una mili obligatòria i igualitària, amb destí a Groenlàndia inclòs

Dinamarca estrena una mili obligatòria i igualitària, amb destí a Groenlàndia inclòs

La pressió migratòria es desplaça cap als territoris governats pel PP

La pressió migratòria es desplaça cap als territoris governats pel PP

Igualada Comerç presenta la imatge d'una 60a Botiga al Carrer que vol marcar un abans i un després

Igualada Comerç presenta la imatge d'una 60a Botiga al Carrer que vol marcar un abans i un després
Tracking Pixel Contents