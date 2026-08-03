Drets Socials
Anticorrupció investiga si hi va haver delicte en les ajudes de la DGAIA a joves extutelats
L’Oficina Antifrau ha remès a la fiscalia els expedients sobre aquestes presumptes irregularitats i està pendent d’enviar una investigació sobre «places fantasmes» en habitatges per a joves sortits del sistema de protecció
El Parlament tanca la crisi de la DGAIA sense assenyalar responsables polítics
J. G. Albalat
La Fiscalia Anticorrupcióestà investigant si es va cometre un delicte en la gestió de les ajudes atorgades perla Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) –transformada ara en la DGPPIA– a joves extutelats, segons les fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. Per aquesta raó, el fiscal encarregat d’aquestes indagacions ha sol·licitat a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que li remeti les actuacions que ha estat realitzant no només sobre aquest assumpte, sinó també sobre una altra polèmica que envolta aquest organisme dependent del Departament de Drets Socials: el pagament a determinades entitats per administrarhabitatges a Girona per a extutelats que comptaven amb habitacions buides, malgrat cobrar per cada una de les places.
L’OAC ja ha remès a la fiscalia la informació i l’expedient sobre les ajudes als joves extutelats. La investigació d’Antifrau ha conclòs i ha determinat que no s’ha acreditat l’existència d’un frau, tot i que sí que s’han detectat incompliments i deficiències en el seguiment i el control d’aquesta mesura. Ara, la fiscalia haurà de determinar si existeix o no un delicte i, si és així, qui l’ha comès. Si arriba a aquesta conclusió, podria presentar una denúncia o querella.
Les «places fantasma»
Una de les qüestions importants és determinar si hi va haver un simple descontrol de l’Administració a l’hora de supervisar les prestacions o si hi va haver una conducta que es pot enquadrar en un delicte i un autor en concret.
El cas s’estudia des del 2025, quan es va destapar l’existència d’una denúncia d’un extreballador del tercer sector sobre unes irregularitats en les prestacions econòmiques i en els recursos habitacionals per a joves extutelats. Per exemple, es va constatar que un jove estava rebent dues prestacions quan feia mesos que vivia i treballava a València. Altres empleats van denunciar que hi havia entitats de Girona que, fins i tot tenint places buides als pisos per a extutelats, cobraven de la Generalitat com si les habitacions estiguessin plenes.
Antifrau encara no ha enviat la documentació relativa al tema de les «places fantasma» als habitatges de Girona. Encara no s’ha acabat l’expedient i els tècnics estan analitzant la nombrosa documentació que s’ha recopilat, entre la qual els contractes subscrits amb les dues entitats socials a les quals se’ls va adjudicar aquest servei: Mercè Fontanillas i Resilis. Fa uns mesos, el Departament de Drets Socials va anunciar que no renovaria el contracte a aquestes dues entitats i que passaria a gestionar directament aquestes prestacions per evitar problemes similars més endavant.
Xoc amb el Parlament
La setmana passada, el Parlament va donar per tancada la comissió d’investigació sobre l’activitat de la DGAIA que havia començat un any enrere, quan va sortir a la llum una xarxa de pederàstia que va afectar una menor de 12 anys sota el paraigua de la direcció general i un primer informe de la Sindicatura de Comptes va advertir per primera vegada que s’estaven produint aquests pagaments indeguts a joves extutelats. La Cambra catalana va aprovar, per la mínima gràcies als vots del PSC, ERC i els Comuns, gran part del dictamen emès pels diputats que formaven part de la comissió que coincidia amb les conclusions de la investigació d’Antifrau i apuntava a una «falta de control» derivada d’una elevada externalització dels recursos.
No obstant, la Cambra catalana va rebutjar per unanimitat la ‘proposta de millora 7’. És el punt del dictamen en què es reclamava a l’Administració una gestió «rigorosa i íntegra» de les prestacions que eliminés el «marge de lucre opac» de les associacions o empreses. El text també exigia al Departament de Drets Socials que separés completament «les instàncies d’acompanyament de les de supervisió financera». És a dir, que cap entitat s’encarregui alhora d’acompanyar els joves extutelats i de decidir quina quantitat d’ajudes han de rebre per evitar conflictes d’interès.
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