El govern espanyol recorda que la llei obliga les comunitats a l’acollida “solidària” dels menors arribats a Ceuta
El Ministeri d’Infància alerta que la situació a la ciutat autònoma és de “contingència migratòria extraordinària”
ACN
El govern espanyol ha recordat aquest dilluns que la llei d’estrangeria, reformada fa un any, preveu, entre altres mesures, l’acollida “vinculant i solidària” per part de totes les comunitats autònomes de part dels menors migrants que han arribat els darrers dies a Ceuta. “Cal recordar que, des de l’agost del 2025, Ceuta es troba en situació de contingència migratòria extraordinària”, han explicat fonts del Ministeri d’Infància a l’ACN. En aquest sentit, diuen que s’està fent un seguiment intensiu de la situació a la ciutat autònoma per activar “tots els mecanismes disponibles” i oferir una “acollida digna” als infants i adolescents que han creuat la frontera des del Marroc, centenars segons el govern de Ceuta.
El ministeri també recorda que la legislació preveu el reagrupament familiar dels infants i adolescents migrants no acompanyats sempre que hi hagi familiars als seus països d’origen i es corrobori que les condicions garanteixen l’interès superior del menor.
“Tots aquests mecanismes estan previstos en els treballs de coordinació del Ministeri de Joventut i Infància amb la resta d’administracions i s’aplicaran de manera individualitzada, atenent la fórmula més adequada per garantir els drets de cadascun d’aquests infants i adolescents”, argumenten.
Per oferir una atenció d’urgència, el ministeri també treballa per habilitar espais i infraestructures que ofereixin una primera atenció digna a aquests infants en els primers moments després de la seva arribada. La ciutat de Ceuta, en el marc de les seves competències i amb l’ajuda dels diferents ministeris, està duent a terme la filiació individualitzada de totes les persones menors d’edat per poder oferir una xifra exacta i, d’aquesta manera, dimensionar els recursos necessaris per garantir una acollida digna, conclouen.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha avisat aquest dilluns que la ciutat autònoma no pot fer-se càrrec dels més de 750 migrants menors d’edat arribats els darrers dies a través de la frontera. “Abans que comencessin les arribades per mar, ja teníem al voltant de 180 menors, quan la capacitat ordinària de Ceuta, segons la llei, és només de 29. Quan va acabar la primera crisi d’arribades per mar, abans de l’allau, ens vam trobar amb 750. El que hi ha ara no ho sabem. Però complirem la llei, com hem fet sempre, tot i que no ho podem fer sols: necessitem el suport de l’Estat”, ha avisat en una entrevista a El País.
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