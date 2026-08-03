L’ansietat assetja els advocats
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix als seus 24.000 membres fil directe amb un psicòleg durant les 24 hores i cada dia perquè rebin atenció de franc. Un estudi revela que el 65% dels lletrats pateix ansietat i gairebé la meitat acusa fatiga, que atribueixen a la pressió de la seva activitat professional.
J. G. Albalat
Estrès, ansietat, insomni, esgotament professional –conegut com a burnout– i fatiga emocional. Aquests són alguns dels trastorns psíquics que poden patir els advocats en la seva tasca diària i que no solament alteren la seva activitat laboral, sinó també la seva vida en general. És una situació preocupant que ara aborda el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Els 24.000 advocats de la ciutat de Barcelona i d’altres poblacions limítrofes de l’àrea metropolitana, com l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Badalona des d’aquest mes disposen d’assistència telefònica de franc, prestada per un equip de psicòlegs durant les 24 hores del dia i tots 365 dies de l’any. Els estudis publicats a Espanya sobre la qüestió remarquen que sis de cada deu advocats pateixen ansietat.
El Col·legi ha posat en marxa aquest nou servei de suport i atenció psicològica amb l’objectiu de promoure el benestar emocional en situacions personals o professionals que puguin provocar malestar psicològic. Presta aquest servei la Fundació Salut i Persona, una entitat amb àmplia experiència en la promoció de la salut mental.
Alta responsabilitat
Els psicòlegs atendran els advocats que necessitin alguna mena d’ajuda, no solament per experiències viscudes en l’àmbit professional, sinó també en el personal i familiar. Aquest servei està destinat als col·legiats, és confidencial i no té límits de temps ni de nombre de consultes.
L’accés és anònim i es fa per via telefònica, mitjançant una clau d’accés. La posada en marxa d’aquest servei s’emmarca en la voluntat del Col·legi –que ha enviat una carta als seus col·legiats per explicar-los la iniciativa– d’impulsar mesures de prevenció i promoció de la salut mental, amb la intenció de «contribuir a un exercici professional més saludable i sostenible». En aquest sentit, la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo, assegura que els professionals del dret afronten diàriament «situacions d’alta responsabilitat, terminis estrictes, conflictes personals o econòmics dels clients i una elevada càrrega emocional derivada de la defensa d’aquests interessos».
La institució que presideix considera «essencial fomentar una cultura que prioritzi la salut emocional, promogui la prevenció i ofereixi recursos de suport». Per això s’ha impulsat una Comissió de Salut Emocional i s’ha signat el conveni amb la Fundació Salut i Persona, els beneficis de la qual repercuteixen en projectes socials. La llista de possibles patologies que pot patir un lletrat en exercici és àmplia, a causa del ritme accelerat que comporta la seva professió.
El director general de la Fundació Salut i Persona, Joan Piñol, enumera, a més dels trastorns que encapçalen aquesta crònica, altres problemes. Esmenta les dificultats per conciliar la vida personal i professional i la sensació d’isolament que pateixen els advocats de despatxos petits o que treballen tots sols.
Les situacions que tenen més impacte emocional en els advocats també són molt variades. Segons Piñol, van des de la defensa d’assumptes amb una gran càrrega emocional, com ara divorcis, casos de violència o custòdies de menors, fins a la preparació de judicis d’enorme transcendència, el compliment de terminis processals molt exigents o el tracte amb clients exigents i agressius.
D’altres vivències que poden provocar malestar emocional són la frustració quan una sentència no és favorable, a desgrat de l’esforç que s’ha portat a terme, la responsabilitat econòmica sobre el despatx i l’exposició constant al conflicte.
Senyals d’advertència
¿Quan ha d’acudir un advocat a un psicòleg? Piñol defensa que ho ha de fer quan apareixen un seguit de senyals diferents: irritabilitat, problemes de son, dificultat per desconnectar, ansietat abans d’entrar a la sala de judicis o al lloc on es practiquen les declaracions, falta d’il·lusió, sensació d’esgotament permanent o conflictes familiars de resultes de la feina.
A Espanya hi ha dos estudis rellevants sobre la salut psíquica dels advocats. N’és un l’informe Lawyers Burnout, elaborat per l’Associació Humanitzant la Justícia, que va entrevistar centenars d’advocats de diversos punts d’Espanya i va ser presentat l’octubre del 2020. Un 63% dels enquestats va declarar un desgast professional alt o molt alt; un 29,8%, un nivell mitjà, i un 7,2%, un nivell baix.
D’altra banda, el 2024 l’escola de l’advocacia de la capital d’Espanya també va elaborar un informe sobre la salut mental de la professió, en què van participar més d’un miler de col·legiats. Entre les 1.072 persones que van contestar a la pregunta sobre problemes relacionats amb la feina durant l’últim any, el 65,7% va respondre patir ansietat; el 46,6%, fatiga; el 43,2%, pensaments negatius o depriments; el 43%, les alteracions emocionals, i el 23,9%, problemes amb les rutines de son.
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