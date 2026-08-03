Les dues supervivents de marroquineria de Ferran
Els comerços Calpa i Guido Barcelona perduren en un carrer del centre de la ciutat transformat pel turisme, la pressió immobiliària i una rotació d’establiments que ha anat diluint la identitat del que va ser un dels eixos econòmics més importants de la capital.
ALBA ZAPLANA
Els últims comerços històrics que sobreviuen al carrer Ferran de Barcelona són autèntiques relíquies en un carrer posseït des de fa anys per cadenes de menjar ràpid, botigues de souvenirs i establiments per al turisme de pas. Dels set locals antics que encara conserva, només dos mantenen viu l’ofici que abans dominava el regi carrer Ferran: la marroquineria. Es tracta de Calpa (Ferran, 53) i Guido Barcelona (Ferran, 14).
Els seus aparadors plens de bosses, cinturons, maletes i moneders es resisteixen a la transformació comercial d’una de les vies més emblemàtiques del barri Gòtic. Totes dues tenen al seu catàleg diferents productes decorats amb el famós panot de la capital catalana, una icona que aconsegueix agradar tant al públic turista com al local. Avui el carrer Ferran concentra 66 dels 1.811 comerços actius del Gòtic, segons ha pogut comptabilitzar EL PERIÓDICO.
El carrer Ferran es va obrir el 1824 en la densa trama urbana d’una Barcelona encara emmurallada, en què la puixant burgesia industrial demanava espais elegants per passejar, comprar i relacionar-se. Dissenyat per Josep Mas i Vila, va ser un dels primers carrers de la ciutat concebuts expressament per al comerç, amb locals als baixos de gairebé totes les finques. Va arribar a concentrar alguns dels establiments més luxosos i exclusius de la ciutat, molts incorporarà a la tardor.
Laura García ha seguit la transformació de Ferran des del darrere del taulell de Calpa. Va entrar a treballar a la botiga quan tenia 17 anys i, tot i que no va arribar a conèixer el carrer en el moment de més esplendor, sí que va arribar a viure la darreria d’aquella etapa. Durant anys ha sentit els records elogiosos dels qui en van gaudir: "Hi va arribar a haver una dotzena de botigues de bosses de pell. La gent venia expressament a buscar aquesta mena de productes", assenyala.
Fundada el 1973, Calpa manté l’aposta pels dissenys propis i la fabricació local de bosses, motxilles i carteres de pell, entre altres productes. Avui, a 38 anys, García acaba d’assumir la gerència després de la jubilació de la fundadora, Àngela Calvet. El relleu, lluny de produir-se dins de la família, ha recaigut en qui durant dues dècades va créixer professionalment entre els taulells. Després de més de cinc dècades al capdavant del negoci i malgrat haver rebut importants ofertes per llogar el local, Calvet s’ha estimat més garantir la continuïtat de l’establiment.
En un context en què molts negocis han optat per productes estandarditzats per a visitants, Calpa continua dissenyant una bona part de les bosses i carteres que ven i n’encarrega la confecció, sempre que és possible, a petits tallers artesanals de Barcelona.
Segons les dades de l’associació de comerciants Barna Centre, els vianants tot just s’estan una mitjana de deu minuts al carrer Ferran. Per revertir aquesta situació, Barna Centre avança a EL PERIÓDICO que incorporarà a la tardor del 2026 per primera vegada el carrer Ferran a la cinquena edició d’Aparadors Artístics. Aquesta iniciativa pretén transformar els aparadors d’alguns establiments del Gòtic en galeries d’art efímeres d’artistes barcelonins. "Queden propostes comercials molt vàlides, però han quedat invisibilitzades per un entorn que ha canviat molt", afirma la gerent de l’associació, Isabel Rodríguez.
Les iniciatives per revitalitzar el carrer, però, no aconsegueixen dissipar la preocupació de tots els comerciants: la pressió immobiliària amb ofertes milionàries, l’encariment dels lloguers i la transformació del teixit comercial. Un dels qui aguanten és Guido Barcelona. Fundada el 1932 i regentada avui per la tercera generació de la família, continua especialitzada en la venda d’articles de viatge, motxilles i marroquineria. No són gaire optimistes sobre el futur. Pep Miquel, que fa gairebé quatre dècades que és darrere del taulell, afirma que "abans podia mostrar personal; ara només hi som els tres germans. Cobrem el salari mínim interprofessional".
La família va aconseguir mantenir-se al carrer Ferran després d’arribar a un acord amb la propietat, però el lloguer s’ha multiplicat. "Abans pagàvem entre 300 i 500 euros, ara 3.700", explica Miquel. S’hi afegeix una caiguda de la facturació del voltant del 40% respecte a anys anteriors. "Jo no venc coses. Ajudo la gent a trobar la solució que necessita", diu.
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