Pla Druida
Barcelona augmenta la pressió de la Guàrdia Urbana al carrer i als locals per acabar amb el narcotràfic
Els agents faran més controls de drogues i alcohol per millorar la convivència
La Guàrdia Urbana de Barcelona detecta 145 infraccions a 28 locals per vendre gominoles amb cànnabis
Germán González
Barcelona declara la guerra a la droga. El tinent d’alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l’intendent major Pedro Velázquez, han presentat aquest dimarts el Pla Druida: una nova estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l’actuació davant el consum i la venda al detall de drogues a la ciutat.
Per a això es vol incrementar la presència policial dels agents als carrers i zones on es ven i consumeix aquestes substàncies així com aplicar «intel·ligència operativa» per establir controls a prop de narcopíss o en locals els que se sospita que hi pot haver traficants. A més, el pla també augmenta la coordinació amb els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la resta dels serveis municipals.
Batlle ha assegurat que «la droga és la problemàtica principal que preocupa els cossos de seguretat a Barcelona», per la qual cosa el pla neix per augmentar «la pressió policial sobre xarxes de narcotràfic que operen a la ciutat». També ha remarcat que es vol seguir una estratègia per «anticipar-nos a les noves situacions de risc i recuperar espais ocupats per la venda al detall de droga i delinqüència».
A més, ha afegit que la Urbana «aprofitarà el coneixement que té del territori, dels veïns i dels comerciants, per detectar aquesta problemàtica». «No és només una eina policial, també ha de servir per recuperar l’espai públic i la convivència», ha remarcat Batlle.
Per la seva banda Velázquez ha assenyalat que «el mercat de la droga és ampli i canviant» a tot Europa, ja que cada vegada hi ha més disponibilitat de substàncies, l’aparició de noves i una evolució constant de la distribució. Per això, ha remarcat que «mai ha sigut tan perillós per a la salut consumir drogues» per la composició d’alguns nous estupefaents que apareixen. En concret, ha assenyalat que segons diversos informes europeus apareixen més de mil drogues noves a l’any, majoritàriament sintètiques.
Dins del pla, que va començar el juny passat, la Guàrdia Urbana reforça els seus mecanismes de detecció, prevenció i intervenció sobre les zones més degradades en les quals es consumeix al carrer, principalment recreatiu, i punts de venda. En aquests dos mesos els agents han entrat en una dotzena de narcopisos, segons Pedro Velázquez, i «s’ha accelerat» la investigació per detectar el narcotràfic en barris concrets.
Operatius conjunts
Des de fa un parell d’anys la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han intensificat les investigacions contra el narcotràfic a la ciutat. Durant l’any 2025 es van resoldre 110 investigacions que van culminar amb entrades i registres judicials. Aquestes actuacions van permetre desactivar 165 punts de venda de drogues, detenir 210 persones i recuperar 57 vivendes vinculades al fenomen dels narcopisos.
En aquestes intervencions es van confiscar 472 kg de cabdells de marihuana, 345 kg d’haixix, 9.018 plantes de marihuana, 7 kg de cocaïna, 550 grams de crac, 580 grams d’heroïna, 75,5 kg d’MDMA, 13,1 kg de metamfetamina, 16,7 kg de ketamina i 1,24 kg de tusi o cocaïna rosa. Durant el primer semestre d’aquest any també s’han produït 90 detencions, 74 punts de venda desactivats i 22 domicilis recuperats. En el marc dels diferents operatius s’han confiscat 80 quilograms de cabdells de marihuana, 2.815 plantes de marihuana, 272 kg d’haixix, 18,2 kg de ketamina, 7,4 kg de cocaïna, 4,3 kg de MDMA i 3,3 kg de metamfetamina.
Patrulles fixes
Una de les principals línies d’actuació del Pla Druida consisteix a identificar, monitorar i intervenir de forma permanent sobre punts de venda al detall, narcopisos, finques problemàtiques, espais de consum reiterat i altres entorns que generen afectacions a la convivència o a la percepció de seguretat. La Guàrdia Urbana desplegarà dispositius policials estables en aquests entorns per evitar incidents que es produeixen de forma reiterada i evitar la consolidació de les activitats vinculades a les drogues.
Velázquez ha indicat que la droga afecta tant Ciutat Vella com altres districtes de la ciutat, com barris de la zona nord. Els agents volen implantar un sistema de cartografia permanent i classificació del risc territorial per conèixer l’evolució de la problemàtica. L’intendent major ha assenyalatque el pla es basa en intel·ligència policial operativa generada després d’analitzar trucades al 112 de queixes veïnals, detencions, denúncies i actuacions sobre el terreny dels urbans. A més, s’incrementen els sistemes de videovigilància i reforçar la presència policial amb 59 nous agents.
Aquest treball permetrà identificar patrons de consum i distribució, detectar nous punts de venda o espais de risc, analitzar l’evolució dels narcopisos, identificar concentracions d’incidències i anticipar possibles desplaçaments del fenomen entre barris o districtes.
El tinent d’alcalde també ha lamentat la «banalització» del consum de drogues, principalment marihuana, i per això es vol crear «conscienciació ciutadana» en les xerrades a alumnes en centres educatius que fa la Guàrdia Urbana.
Contra clubs cannàbics
L’objectiu del pla és exercir pressió policial tant al carrer com en locals específics en els quals es pot consumir, com els clubs cannàbics. Batlle ha destacat que la majoria d’aquests establiments tenen expedients oberts. Per això, part del pla seran controls a les portes d’aquests locals per saber si les persones que surten porta quantitats de droga suficient per ser considerat una falta administrativa o un delicte. També es faran controls a clubs en coordinació amb els districtes, la inspecció municipal, la salut pública i els Mossos d’Esquadra.
El Pla Druida incorpora una línia estable de controls de tràfic de drogues i alcohol per reduir els riscos associats a la conducció sota els efectes de substàncies estupefaents. Els controls es desplegaran especialment en zones d’oci nocturn, festivals, grans esdeveniments, eixos viaris d’entrada i sortida de la ciutat i altres punts on es detectin més nivells de risc o sinistralitat.
La Guàrdia Urbana continuarà realitzant proves sistemàtiques als conductors implicats en accidents o infraccions greus i utilitzarà eines d’anàlisi per aorienta els dispositius cap als moments i ubicacions de més eficàcia preventiva. Les dades actuals mostren una disminució del 28% dels incidents relacionats amb la conducció sota els efectes de drogues i una reducció del 24% de les infraccions associades.
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