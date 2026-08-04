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BCN reunirà líders europeus en un fòrum sobre economia de proximitat

BCN reunirà líders europeus en un fòrum sobre economia de proximitat

BCN reunirà líders europeus en un fòrum sobre economia de proximitat / JORDI COTRINA / EPC

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EDU GIL

Barcelona

Barcelona reunirà, el 18 de setembre, representants institucionals, experts i associacions de comerciants de diferents països europeus per debatre sobre el futur del comerç de proximitat. El Palau de Pedralbes acollirà el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat, una jornada que analitzarà el paper del comerç local en la construcció de ciutats més cohesionades, sostenibles i orientades a les persones.Barcelona reunirà el 18 de setembre representants institucionals, experts i associacions de comerciants de diferents països europeus per debatre sobre el futur del comerç de proximitat. El Palau de Pedralbes acollirà el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat, una jornada que analitzarà el paper del comerç local en la construcció de ciutats més cohesionades, sostenibles i orientades a les persones.

La trobada s’emmarca en la designació de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026 i, segons l’Ajuntament, pretén ser un espai d’intercanvi d’experiències i polítiques públiques per afrontar els reptes del sector. Durant la jornada s’abordaran la relació entre el comerç i l’espai urbà, la qualitat de vida a les ciutats, la col·laboració publicoprivada i el paper de l’associacionisme comercial.La trobada s’emmarca en la designació de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026 i, segons l’ajuntament, pretén convertir-se en un espai d’intercanvi d’experiències i polítiques públiques per afrontar els reptes que viu el sector. Durant la jornada s’abordaran qüestions com la relació entre el comerç i l’espai urbà, la qualitat de vida a les ciutats, la col·laboració publicoprivada o el paper de l’associacionisme comercial.

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La inauguració institucional comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; el vicepresident de la Comissió Europea, Stéphane Séjourné, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

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