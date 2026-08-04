BCN reunirà líders europeus en un fòrum sobre economia de proximitat
EDU GIL
Barcelona reunirà, el 18 de setembre, representants institucionals, experts i associacions de comerciants de diferents països europeus per debatre sobre el futur del comerç de proximitat. El Palau de Pedralbes acollirà el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat, una jornada que analitzarà el paper del comerç local en la construcció de ciutats més cohesionades, sostenibles i orientades a les persones.Barcelona reunirà el 18 de setembre representants institucionals, experts i associacions de comerciants de diferents països europeus per debatre sobre el futur del comerç de proximitat. El Palau de Pedralbes acollirà el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat, una jornada que analitzarà el paper del comerç local en la construcció de ciutats més cohesionades, sostenibles i orientades a les persones.
La trobada s’emmarca en la designació de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026 i, segons l’Ajuntament, pretén ser un espai d’intercanvi d’experiències i polítiques públiques per afrontar els reptes del sector. Durant la jornada s’abordaran la relació entre el comerç i l’espai urbà, la qualitat de vida a les ciutats, la col·laboració publicoprivada i el paper de l’associacionisme comercial.La trobada s’emmarca en la designació de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026 i, segons l’ajuntament, pretén convertir-se en un espai d’intercanvi d’experiències i polítiques públiques per afrontar els reptes que viu el sector. Durant la jornada s’abordaran qüestions com la relació entre el comerç i l’espai urbà, la qualitat de vida a les ciutats, la col·laboració publicoprivada o el paper de l’associacionisme comercial.
La inauguració institucional comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; el vicepresident de la Comissió Europea, Stéphane Séjourné, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
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