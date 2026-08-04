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La desigualtat social influeix en l’ofegament de nens

Un estudi forense vincula les morts de menors a Catalunya amb les barreres que tenen per aprendre a nedar o fer activitats aquàtiques.

La desigualtat social influeix en l’ofegament de nens

La desigualtat social influeix en l’ofegament de nens / ShutterStock

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Pau Lizana Manuel

Barcelona

Un estudi impulsat per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) juntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya assenyala que hi ha diferències entre els ofegaments de menors a Catalunya dels últims anys i que podrien estar relacionades amb desigualtats socials.

La investigació ha analitzat retrospectivament les 39 morts de menors per ofegament a Catalunya entre 2019 i 2023. En concret, s’han estudiat variables com l’edat, el sexe, la nacionalitat i el lloc de l’ofegament. La majoria de les víctimes eren homes (74,4%) i tenien una edat mitjana de 6,5 anys. Més de la meitat, el 56,4%, eren de nacionalitat estrangera, la majoria oriünds de països africans, segons indiquen els autors.

Els casos es produeixen principalment a l’estiu i hi ha diferències amb el lloc de l’ofegament: mentre que en piscina són més habituals els ofegaments de víctimes de nacionalitat espanyola, els estrangers moren més en platges, rius o aigües interiors. Per als investigadors, aquests paratges requereixen més coneixement del medi aquàtic, més supervisió i habilitats específiques de seguretat que en una piscina.

Vuit morts a l’any

Per això consideren que aquesta dada pot ser un possible reflex de desigualtats socials, econòmiques, educatives i d’accés als recursos de prevenció. L’estudi també apunta que alguns nens i adolescents poden trobar barreres per accedir a programes d’aprenentatge de la natació o a activitats aquàtiques educatives, ja sigui per factors econòmics, culturals o per haver arribat al territori en edats en què oportunitats com aquestes són menys accessibles.

L’estudi, publicat a la Revista Española de Medicina Legal, assenyala que en els últims cinc anys s’han registrat una mitjana anual de vuit menors ofegats a Catalunya. Els investigadors consideren que reduir els ofegaments infantils requereix una millora de l’actuació coordinada entre administracions, sistema sanitari, centres educatius i entitats comunitàries, a més d’incorporar la prevenció.

Per això, reclamen mesures com la supervisió constant dels nens, l’ensenyament de la natació, la millora de la seguretat de les piscines i la sensibilització de les famílies. Juntament amb això insten a reforçar iniciatives que garanteixin la igualtat d’oportunitats en l’accés a activitats aquàtiques segures i programes d’aprenentatge de la natació, especialment entre els col·lectius que poden trobar més obstacles per participar-hi.

Els investigadors creuen que els professionals sanitaris, educatius i comunitaris podrien exercir un paper rellevant promovent hàbits segurs i identificant situacions de vulnerabilitat que puguin requerir un suport específic per a aquesta formació en riscos.

L’estudi cobra especial rellevància atenent els últims episodis relacionats amb menors morts mentre es banyaven aquest estiu a Catalunya. A mitjans de juliol, dos germans bessons d’11 anys van morir ofegats mentre es banyaven al riu Ter, a Manlleu. Havien nascut a Ghana i no sabien nedar.

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També a Tarragona, un nen de 12 anys i dos més de 13 van morir mentre es banyaven en una zona rocosa a prop de la coneguda com a Cova del Gos. Dues de les víctimes eren d’origen marroquí i les seves famílies van demanar ajuda per poder repatriar els cossos fins al Marroc.

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