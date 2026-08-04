Detingut a Sitges un dels fugitius europeus més buscats
Germán González
La Policia Nacional va detenir dissabte passat en un habitatge unifamiliar de Sitges Emin Muqa Kulic, de 21 anys, inclòs en la llista dels criminals més buscats d’Europa elaborada per Europol a petició de les autoritats sueques. Està considerat com la mà dreta del líder de la xarxa criminal Dalen, Mikael Tenezos, actualment a la presó i "estretament vinculat" amb Jonas Falk, ciutadà suec resident a Sitges des del 2007, i un dels capos més importants del narcotràfic europeu. Falk és conegut com "el Pablo Escobar de Suècia".
Extrema violència
Emin Muqa Kulic està acusat per les autoritats sueques per la seva vinculació amb 20 delictes d’extrema violència, alguns assassinats i homicidis de persones pertanyents a altres grups criminals a l’àrea d’Estocolm. Per portar a terme aquests fets, utilitzava armes de guerra, explosius i armes de foc llargues i curtes.
A Suècia, Emin Muqa Kulic és sospitós d’haver sigut l’autor intel·lectual de diversos delictes violents greus comesos durant l’estiu del 2024. Entre els casos hi figura un tiroteig a Midsommarkransen, on un nen de 13 anys va disparar de manera indiscriminada en un pub i, de resultes, va morir un home de 25 anys. Un altre cas va tenir lloc a Södertälje: se sospita que Emin Muqa Kulic va encarregar a dos joves que disparessin a un home. La víctima va sobreviure miraculosament.
Els investigadors creuen que el sospitós va ordenar aquests atacs per provocar la desestabilització entre altres grups criminals i crear conflictes entre ells. Se l’acusa, a més, d’entrenar joves reclutats, alguns menors, per portar a terme execucions i atacs organitzats. Segons els investigadors suecs, el sospitós els ensinistrava per utilitzar armes i explosius que ell mateix els proporcionava.
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