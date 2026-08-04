Adjudicacions
FP de rècord | Catalunya assigna 86.550 places, 5.072 més que el curs anterior: dos terços en primera opció
Educació realitza per primera vegada 5.300 propostes d’assignació alternativa a alumnes que no havien obtingut plaça, novetat clau en la lluita contra l’abandonament escolar
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Cristina Sebastián
El Departament d’Educació ha adjudicat 86.551 places de formació professional per al curs vinent, 5.072 més que l’any anterior. Del total, 45.626 corresponen a cicles de grau mitjà i 40.925 a grau superior, en un procés que ha registrat 99.285 sol·licituds, 2.966 més que en la convocatòria anterior.
El Departament destaca que dos de cada tres estudiants han aconseguit plaça en l’opció que havien triat com a primera preferència. Concretament, el 69,6% dels alumnes de grau mitjà i el 67,65% dels de grau superior van accedir al cicle que havien situat en primer lloc.
Procés d’adjudicació
Per segon any consecutiu, el procés de preinscripció i matrícula ha acabat durant el mes de juliol, fet que ha evitat que les adjudicacions s’allarguessin fins al setembre, com passava en cursos anteriors.
A més, aquest any només s’han fet dues tandes d’assignació, els dies 10 i 24 de juliol. En la primera, els estudiants van poder matricular-se directament a la plaça obtinguda i, alhora, mantenir la possibilitat de millorar la seva adjudicació en la segona ronda sense perdre la plaça inicial.
Un procés més àgil
El Departament atribueix part de la millora del procés a l’increment del nombre d’opcions que inclouen els sol·licitants en la preinscripció. Aquest curs, el 54% de l’alumnat de grau mitjà va sol·licitar quatre o més opcions, mentre que el 64,7% dels aspirants a grau superior en va demanar tres o més.
L’administració recorda que cada cicle, torn i centre s’ha de sol·licitar de forma independent i considera que ampliar el nombre de preferències augmenta les possibilitats d’aconseguir plaça.
També ha contribuït l’ automatització de la validació d’expedients. Des de fa dos cursos, un algoritme verifica la nota quan l’alumnat introdueix de forma incorrecta els estudis previs, reduint així el nombre de sol·licituds invàlides.
Com a principal novetat d’aquest curs, una vegada concloses les dues rondes d’adjudicació el 24 de juliol, el Departament va activar un sistema d’assignació alternativa dirigit a l’alumnat que encara no havia obtingut plaça. Aquest mecanisme va tenir en compte tant les preferències indicades pels estudiants com el seu lloc de residència i va permetre realitzar 5.363 noves assignacions, de les quals 2.635 van ser en grau mitjà i 2.728 en grau superior. Amb aquesta mesura, Educació busca reduir el nombre d’alumnes que es queden sense plaça al finalitzar el procés ordinari i prevenir l’abandonament escolar.
Els cicles més demandats
Les sol·licituds presenten diferències per gènere segons el nivell d’estudis. En els cicles de grau mitjà, el 57 % dels sol·licitants són homes, mentre que en els graus superiors les dones representen el 51 %.
Quant a la demanda, els cicles de grau mitjà més sol·licitats són Cures Auxiliars d’Infermeria, Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. En grau superior, les preferències se centren en els graus d’ Administració i Finances, Educació Infantil i Integració Social.
Plazas vacants
Després de completar-se l’assignació ordinària i el període de matrícula, el Departament publicarà el 7 de setembre el mapa de places vacants. Aquell mateix dia entrarà en funcionament una cua virtual, un nou sistema amb què els centres ordenaran les sol·licituds per a les places lliures segons la data i hora d’inscripció. La mesura busca fer més transparent la gestió de les vacants, tot i que la posició a la cua no suposarà la reserva automàtica d’una plaça.
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