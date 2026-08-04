Espanya voreja els 50 milions de visitants la primera meitat de l’any
Es manté el creixement del 2025 i es consolida la tendència de més ritme de despesa que d’arribades. El Regne Unit és l’emissor principal
Sara Ledo
Després de créixer durant el primer trimestre un 2,5%, l’arribada de turistes estrangers va agafar empenta a l’abril, gràcies a la Setmana Santa i a la guerra de l’Iran, amb un avançament del 5,2% i es va enfilar al maig, amb una alça del 9,5%, però al juny ha tornat a la normalitat dels primers mesos, amb un avançament del 2,9%. En concret, 9,7 milions de turistes internacionals van entrar al país el sisè mes de l’any, fet que apuja a 46,6 milions el recompte dels sis primers mesos del 2026, un 4,6% més que en la primera meitat del 2025.Després de créixer en el primer trimestre un 2,5%, l’arribada de turistes estrangers va agafar impuls a l’abril, gràcies a la Setmana Santa i la guerra de l’Iran, amb un avenç del 5,2% i es va disparar al maig, amb una alça del 9,5%, però al juny ha tornat a la ‘normalitat’ dels primers mesos, amb un avenç del 2,9%. En concret, 9,7 milions de turistes internacionals van entrar al país el sisè mes de l’any, cosa que eleva a 46,6 milions el recompte dels sis primers mesos del 2026, un 4,6% més que en la primera meitat del 2025.
La despesa total dels turistes internacionals es va situar en 63.800 milions d’euros en la primera meitat de l’any, cosa que implica un increment del 7% respecte al mateix període de l’any previ. Al juny, la despesa feta va ser de 13.579 milions d’euros, un 4% més en la taxa interanual. Així ho reflecteixen les dades publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que revelen dues tendències: el creixement és semblant al de l’any passat, tant en el nombre d’arribades (4,7% el 2025, davant el 4,6% el 2026) com de despesa (7,5% el 2025 i 7% el 2026), i la despesa creix per sobre del progrés de turistes.La despesa total dels turistes internacionals es va situar en 63.800 milions d’euros en la primera meitat de l’any, cosa que suposa un increment del 7% respecte al mateix període de l’any previ. Al juny, la despesa feta va ser de 13.579 milions d’euros, un 4% més en taxa interanual. Així ho reflecteixen les dades publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que revelen dues tendències: el creixement és similar al de l’any passat, tant en nombre d’arribades (4,7% el 2025, davant el 4,6% el 2026) com de despesa (7,5% el 2025 i 7% el 2026), i la despesa creix per sobre del progrés de turistes.
El Regne Unit va ser el principal país emissor de visitants a Espanya durant el semestre, amb més de 9,9 milions i un augment del 4,3%, seguit per Alemanya, amb gairebé 5,7 milions i un retrocés del -1,1%, i França, amb prop de 5,6 milions i un increment de l’1%. Destaca el fort creixement dels visitants procedents dels Estats Units (9,5% més), d’Itàlia (8,7%) i de Portugal (7,7%).Una vegada més que el Regne Unit va ser el principal país emissor de visitants a Espanya en el semestre, amb més de 9,9 milions i un augment del 4,3%; seguit d’Alemanya, amb gairebé 5,7 milions i un retrocés del -1,1%, i França, amb prop de 5,6 milions i un increment de l’1%. I destaca el fort creixement dels visitants procedents dels Estats Units (9,5% més), d’Itàlia (8,7%) i de Portugal (7,7%).
Per regions, Catalunya es manté com la comunitat autònoma que més turistes rep els primers sis mesos, amb 9,6 milions d’arribades i un augment del 3,5% respecte al mateix període del 2025, el doble que un any abans, quan el creixement era de l’1,7%. El segueixen les Canàries (7,8 milions i una baixada del 0,6%) i Andalusia (7,3 milions, un 7,9% més). Les Canàries se situen al davant de Catalunya en despesa, amb el 18,6% davant el 18,5% del total.Per regions, Catalunya es manté com la comunitat autònoma que més turistes rep en els primers sis mesos, amb 9,6 milions d’arribades i un augment del 3,5% respecte al mateix període del 2025, el doble que un any abans, quan el creixement era de l’1,7%. El segueix Canàries (7,8 milions i una baixada del 0,6%) i Andalusia (7,3 milions, un 7,9% més). No obstant, quant a despesa, Canàries se situa per davant de Catalunya, amb el 18,6% i el 18,5% del total, respectivament.
Destaca la Comunitat de Madrid, que avança Andalusia i es posiciona en tercera posició, amb el 15,7% del total de la despesa, malgrat ser la sisena comunitat en arribades de turistes. Madrid és la comunitat que creix més en arribades, amb un ritme del 9,4%, tot i que tot just acumula 5 milions de visitants, gairebé la meitat que els 9,5 milions que van arribar a Catalunya. nDestaca especialment la Comunitat de Madrid, que avança Andalusia i es posiciona tercera, amb el 15,7% del total de la despesa, malgrat ser la sisena comunitat en arribades de turistes. Madrid és precisament la comunitat que més creix en arribades, amb un ritme del 9,4%, tot i que amb prou feines acumula 5 milions de visitants, gairebé la meitat que els 9,5 milions que van arribar a Catalunya.
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