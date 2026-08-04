El mercat de Sant Ildefons de Cornellà tanca aquest agost
El centre emprendrà unes obres per millorar la instal·lació elèctrica que suposen una inversió municipal de gairebé mig milió d’euros.
Manuel Arenas
El mercat de Sant Ildefons, pulmó comercial i epicentre de la vida social a Cornellà de Llobregat, es prepara per a un mes d’agost d’inactivitat. Mentre el ritme frenètic de l’activitat comercial descansa, l’edifici es convertirà en l’escenari d’una important intervenció estructural destinada a garantir el seu futur i la seva funcionalitat. L’Ajuntament de Cornellà va anunciar ahir que el mercat municipal tancarà les portes durant tot el mes per emprendre unes obres de millora essencials a la seva infraestructura.
L’eix central d’aquesta actuació és l’actualització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del mercat. El consistori va explicar també que busca centralitzar els comptadors de les parades i els magatzems, instal·lats de manera individualitzada des de la inauguració del mercat. La inversió municipal en aquestes reformes és de 450.000 euros.
La decisió de dur a terme aquestes obres durant l’agost no ha sigut aleatòria. Des del consistori s’ha valorat que aquest és el període de l’any en què el nivell d’activitat i de vendes és més baix, de manera que es minimitza l’impacte econòmic per als concessionaris de les parades i les molèsties per als veïns que confien diàriament en el mercat per omplir el seu rebost. És una pausa estratègica: un mes d’inactivitat a canvi d’una infraestructura renovada i segura per als pròxims anys.
Fins al 3 de setembre
Es preveu que les obres es desenvolupin al llarg de quatre setmanes i que el mercat de Sant Ildefons recuperi la normalitat el 3 de setembre, coincidint amb la tornada a l’escola i el final de les vacances estivals.
Malgrat el tancament temporal de Sant Ildefons, els consumidors no queden desproveïts de producte fresc. Els altres dos mercats municipals de la ciutat, el mercat Marsans i el mercat del Centre, mantindran els horaris de servei habituals durant tot aquest mes com a alternativa.
Fa quatre anys, el 2022, el mercat de Sant Ildefons també va tancar durant l’agost. En aquella ocasió, el motiu van ser unes obres d’impermeabilització del forjat que sustenta el paviment dels passadissos de la planta de venda del mercat, així com de la zona de les parades de peix. La inversió municipal de les actuacions va ser aleshores de 260.091,09 euros, IVA inclòs, que va assumir el consistori. Es van evitar així futures filtracions d’aigua als magatzems que hi ha a la planta del soterrani, van explicar fonts municipals.
També aquest agost, coincidint amb l’augment de l’activitat en carrers i places, l’Ajuntament de Cornellà ha reforçat el manteniment de l’espai públic intensificant les tasques de neteja, revisió d’equipaments i cura de zones verdes.
"Aquestes actuacions no només milloren el confort de la ciutadania, sinó que també contribueixen a reduir l’impacte ambiental, optimitzant l’ús de l’aigua, controlant plagues i preservant l’entorn urbà", argumenta el consistori. Específicament, l’Ajuntament apel·la a la intensificació de la "freqüència i cobertura" de la neteja, especialment del reforç de la neteja amb aigua a pressió i la neteja dels contenidors del municipi.
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