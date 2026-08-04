‘Ulleres’ d’eclipsi per al mòbil
L’astrònoma María Ángeles Gil, de Còsmik Barcelona, recomana utilitzar filtres solars especials en objectius de mòbils i càmeres per evitar cremades als sensors durant l’eclipsi del 12 d’agost. "Sense el filtre adequat, es pot cremar el sensor de manera irreversible", adverteix.
Valentina Raffio
Espanya està a punt de viure l’eclipsi solar del segle, el primer d’aquest tipus que es pot albirar des de la península Ibèrica en més d’un segle, i ja són molts els que somien immortalitzar el moment, que, de segur, marcarà tota una generació. Però segons adverteixen els experts, fotografiar el sol sense la protecció adequada pot provocar danys irreversibles als dispositius. "Igual que les persones hem d’utilitzar ulleres homologades per veure l’eclipsi de forma segura, els mòbils i càmeres també necessiten els seus propis filtres", adverteix l’astrònoma María Ángeles Gil, de Còsmik Barcelona. "Sense una protecció adequada, l’eclipsi pot cremar el sensor de les càmeres de manera irreversible".Espanya està a punt de viure l’"eclipsi solar del segle", el primer del seu tipus que pot albirar-se des de la península Ibèrica en més d’un segle, i ja són molts els que somien immortalitzar el moment que, d’assegurança, marcarà tota una generació. Però segons adverteixen els experts, fotografiar el sol sense la protecció adequada pot provocar danys irreversibles als dispositius. "Igual que les persones hem d’utilitzar ulleres homologades per veure l’eclipsi de forma segura, els mòbils i càmeres també necessiten els seus propis filtres", adverteix l’astrònoma María Ángeles Gil, de Cósmik Barcelona, que explica que, "sense una protecció adequada, l’eclipsi pot cremar el sensor de les càmeres de forma irreversible".
La majoria de campanyes informatives sobre l’observació de l’eclipsi incideixen en la importància de no mirar el sol sense ulleres homologades, ja que, segons expliquen els científics, aquest simple gest pot "cremar la retina" i provocar danys potencialment greus i irreversibles. Segons explica Gil a EL PERIÓDICO, aquest mateix mecanisme és, salvant les distàncies, el mateix que li pot passar al sensor d’un mòbil o d’una càmera que apunta directament al sol. "Ni els nostres ulls ni les càmeres estan fets per apuntar directament al sol. En els dos casos, l’efecte és el mateix", explica l’especialista. "La intensa radiació solar pot danyar el sensor d’imatge, el component encarregat de captar la fotografia, i deixar inutilitzat el dispositiu".La majoria de campanyes informatives sobre observació de l’eclipsi incideixen en la importància de no mirar el sol sense ulleres homologades, ja que, segons expliquen els científics, aquest simple gest pot "cremar la retina" i provocar danys potencialment greus i irreversibles. Segons explica Gil a EL PERIÓDICO, aquest mateix mecanisme és, salvant les distàncies, el mateix que li pot passar al sensor d’un mòbil o d’una cambra que apunta directament al sol. "Ni els nostres ulls ni les cambres estan fetes per apuntar directament al sol. En els dos casos, l’efecte és el mateix", explica l’especialista, que, a més, argumenta que "la intensa radiació solar pot danyar el sensor d’imatge, el component encarregat de captar la fotografia, i deixar inutilitzat el dispositiu".
La solució consisteix a instal·lar filtres solars homologats davant de l’objectiu de la càmera o del telèfon mòbil. Aquests panells, fabricats amb el mateix material que les ulleres d’observació, redueixen dràsticament la intensitat de la llum i bloquegen la radiació infraroja i ultraviolada, de manera que eviten danys als equips. "No només són necessaris per a càmeres fotogràfiques. També s’han d’utilitzar en telèfons mòbils i fins i tot en prismàtics, telescopis i qualsevol instrument òptic que hagi d’apuntar al sol durant l’eclipsi", afirma Gil. "En tots els casos, el filtre s’ha de col·locar davant de l’objectiu, mai darrere de l’ocular, i mantenir-se durant tota l’observació de l’eclipsi", afegeix.La solució consisteix a instal·lar filtres solars homologats davant de l’objectiu de la cambra o del telèfon mòbil. Aquests plafons fabricats del mateix material que les ulleres d’observació redueixen de forma dràstica la intensitat de la llum i bloquegen també la radiació infraroja i ultraviolada, evitant danys als equips. "No només són necessaris per a càmeres fotogràfiques. També han d’utilitzar-se en telèfons mòbils i fins i tot en prismàtics, telescopis i qualsevol instrument òptic que hagi d’apuntar al sol durant l’eclipsi", afirma Gil. "En tots els casos, el filtre s’ha de col·locar davant de l’objectiu, mai darrere de l’aclipsi", afegeix. Hi ha diferents opcions per protegir els equips durant l’observació solar. L’experta explica que hi ha filtres fabricats a mida segons el diàmetre de l’objectiu de cada càmera, així com petits filtres específics per a mòbils que es col·loquen davant de la lent.
Alternativa
També hi ha una alternativa per als que prefereixen fabricar el seu propi suport. "Els que són una mica manetes solen comprar una làmina estàndard i, a partir d’aquí, fabriquen la seva pròpia carcassa perquè encaixi dins dels seus dispositius d’observació. És una opció que es pot adapta a les necessitats d’instruments més grans o amb característiques poc habituals", explica l’especialista.Actualment hi ha diferents opcions per protegir els equips durant l’observació solar. L’experta explica que hi ha filtres fabricats a mesura segons el diàmetre de l’objectiu de cada cambra, així com petits filtres específics per a mòbils que es col·loquen davant de la lent. També hi ha una alternativa per als qui prefereixen fabricar el seu propi suport. "Els que són una mica ‘manetes’ solen comprar una làmina estàndard i, a partir d’allà, fabriquen la seva pròpia carcassa perquè encaix dins dels seus dispositius d’observació. És una opció que pot adaptar-se a les necessitats d’instruments més grans o amb característiques poc habituals", explica l’especialista.
L’ús de filtres per a càmeres i mòbils no només serveix per protegir els dispositius davant la radiació solar, sinó que, tal com explica Gil, també permet capturar fenòmens com la brillantor de la corona solar. Els experts aconsellen utilitzar protecció durant tot el trànsit de la lluna davant el sol i treure-la només durant els segons que dura la fase de totalitat de l’esdeveniment, que, en aquest cas, es donarà al voltant de les 20.30 h, a pocs minuts del capvespre. "En ciutats com Barcelona o Madrid, on no hi haurà una ocultació total del sol, el filtre no s’ha de treure mai", adverteix l’astrònoma.L’ús de filtres per a cambres i mòbils no només serveix per protegir els dispositius davant la radiació solar, sinó que, tal com explica Gil, també permet capturar fenòmens com la brillantor de la corona solar. Els experts aconsellen utilitzar protecció durant tot el trànsit de la lluna davant el sol i treure’ls sol durant els segons que dura la fase de totalitat de l’esdeveniment que, en aquest cas, es donarà al voltant de les 20.30 a pocs minuts del capvespre. "En ciutats com Barcelona o Madrid, on no hi haurà una ocultació total del sol, el filtre no s’ha de treure mai", adverteix l’astrònoma. Els experts en astrofotografia recomanen analitzar amb detall les condicions de l’entorn abans d’intentar capturar un eclipsi, ja que la complexitat d’aquest fenomen obliga a fer ajustos específics a les càmeres.
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