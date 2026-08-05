Eufòria sense fronteres a la festa aquàtica
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Zowy Voeten
El sarau estrella del Circuit, el Water Park Day a Illa Fantasia, es va convertir ahir en punt de peregrinació internacional per a un col·lectiu que celebra, per damunt de tot, el "bon rotllo" i que novament va aglutinar unes 10.000 persones en l’edició diürna, mentre que la nocturna va penjar fa dies el ‘sold out’.
- Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix