Nou de cada 10 alumnes obtenen plaça d’FP, en un altre any rècord
Educació assigna 86.551 places, 5.072 més que el curs anterior. El procés s’ha agilitzat i dels 31.000 estudiants sense adjudicació el 2024 s’ha passat a 12.700 en aquesta edició.
CRISTINA SEBÁSTIAN
El Departament d’Educació ha adjudicat 86.551 places de formació professional per al pròxim curs, 5.072 més que l’any anterior. Del total, 45.626 corresponen a cicles de grau mitjà i 40.925 a grau superior, en un procés que ha registrat 99.285 sol·licituds, 2.966 més que en la convocatòria anterior i un màxim històric. Per tant, el segon estiu de canvis en el procés d’adjudicació ha permès tancar el procediment ordinari abans d’acabar el juliol i, alhora, adjudicar plaça a gairebé nou de cada 10 alumnes.El Departament d’Educació ha adjudicat 86.551 places de Formació Professional per al pròxim curs, 5.072 més que l’any anterior. Del total, 45.626 corresponen a cicles de grau mitjà i 40.925 a grau superior, en un procés que ha registrat 99.285 sol·licituds, 2.966 més que en la convocatòria anterior i un màxim històric. Per tant, el segon estiu de canvis en el procés d’adjudicació ha permès tancar el procediment ordinari abans d’acabar el juliol i, alhora, adjudicar plaça a gairebé nou de cada 10 alumnes.
En aquest sentit, el Departament destaca que dos de cada tres estudiants van accedir als estudis que havien triat com a primera preferència. Concretament, el 69,56% dels alumnes de grau mitjà i el 67,65% dels de grau superior van accedir al cicle que havien situat al primer lloc.En aquest sentit, el Departament destaca que dos de cada tres estudiants han accedit als estudis que havien triat com a primera preferència. Concretament, el 69,56 % dels alumnes de grau mitjà i el 67,65 % dels de grau superior van accedir al cicle que havien situat al primer lloc.
A banda d’això, persisteix (tot i que el fet és que s’ha anat tancant) la bretxa entre les peticions i les assignacions. En aquest procés s’han registrat 12.734 sol·licituds no ateses. L’any passat van ser gairebé 15.000 i més de 30.000 el 2024, quan va esclatar la crisi de les adjudicacions. Sobre la xifra d’alumnes sense plaça, fonts d’Educació matisen que en aquest grup hi ha estudiants que s’han matriculat a la universitat, han triat centres privats o s’han incorporat al món laboral. Per a la resta, el 7 de setembre es publicarà un mapa de places vacants.Més enllà d’això, persisteix (tot i que el cert és que s’ha anat tancant) la bretxa entre les peticions i les assignacions. En aquest procés s’han registrat 12.734 sol·licituds no ateses. L’any passat van ser gairebé 15.000 i més de 30.000 el 2024, quan va esclatar la crisi de les adjudicacions. Sobre la xifra d’alumnes sense plaça, fonts d’Educació matisen que en aquest grup hi ha estudiants que o bé s’han matriculat a la universitat, o han triat centres privats o s’han incorporat al món laboral. Per a la resta, el 7 de setembre es publicarà un mapa de places vacants.
Amb els canvis introduïts el curs passat, el procés de preinscripció i matrícula va concloure durant el juliol, i es va evitar que les adjudicacions s’allarguessin fins al setembre, com en anys anteriors, quan les últimes assignacions es feien amb el curs iniciat.Amb els canvis introduïts el curs passat, el procés de preinscripció i matrícula ha conclòs durant el mes de juliol, i s’ha evitat que les adjudicacions s’allarguin fins al setembre, com passava en anys anteriors, de manera que sovint les últimes assignacions es feien ja amb el curs iniciat.
A més, aquest any només s’han fet dues tandes d’assignació, els dies 10 i 24 de juliol. A la primera, els estudiants es van poder matricular directament a la plaça obtinguda i mantenir la possibilitat de millorar l’adjudicació a la segona ronda sense perdre la plaça inicial.
El Departament atribueix una part de la millora del procés a l’increment del nombre d’opcions que inclouen els sol·licitants en la preinscripció. Aquest curs, el 54% de l’alumnat de grau mitjà va sol·licitar quatre opcions o més, mentre que el 64,7% dels aspirants a grau superior en va demanar tres o més.El Departament atribueix part de la millora del procés a l’increment del nombre d’opcions que inclouen els sol·licitants a la seva preinscripció. Aquest curs, el 54% de l’alumnat de grau mitjà va sol·licitar quatre o més opcions, mentre que el 64,7 % dels aspirants a grau superior en va demanar tres o més.
L’Administració recorda que cada cicle, torn i centre s’ha de sol·licitar de manera independent i que ampliar el nombre de preferències augmenta les possibilitats d’obtenir plaça.L’administració recorda que cada cicle, torn i centre s’ha de sol·licitar de manera independent i considera que ampliar el nombre de preferències augmenta les possibilitats d’obtenir plaça.
També hi ha contribuït l’automatització de la validació d’expedients. Des de fa dos cursos, un algoritme verifica la nota quan l’alumnat introdueix incorrectament els estudis previs, i es redueix el nombre de sol·licituds invàlides.També hi ha contribuït l’automatització de la validació d’expedients. Des de fa dos cursos, un algoritme verifica la nota quan l’alumnat introdueix de manera incorrecta els estudis previs, i es redueix així el nombre de sol·licituds invàlides.
Com a novetat principal d’aquest curs, un cop concloses les dues rondes d’adjudicació el 24 de juliol, el Departament va activar un sistema d’assignació alternativa adreçat a l’alumnat que encara no havia obtingut plaça. Aquest mecanisme va tenir en compte tant les preferències indicades pels estudiants com el seu lloc de residència i va permetre fer 5.363 noves assignacions, de les quals 2.635 van ser en grau mitjà i 2.728 en grau superior. Amb aquesta mesura, Educació pretén reduir el nombre d’alumnes que es queden sense plaça a la fi del procés ordinari i prevenir l’abandonament escolar.Com a principal novetat d’aquest curs, un cop concloses les dues rondes d’adjudicació el 24 de juliol, el Departament ha activat un sistema d’assignació alternativa adreçat a l’alumnat que encara no havia obtingut plaça. Aquest mecanisme va tenir en compte tant les preferències indicades pels estudiants com el seu lloc de residència i va permetre fer 5.363 noves assignacions, de les quals 2.635 van ser en grau mitjà i 2.728 en grau superior. Amb aquesta mesura, Educació pretén reduir el nombre d’alumnes que es queden sense plaça en finalitzar el procés ordinari i prevenir l’abandonament escolar.
Cicles més demanats
Les sol·licituds presenten diferències per gènere segons el nivell d’estudis. En els cicles de grau mitjà, el 57% dels sol·licitants són homes, mentre que en els graus superiors les dones representen el 51%.Les sol·licituds presenten diferències per gènere segons el nivell d’estudis. En els cicles de grau mitjà, el 57% dels sol·licitants són homes, mentre que en els graus superiors les dones representen el 51%.
Pel que fa a la demanda, els cicles de grau mitjà més sol·licitats són Cures Auxiliars d’Infermeria, Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. En grau superior, les preferències se centren en Administració i Finances, Educació Infantil i Integració Social.Pel que fa a la demanda, els cicles de grau mitjà més sol·licitats són Cures Auxiliars d’Infermeria, Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. En grau superior, les preferències se centren en els graus d’Administració i Finances, Educació Infantil i Integració Social.
Un cop completada l’assignació ordinària i el període de matrícula, el Departament publicarà el 7 de setembre el mapa de places vacants. Aquell mateix dia entrarà en funcionament una cua virtual, un nou sistema amb què els centres ordenaran les sol·licituds per a les places lliures segons la data i l’hora d’inscripció. La mesura pretén fer més transparent la gestió de les vacants.Un cop completada l’assignació ordinària i el període de matrícula, el Departament publicarà el 7 de setembre el mapa de places vacants. Aquell mateix dia entrarà en funcionament una cua virtual, un nou sistema amb el qual els centres ordenaran les sol·licituds per a les places lliures segons la data i l’hora d’inscripció. La mesura pretén fer més transparent la gestió de les vacants, tot i que la posició a la cua no suposarà la reserva automàtica d’una plaça.
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