Primeres morts als EUA pel brot de diarrea explosiva
Nieves Salinas
Els Estats Units ha registrat les primeres morts pel brot de ciclosporosi transmès a través d’enciams contaminats amb el paràsit Cyclospora, que afecta diversos estats. Dues persones van morir a Michigan a causa del paràsit que provo-ca diarrea severa i ha fet emmalaltir milers de persones, segons van informar els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC).Els Estats Units ha registrat les primeres morts pel brot de ciclosporiasi transmès a través d’enciams contaminats amb aquest paràsit (Cyclospora) que afecta diversos estats del país. Dues persones han mort a Michigan a causa del paràsit que provoca diarrea severa i que ja ha fet emmalaltir milers de persones, segons han informat els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les seves sigles en anglès). Segons les primeres informacions, les dues persones tenien malal-ties preexistents, va assenyalar l’agència en un comunicat. El Departament de Salut de Michigan va indicar que les infeccions per ciclosporosi i la deshidratació podrien haver agreujat els seus problemes de salut.Segons les primeres informacions, les dues persones tenien malalties preexistents, ha assenyalat l’agència en un comunicat. El Departament de Salut de Michigan ha indicat que les infeccions per ciclosporiasi i la deshidratació podrien haver agreujat els seus problemes de salut.
Aliments contaminats
Es tracta de les primeres morts registrades en un brot creixent de ciclosporosi als EUA. Els CDC van registrar 6.707 infeccions en 45 estats aquest any. Moltes persones malaltes havien consumit enciam iceberg del productor Taylor Farms, que elabora el 40% de les amanides en bossa que es venen als EUA. L’empresa va retirar productes distribuïts en 27 estats.
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