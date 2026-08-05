La reacció de la fauna durant l’eclipsi
Una xarxa ciutadana gravarà els moviments dels animals quan el sol desaparegui. El projecte ja compta amb més de 200 voluntaris distribuïts per tot Espanya.
Guillem Costa
Espanya es convertirà el 12 d’agost en un gran observatori natural. Més de 200 ciutadans repartits per diferents punts miraran de registrar com reaccionen els animals a l’eclipsi solar total que tindrà lloc dimecres que ve i també durant els dos següents eclipsis previstos a Espanya. D’aquest trio d’eclipsis neix el nom del projecte, TriEclipse. Consisteix en una iniciativa de ciència ciutadana dedicada a filmar la resposta de la fauna davant l’estrany fenomen celeste.
La proposta és idea del productor i director de documentals de natura Ángel García-Rojo, que va tornar a Espanya després de més de dues dècades treballant en grans produccions al Regne Unit. "Sempre vaig voler portar a Espanya un projecte gran relacionat amb la natura", explica en conversa amb aquest diari. "Quan vaig tornar, em vaig adonar que es produirien tres eclipsis consecutius en un mateix país, que curiosament és el país amb més biodiversi- tat d’Europa", afegeix. Davant aquesta oportunitat, va decidir traçar un pla que té diferents parts.La proposta és idea del productor i director de documentals de natura Ángel García-Rojo, que ha tornat a Espanya després de més de dues dècades treballant en grans produccions al Regne Unit. "Sempre vaig voler portar a Espanya un projecte gran relacionat amb la natura", explica en conversa amb aquest diari. "Quan vaig tornar, em vaig adonar que es produirien tres eclipsis consecutius en un mateix país, que curiosament és el país amb més biodiversitat d’Europa", afegeix. Davant aquesta oportunitat, va decidir traçar un pla que té diferents potes.
En primer lloc, es desplegarà una xarxa d’observadors voluntaris que gravaran fauna salvatge de tot tipus (espècies marines incloses) i també animals domèstics, de granja, i exemplars allotjats en zoològics. Utilitzaran des de telèfons mòbils fins a càmeres professionals i càmeres de fotoparament especialitzades. Cada col·laborador se centrarà en una espècie o grup concret: "Hi ha gent que seguirà cavalls i vaques, d’altres estaran sota l’aigua i també tindrem participants pendents d’ossos, llops o trencalossos". L’objectiu no és només reunir "imatges espectaculars", sinó obtenir una "visió àmplia" del que passa en diferents ecosistemes quan el sol desapareix de manera imprevista.En primer lloc, es desplegarà una xarxa d’observadors voluntaris que gravaran fauna salvatge de tot tipus (espècies marines incloses) i també animals domèstics, de granja, i exemplars allotjats en zoològics. Utilitzaran des de telèfons mòbils fins a càmeres professionals i càmeres de fototrampeig especialitzades. Cada col·laborador se centrarà en una espècie o grup concret: "Hi ha gent que seguirà cavalls i vaques, d’altres estaran sota l’aigua i també tindrem participants pendents d’ossos, llops o trencalossos". L’objectiu no és només reunir "imatges espectaculars", sinó obtenir una "visió àmplia" del que passa en diferents ecosistemes quan el sol desapareix de manera imprevista.
Expectatives moderades
El director insisteix a rebaixar les expectatives i evitar conclusions anticipades. "Esperem moltes imatges i molta il·lusió, però sabem que hi haurà molt material que s’haurà de descartar", assenyala García-Rojo. "No espero necessàriament grans comportaments perquè el descens de llum tindrà lloc una hora abans del capvespre: potser hi haurà canvis i potser no, ho sabrem aviat", afirma.El director insisteix a rebaixar les expectatives i evitar conclusions anticipades. "Esperem moltes imatges i molta il·lusió, però sabem que hi haurà molt material que s’haurà de descartar", assenyala García-Rojo. "No espero necessàriament grans comportaments perquè el descens de llum tindrà lloc una hora abans del capvespre: potser hi haurà canvis i potser no, ho sabrem aviat", afirma.
Aquests interrogants són, segons l’expert, un dels principals valors del projecte. "Si no obtenim res, el zero també compta com a dada", assenyala. Les gravacions permetran comparar la lluminositat registrada per les càmeres, les zones de cada observació i la resposta de les diferents espècies. Aquests interrogants són, segons l’expert, un dels principals valors del projecte. "Si no obtenim res, el zero també compta com a dada", assenyala. Les gravacions permetran comparar la lluminositat registrada per les càmeres, les zones de cada observació i la resposta de les diferents espècies.
¿Quin tipus de conductes poden mostrar els animals? La cultura popular atribueix als eclip-sis reaccions com animals que se’n van a dormir abans, aus nocturnes que avancen la seva activitat o espècies que interrom- pen bruscament la seva activitat. "Haurem d’analitzar si això passa i també estudiar si hi ha animals que entrin en pànic, es quedin confosos o es desorientin", relata García-Rojo. En els insectes, encara hi ha molta incertesa: "Un company de Rússia em va explicar, per exemple, que alguns coleòpters es tornen molt actius durant els eclipsis, però no sabem què passarà".¿Quin tipus de conductes poden mostrar els animals? La cultura popular atribueix als eclipsis reaccions com animals que se’n van a dormir abans, aus nocturnes que avancen la seva activitat o espècies que interrompen bruscament la seva activitat. "Haurem d’analitzar si això passa i també estudiar si hi ha animals que entrin en pànic, es quedin confosos o es desorientin", relata García-Rojo. En els insectes, encara hi ha molta incertesa: "Un company de Rússia em va explicar, per exemple, que alguns coleòpters es tornen molt actius durant els eclipsis, però no sabem què passarà".
Els observadors estaran especialment atents als animals gregaris, perquè els seus moviments col·lectius poden fer més visibles les alteracions. García-Rojo esmenta el cas d’aus com els corbs, o altres espècies que solen desplaçar-se conjuntament cap als dormidors. A més de l’interès científic i audiovisual, el projecte vol acostar la natura a la població.Els observadors estaran especialment atents als animals gregaris, perquè els seus moviments col·lectius poden fer més visibles les alteracions. García-Rojo esmenta el cas d’aus com els corbs, o altres espècies que solen desplaçar-se conjuntament cap als dormidors. A més de l’interès científic i audiovisual, el projecte vol acostar la natura a la població.
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