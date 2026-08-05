Responsabilitat repartida
Buscar culpables no serveix de gaire. En canvi, analitzar les causes pot ajudar a prevenir
Sonia Andolz
C ap polític vol anunciar una mort. Cap professional dels serveis d’emergències vol informar de la mort d’una persona. Cap conegut vol haver de trucar a la mare, a la parella, al fill d’algú per dir-li que hi ha hagut un accident. I, no obstant, el nombre de morts per ofegament ha crescut el que portem d’estiu. Totes les morts accidentals són pèrdues inesperades però, si a més es produeixen per irresponsabilitat pròpia, la sensació que queda a tot l’entorn és de pèrdua evitable. ¿Per què no va fer cas de la bandera vermella? ¿Per què va entrar tan endins al mar si no sabia nedar gaire bé? ¿Per què no va demanar ajuda quan va començar a notar un rampa, una punxada al pit? ¿Per què es van tirar des d’aquella roca si els havíem dit que no? Tants perquès que queden sense respondre… Buscar culpables no serveix de gaire. En canvi, analitzar les variables, les causes, les condicions d’aquestes morts pot ajudar a prevenir.
La possible responsabilitat està repartida. Algunes persones semblen guiar-se per un instint animal de posar-se a prova, de competir, de sentir el perill i l’adrenalina. També hi ha responsabilitat col·lectiva: la del grup que empeny qui no es decideix a pujar més amunt, dels vídeos a les xarxes socials on algú salta des d’una roca o neda més lluny de la boia; la d’aquests progenitors que se’n desentenen o, fins i tot, inciten joves encara immadurs perquè corrin riscos. Finalment, hi ha la responsabilitat estructural o governamental, que ha de protegir la ciutadania. Passa per promoure les polítiques de prevenció i assegurar que arriben a tots els grups socials sense distinció. Una societat més igualitària ha de facilitar que les famílies puguin encarregar-se de cuidar els seus i, si no poden, que hi hagi recursos públics per fer-ho. Cap nen s’ha de quedar sense supervisió durant les vacances perquè la seva família no pot pagar un esplai o un campament d’estiu. També cal desenvolupar legislació, vetllar perquè es compleixi i proveir el personal tècnic dels recursos necessaris per a la seva feina. Obligar a la presència de socorristes en algunes platges i piscines és positiu, però no és infal·lible. Són feines de temporada i no sempre en les millors condicions, i això sovint atrau personal inexpert, exhaust o desmotivat.
A més, el servei de vigilància de platges o piscines ha de ser suficient. Una sola torre que hagi de mirar constantment a tot arreu potser podrà donar l’avís en cas d’emergència, però no hi arribarà, probablement. L’autoritat d’aquests professionals també mereix una reflexió col·lectiva: sempre hi ha persones que ignoren veladament els avisos insistents del socorrista perquè surtin del carril d’embarcacions; persones que ignoren una bandera vermella perquè els sembla que el mar "no està tan malament" o salten des d’unes roques on hi ha un cartell ben clar de "prohibit saltar". Qui hi surt perdent no és només la víctima directa. L’egoisme individual posa en risc els que aniran a socórrer, l’entorn que patirà la pèrdua i la societat, que posarà en dubte la protecció pública.
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