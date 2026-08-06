Seguretat pública
L’Elena, afectada pel cas de l’agència investigada per una possible estafa a l’Escala: «Demà ens anàvem de safari i hem de quedar-nos a casa»
Dues clientes relaten viatges cancel·lats o reserves en l’aire, mentre un advocat que representa dotze famílies assegura que no té constància de cap reemborsament, malgrat que la responsable hagi anunciat que els realitzarà.
Denunciada per estafa una agència de viatges de l’Escala amb fins a 200 afectats que s’han quedat sense vacances
Eva Batlle
L’Elena i la seva parella tenien previst viatjar aquest dijous per fer un safari a Tanzània. Tenien les maletes, la roba, els prismàtics i la càmera preparats, però el viatge, que havien pagat al desembre, no podrà fer-se. «Demà ens anàvem de safari i hem de quedar-nos a casa», lamenta una de les afectades pel cas de l’agència de viatges de l’Escala, MescapoViatges, investigada pels Mossos d’Esquadra per una possible estafa.
Les situacions entre els afectats són molt diverses. Hi ha famílies que han vist cancel·lat el seu viatge pocs dies abans de marxar, clients amb reserves per al 2027 o 2028 que desconeixen si estan pagades i persones que ja es trobaven a l’estranger quan va esclatar el cas. Segons relaten els perjudicats i l’advocat Jonathan Muela, alguns viatgers ni tan sols tenien emès el bitllet de tornada i han hagut de buscar una solució per tornar a casa. D’altres disposaven de part dels hotels o serveis contractats, però no dels bitllets d’avió, mentre que alguns desconeixen si les reserves que encara apareixen actives estan realment abonades.
Els casos ja no es concentren únicament a les comarques de Girona. Entre els afectats hi ha persones de Girona, Banyoles, l’Empordà i Barcelona, i l’advocat Jonathan Muela assegura que també coneix almenys un cas a Galícia. Molts dels perjudicats estan presentant denúncies individuals davant dels Mossos d’Esquadra, cosa que continua ampliant l’abast territorial de la investigació.
En el cas de l’Elena, explica que van abonar 3.600 euros al desembre. A l’abril va rebre la proposta amb els horaris, les companyies i els vols que havia de prendre, però els bitllets mai van arribar a emetre’s. Durant els dos mesos següents, Elena, que viu a la província de Girona, els va reclamar reiteradament sense obtenir resposta.
Va ser la responsable de l’empresa receptiva de Tanzània, encarregada del safari i dels allotjaments, que la va alertar divendres passat dels problemes. Segons relata Elena, aquesta operadora només havia rebut 1.500 euros i havia pressupostat els serveis en destinació en 6.000 euros, sense incloure els vols. Segons ella, l’operadora li va dir que «era una estafa».
Elena va arribar a l’agència a través d’una família amiga que havia contractat diversos viatges amb ella sense incidències. Les bones referències i els preus competitius la van convèncer, com ha passat amb molts altres clients de l’empresa. Segons explica, les ofertes solien arribar amb presses i amb l’advertència que era necessari pagar immediatament per no perdre-les immediatament per no perdre-les.
La parella havia comprat maletes semmirígides, motxilles, roba adequada, prismàtics i material fotogràfic per al safari. Finalment, ha hagut d’organitzar altres vacances per carretera i assumir de nou el cost. «Ens vam quedar sense diners i sense res», resumeix Elena.
Uns vols que ara costen 10.000 euros
Una altra afectada, que ha demanat expressament no fer públic el seu nom, havia de viatjar aquest dissabte amb la seva família a Àsia en un viatge organitzat per celebrar el seu 50è aniversari. Havia anat estalviant per poder viatjar amb els seus fills, però els bitllets d’avió tampoc van arribar a emetre’s.
Quan va demanar a la responsable que els comprés, aquesta li hauria respost que ja no treballava amb els turoperadors i que el viatge quedava cancel·lat. La família va intentar adquirir els vols directament, però costaven uns 2.500 euros per persona: prop de 10.000 euros addicionals per als quatre viatgers.
La clienta assegura que part dels allotjaments podria estar pagada, però que sense els vols no podia arribar a la destinació ni disfrutar dels serveis contractats. Ja ha enviat una reclamació al correu electrònic habilitat per la responsable, però encara no ha rebut instruccions concretes sobre els reemborsos.
Dotze famílies ja tenen advocat
L’advocat Jonathan Muela representa dotze famílies afectades procedents de Girona, Banyoles, l’Empordà i altres punts de Catalunya. El lletrat afirma que ha intentat contactar amb la responsable per telèfon, WhatsApp i correu electrònic, però que no ha aconseguit parlar directament amb ella.
«Que jo sàpiga, no s’ha tornat cap import», assegura Muela. Segons l’advocat, els casos que representa presenten un patró similar: pressió perquè els clients paguessin ràpidament i no perdessin les ofertes, i posteriors dificultats per obtenir els vols, els justificants o la resta dels serveis contractats.
El lletrat insisteix que s’ha d’actuar amb prudència i que només la investigació i, en el seu cas, un jutge podran determinar si els fets constitueixen una estafa. Muela recomana als afectats denunciar el seu cas davant els Mossos d’Esquadra i, paral·lelament, presentar una reclamació extrajudicial per poder acudir a la via civil per incompliment de contracte.
Un altre dels aspectes que s’haurà d’aclarir és si l’agència disposava d’una assegurança o garantia que permeti respondre per les quantitats abonades pels clients. Segons l’advocat, l’existència d’aquesta cobertura podria resultar determinant per facilitar la recuperació dels diners.
La policia catalana havia rebut ja 30 denúncies dimarts i aquest dimecres la xifra ascendia a 90. Les diligències, iniciades per la Unitat d’Investigació de Roses, han sigut assumides per la Unitat Central d’Estafes i Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra.
La responsable va anunciar dimarts, a través d’Instagram, que suspenia tota l’activitat per la impossibilitat d’accedir als turoperadors i per «greus problemes de gestió». Va demanar disculpes, va negar haver actuat de forma premeditada i va habilitar un correu electrònic per centralitzar les reclamacions.
En el comunicat també va manifestar la seva voluntat de revisar cada cas i gestionar els reemborsos corresponents. No obstant, no va concretar cap calendari ni el procediment que seguirà per tornar els diners.
Els afectats asseguren que ja són més de 400 i es comuniquen a través de grups de WhatsApp mentre busquen assessorament legal i continua la investigació.
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