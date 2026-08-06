Barcelona compra 201 traductors d’IA per a policies i funcionaris
La Guàrdia Urbana ja disposa de 43 aparells, que fa servir tant per comunicar-se amb víctimes de furts i accidents com per llegir els drets als detinguts.
Jordi Ribalaygue
A Barcelona resideixen veïns de 181 nacionalitats diferents, un mestissatge que s’intensifica encara més si és possible pels milions de turistes que cada any visiten la ciutat. El cosmopolitisme de l’urbs l’assimila amb una torre de Babel en la qual no sempre resulta senzill entendre’s entre persones que no saben castellà ni català ni tampoc xampurregen una altra llengua llatina o l’anglès. Per superar la barrera de l’idioma en una ciutat amb vocació internacional, l’Ajuntament de Barcelona ha adquirit 201 dispositius per una mica menys de 55.000 euros que, mitjançant un sistema d’intel·ligència artificial (IA), són capaços de traduir 82 idiomes en converses captades a través d’un micròfon, 96 mitjançant escriptura i fins a 112 fent fotografies de textos.
El repartiment dels aparells està pendent de completar-se, si bé la Guàrdia Urbana ha sigut pionera i ja els ha implantat. El cos policial ja s’ha dotat de 43 traductors aquest estiu, després d’un any de prova pilot per comprovar l’eficàcia del sistema. A part, es preveu entregar 130 dispositius a l’Institut Municipal de Serveis Socials (es disposaran en centres de serveis socials, l’oficina de prestacions socials i econòmiques i el servei d’orientació, els equips d’atenció social al sensellarisme i altres d’intervenció directa) i 28 a les oficines d’atenció ciutadana i punts d’informació municipal.
"Alta diversitat"
Ja s’ha distribuït el 85% dels aparells i s’estima que el desplegament de la primera partida d’aquestes eines de traducció conclogui a finals de setembre, una vegada que hagi acabat la formació del personal que utilitzarà els dispositius. El protocol d’ús inclou que només es poden utilitzar amb consentiment exprés de l’interlocutor, prohibeix difondre converses, marca obligacions de dades personals i obliga a penjar cartells que avisin que hi ha traductors a disposició.
"És una innovació que està funcionant bastant bé", va avaluar ahir el tinent d’alcalde Jordi Valls. El socialista va ressaltar que Barcelona acredita "una alta diversitat" i va remarcar l’objectiu d’avançar en la "incorporació de tecnologies en prestació de serveis" perquè "la llengua no sigui un obstacle".
En aquest sentit, l’Ajuntament va destacar la contribució dels aparells incorporats a les tasques de la Guàrdia Urbana. "Ens permet interactuar amb ciutadans que no dominen l’idioma; hi ha un volum important d’agents que saben diferents idiomes, però aquest instrument pot ajudar", va emfatitzar el tinent.
L’inspector de la Guàrdia Urbana Javier García Lora va comentar que, dins del cos, "es demanaven eines per interactuar millor" amb persones que es dirigeixen als cossos policials en una multitud d’idiomes. D’una banda, s’utilitza en serveis de patrullatge, tot i que els agents a peu de carrer no porten l’artefacte a sobre, sinó que el poden sol·licitar al comandament de la zona perquè vagi al lloc on es requereix per fer-lo servir. També està disponible en oficines de la Policia Local de Barcelona.
García Lora va destacar que el mecanisme està sent "molt útil" per comunicar-se amb víctimes de furts i també per als que han d’acudir a la unitat d’accidents. "Dins de les dependències policials, els disposem per atendre víctimes o llegir els drets a persones detingudes, també ens dona informació indiciària, tot i que són traductors titulats els que ens donen la veracitat de les comunicacions", va precisar l’inspector.
Previsió d’ampliació
En funció dels resultats i les necessitats, la partida de dispositius es podria ampliar. En tot cas, García Lora va valorar que s’intueix complicat que cada agent tingui un traductor. "Amb totes les eines que portem a sobre, no seria fàcil", va adduir. "Però la demanda està feta i si n’obtenim més, millor", va reblar.
Per la seva banda, Valls va assegurar que "se’n podrien incorporar més en el futur" en diferents serveis municipals. "Els diferents gadgets per interaccionar s’aniran ampliant i anirà depenent de l’evolució tecnològica", va aventurar el tinent. El socialista va vincular l’adquisició de traductors a l’increment del pressupost municipal de l’1,9% al 3,1% al servei d’informàtica i la intenció d’accelerar la implantació d’IA en les operacions de l’Ajuntament.
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