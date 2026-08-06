Cau una branca del càrtel Jalisco que produïa metamfetamina
Germán González
"Una de les confiscacions de droga sintètica més grans d’Espanya i d’Europa". D’aquesta manera la subdelegada del Govern a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, va qualificar ahir l’operació conjunta entre la Policia Nacional i l’Oficina Antiestupefaents de França (Ofast) desenvolupada a Catalunya que ha permès desarticular una branca del càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. Els agents van desmantellar tota la infraestructura logística a Espanya de la banda, inclòs un laboratori clandestí a Almenar (Segrià), en ple camp, on cuiners vinguts de Mèxic recuperaven la droga prèviament dissolta en vainilla líquida per dificultar-ne la detecció. El grup arribava a produir fins a 400 quilos de metamfetamina al dia.
L’organització va introduir presumptament més de 2,5 tones de droga camuflada en 12 tones d’aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. El comissari en cap de la Brigada Central d’Estupefaents, Alberto Morales, va assenyalar que la droga era traslladada oculta en la vainilla que sortia de Mèxic amb destinació a França i d’allí passava al laboratori per ser extreta.
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