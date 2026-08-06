El consistori fixa una patrulla nocturna al turó de la Rovira
J. R.
L’incivisme i les molèsties associades als botellons al turó de la Rovira han fet reflotar les queixes en els últims mesos entorn del mirador dels antics búnquers que surt sobre Barcelona. Després de reaparèixer el malestar pels visitants que s’atreveixen a saltar la tanca que envolta l’espai històric per contemplar les vistes o beure fora de l’horari d’entrada, l’Ajuntament va constituir un grup de seguiment amb entitats veïnals al juliol, per acordar solucions davant la massificació turística i els excessos en un dels cims del barri del Carmel. Els últims dies, l’Ajuntament ha activat les primeres mesures per contenir els problemes per soroll, brutícia i altres molèsties a deshores per als veïns. Inclouen el patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana al recinte de la que va ser la bateria antiaèria durant la Guerra Civil i després barri de barraques. A més, s’han penjat nombrosos cartells als voltants que adverteixen de multes en català, castellà i anglès.L’incivisme i les molèsties associades als ‘botellons’ al Turó de la Rovira han fet reflotar les queixes en els últims mesos entorn del mirador dels antics búnquers que surt sobre Barcelona. Després de reaparèixer el malestar pels visitants que s’atreveixen a saltar la tanca que envolta l’espai històric per contemplar les vistes o beure fora de l’horari d’entrada, l’ajuntament va constituir un grup de seguiment amb entitats veïnals al juliol, per acordar solucions davant la massificació turística i els excessos en un dels cims del barri del Carmel. En els últims dies, l’ajuntament ha activat les primeres mesures per mirar de contenir els problemes per soroll, brutícia i altres empipaments a deshores per als veïns. Inclouen el patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana al recinte de la que va ser la bateria antiaèria durant la Guerra Civil i després barri de barraques. A més, s’han penjat nombrosos cartells als voltants que adverteixen de multes en català, castellà i anglès.
"Sancions de fins a 3.000 euros", diuen els rètols que s’han repartit pels carrers que pugen al cim del turó de la Rovira, com els de Labèrnia i Mühlberg, i també a la mateixa cúspide. Els rètols avisen que, d’acord amb l’ordenança de convivència, orinar al carrer s’amonesta amb fins a 750 euros, fer botellon comporta un càstig de 1.500 euros com a màxim i fer soroll a la nit s’arriba a castigar amb 3.000 euros."Sancions de fins a 3.000 euros", diuen els rètols que s’han repartit pels carrers que ascendeixen a la cimera del Turó de la Rovira, com les de Labèrnia i Mühlberg, i també a la mateixa cúspide. Els rètols avisen que, d’acord a l’ordenança de convivència, orinar al carrer s’amonesta amb fins a 750 euros, fer ‘botellon’ comporta un càstig de 1.500 euros com a màxim i fer soroll a la nit s’arriba a castigar amb 3.000 euros.
Normes d’ús
L’Ajuntament manifesta que, amb els rètols, "es reforça la comunicació sobre les normes d’ús del turó de la Rovira per prevenir conductes incíviques que afecten la convivència, la conservació de l’espai i el descans veïnal". El govern municipal afegeix que els mateixos cartells d’advertència s’estendran al parc del Guinardó.L’ajuntament manifesta que, amb els rètols, "es reforça la comunicació sobre les normes d’ús del Turó de la Rovira per prevenir conductes incíviques que afecten la convivència, la seguretat, la conservació de l’espai i el descans veïnal". El govern municipal afegeix que els mateixos cartells d’advertència per mirar de dissuadir les males actituds tipificades en la normativa municipal s’estendran al parc del Guinardó.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
- Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
- La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Eduard Plana, expert en gestió forestal: 'El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim