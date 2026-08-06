A tocar de l'esvoranc
Desallotgen de matinada tres edificis de la Trinitat Vella per les vibracions de les obres de soterrament de Montcada
Els veïns han tornat a casa després que els Bombers de Barcelona determinessin que no hi ha risc estructural
Un esvoranc a les obres de soterrament de Rodalies a Montcada engoleix una grua i obliga a tallar ‘sine die’ l’R2, l’R2 Nord i l’R11
El forat de les obres de Montcada es va fer gran amb l’aigua del Rec Comtal
Pau Lizana Manuel
Prop de vuitanta persones han hagut de ser desallotjades aquest dijous a la matinada de tres edificis del barri de la Trinitat Vella de Barcelona després que diversos veïns notessin que l’edifici es movia sota els seus peus. Els serveis d’emergència han rebut l’avís cap a les 3.30 hores de la matinada. Els Bombers de Barcelona han desallotjat preventivament els veïns, que han pogut tornar a casa una hora i mitja més tard, cap a les cinc de la matinada, un cop comprovat que l'edifici no presentava cap risc estructural.
Les vibracions s’han produït al carrer Pare Pérez del Pulgar, en una zona molt pròxima a les obres que està realitzant Adif en la bifurcació Aigües, un important punt en què se separen les vies de l’R2, R2 Nord i R11 d’un ramal que connecta amb les vies de l’R3, l’R4 i l’R7 a Montcada-Bifurcació. És una actuació que s’emmarca en els treballs de soterrament de les vies a Montcada. En aquest mateix punt s'ha de construir un salt de moltó –com s'anomena en l'argot ferroviari el pas que permet que unes vies passin per sota d'unes altres–, just on els rails començaran a descendir cap al nou túnel, que arrencarà a l'altura del barri de Vallbona.
Fonts d’Adif informen que han aturat totes les feines en aquesta zona «per precaució i per continuar avaluant la situació». La companyia ferroviària assegura que s’està analitzant la situació per poder reprendre les obres i que estan «adoptant totes les mesures necessàries per evitar molèsties als veïns». Segons fonts municipals, en el moment en què es van detectar les vibracions estava treballant una màquina compactadora, encarregada de compactar el balast i el terreny situat sota les vies per estabilitzar el pas dels trens.
Normalitat a Vallbona
Adif també assegura que la resta de les obres a Vallbona continuen amb normalitat. L’incident d’aquesta matinada es produeix a poc més de 500 metres del punt en què fa dues setmanes es va produir un forat de grans dimensions que va engolir una grua i va obligar a tallar l’R2, R2 Nord i R11 durant tres dies.
També és en aquest punt, on aquesta matinada s'han detectat les vibracions, que està previst dur a terme obres de millora al túnel de l'alta velocitat per tractar l'aigua freàtica i evitar que els murs del pas soterrat generin un «efecte barrera». En concret, Adif preveu instal·lar 24 pous i 12 sifons des del final del túnel ferroviari del nus de la Trinitat fins a pocs metres abans del punt on es va produir l'esvoranc.
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