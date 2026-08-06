Els Mossos investiguen l’accident en una atracció de fira a Tona
Germán González
Nou persones, vuit d’elles menors d’edat, van resultar ferides en un accident en una atracció tipus olla de la fira de la festa major de Tona (Osona), registrat la mitjanit de dimarts. Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes del sinistre. La principal hipòtesi policial és que va fallar el mecanisme de retenció de la porta de subjecció, cosa que va provocar que alguns usuaris sortissin disparats de l’atracció i xoquessin amb altres persones que feien cua per accedir-hi. En tractar-se d’una atracció que gira a tota velocitat, els afectats van ser llançats amb força.
Sis ambulàncies del SEM, tres dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos es van desplaçar fins al lloc de l’emergència. Dels nou afectats, dues nenes de 13 anys van resultar ferides menys greus i cinc persones més van presentar lesions lleus. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets, mentre que cinc d’ells van haver de ser traslladats a l’Hospital de Vic i van rebre l’alta hores després.
Fractura de maluc
L’única afectada que continua ingressada és una menor que va ser derivada a l’hospital Sant Joan de Déu per una fractura de maluc, de la qual serà intervinguda els pròxims dies. La majoria de lesionats van patir contusions en diverses parts del cos a conseqüència de la caiguda des de l’atracció o per l’impacte contra altres persones que van sortir projectades.
Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació. Després de l’examen ocular, la policia catalana va prendre declaració a diversos testimonis, així com a alguns dels afectats. També van contactar amb l’Ajuntament de Tona per aclarir si es va portar a terme una inspecció de la fira per part dels serveis municipals i si s’havia detectat alguna irregularitat en l’atracció.
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