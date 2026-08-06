Institut Nacional d’Estadística
Espanya voreja els 50 milions d’habitants amb 10,2 milions de persones nascudes fora
Totes les comunitats autònomes guanyen població en el segon trimestre, amb el País Valencià al capdavant
EFE
La població resident a Espanya va augmentar en 104.178 persones durant el segon trimestre de l’any i es va situar en 49.801.559 habitants el 1 de juliol del 2026, el valor màxim de la sèrie històrica, segons l’Estadística Contínua de Població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicada aquest dijous.
El creixement poblacional d’Espanya es va deure a l’increment de persones nascudes a l’estranger, ja que el nombre de nascudes a Espanya va disminuir.
La població nascuda a l’estranger –10.291.807 persones– és més gran que la de nacionalitat estrangera, a causa dels processos d’adquisició de nacionalitat espanyola.
Per la seva banda, el nombre d’estrangers va augmentar en 87.197 persones durant el trimestre, fins a 7.437.543. La població de nacionalitat espanyola va créixer en 16.981.
El nombre més gran de nous migrants durant el segon trimestre del 2026 van ser de nacionalitat colombiana (amb 34.000 arribades a Espanya), la veneçolana (23.300) i la marroquina (21.100).
Per la seva banda, les nacionalitats més nombroses dels emigrants que surten d’Espanya van ser la colombiana (amb 11.500 sortides), la marroquina (10.900) i la veneçolana (5.900).
En termes anuals, el creixement poblacional estimat va ser de 444.205 persones.
El nombre de llars es va situar en 19.874.860 a 1 de juliol del 2026, amb un augment de 58.794 durant el segon trimestre del 2026.
Creix població en totes les comunitats
La Comunitat Valenciana (0,43%), Illes Balears (0,36%), Principat d’Astúries (0,29%) i Múrcia (0,29%) van experimentar els augments més grans de població, que es van produir en totes les comunitats i ciutats autònomes.
També se situen per sobre de la mitjana de creixement de la població, fixada en el 0,21%, l'Aragó (0,28%), Castella-la Manxa (0,28%) i Catalunya (0,27%).
Per sota, van créixer Cantàbria (0,4%) Comunitat de Madrid (0,8%) Galícia (0,7%) Castella i Lleó (0,14%) Melilla (0,13%) Comunitat Foral de Navarra (0,12%) el País Basc (0,12%) Andalusia (0,09%) Ceuta (0,09%), La Rioja (0,09%) i les Canàries (0,09%) Extremadura (0,09%).
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