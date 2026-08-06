Les trucades al 112 creixen un 8,2% a la Catalunya central i superen les 50.800 en mig any
La regió central representa prop del 4% del total d’avisos gestionats a Catalunya
Regió7 / ACN
Les trucades al telèfon d’emergències 112 també han crescut a la Catalunya central durant els primers sis mesos del 2026, seguint la tendència general del territori marcada pels fenòmens meteorològics extrems. En aquest període, la regió ha registrat 50.875 avisos, un 8,2% més que l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 47.013.
Tot i que el gruix de trucades es concentra a l’àrea de Barcelona, la Catalunya Central representa prop del 4% del total d’avisos gestionats a Catalunya, i consolida una tendència a l’alça que les fonts del servei atribueixen, sobretot, als episodis de vent i altres incidències meteorològiques.
A escala catalana, el 112 ha gestionat 1.310.743 trucades operatives durant el primer semestre, un nou rècord que suposa un increment del 8,2% respecte del 2025. En aquest context, el juny ha estat el mes amb més activitat, mentre que el febrer ha registrat l’augment percentual més destacat, coincidint amb diversos episodis de vent que també van tenir impacte a les comarques centrals.
De fet, durant els primers sis mesos de l’any s’han registrat sis episodis de vent que han generat 11.748 trucades arreu del país, a més de vuit episodis d’inundacions (6.228 avisos) i dos incendis forestals (1.431 trucades). Un dels episodis més destacats va tenir lloc entre l’11 i el 17 de febrer, amb fortes ventades que van provocar milers d’avisos.
Més enllà dels fenòmens meteorològics, altres moments de gran activitat han estat la revetlla de Sant Joan, amb més de 10.000 trucades, i els avisos relacionats amb la pesta porcina, que han superat els 8.000 durant el semestre.
Dades per tipologia
Pel que fa a la distribució de l’activitat del 112 per tipus d’incident, destaquen, en primer lloc, les trucades per temes de seguretat (un 33% del total), amb 426.390 avisos (un 3,98% més que l’any anterior). En segon lloc (27%), hi ha les trucades per demanar assistència sanitària, que sumen 355.334 avisos (un 2,45% més que el 2025), i, en tercer lloc, els temes relacionats amb el trànsit (16%), amb 205.275 avisos (un 13,91% més que l’any anterior).
Els avisos per temes de civisme ocupen el quart lloc (10%), amb 133.376 trucades, fet que representa un 11,2% més que el 2025. Els incendis han corresponen al 5% del total de trucades del primer semestre, amb 64.801 avisos (un 14% més que el 2025).
Finalment, les trucades operatives per incidents relacionats amb la meteorologia han augmentat un 613%, fins a arribar a les 14.414, en comparació amb les 2.020 registrades durant el mateix període de 2025.
Distribució per organisme
Aquest primer semestre de 2026, el gruix principal de les trucades rebudes al 112 s’han derivat al cos de Mossos d’Esquadra: 644.095 avisos (576.546 per temes de seguretat ciutadana i 67.549 per trànsit).
En segon lloc se situen les trucades derivades al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han estat un total de 376.379, seguides de les derivades a la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb 221.095 avisos.
Pel que fa a les diferents policies locals del país, aquestes han rebut 149.729 trucades aquest semestre.
Del total d’avisos al 112, els Bombers de la Generalitat han rebut 75.727 trucades, mentre que els Bombers de Barcelona n’han rebut 18.804.
Per últim, 70.692 avisos s’han derivat a Protecció Civil de la Generalitat i 47.637 al cos d’Agents Rurals.
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