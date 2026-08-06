Dijous de temporal
Protecció Civil enviarà ES-Alert localitzades aquesta tarda si les tempestes s’encallen en zones concretes
La intensitat de pluja serà de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en tres hores en alguns punts
Catalunya activa l’alerta per pluges «molt intenses» a partir del migdia: Protecció Civil insta a evitar desplaçaments
Germán González
Catalunya ha començat a patir l’episodi de pluges torrencials a partir d’aquest dijous i fins divendres a la matinada. Per això Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant previsions d’acumulació d’aigua en alguns punts. No obstant, de moment no està previst enviar un missatge ES-Alert a la població amb avís temporal perquè es quedi a casa seva, tot i que no ha descartat fer-ho si «algun xàfec queda encallat» sobre alguns municipis, tal com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé.
De moment, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en tres hores. Solé ha remarcat que «en algun moment hi pugui haver temps violent» amb pluja i calamarsa, a més de vent.
Per això, Protecció Civil manté la seva petició de limitar la mobilitat per carretera en cas de pluges intenses, evitar travessar cursos de rius i rieres i limitar les activitats a l’exterior.
A partir de la tarda els xàfecs amb tempesta s’iniciaran al Pirineu i s’aniran desplaçant de nord a sud. Podran ser d’intensitat forta o torrencial i van acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot calamarsa i ràfegues molt fortes de vent, segons l’SMC.
Es preveu que les comarques que poden resultar més afectades siguin les de la Catalunya Central, el Pirineu i el Prepirineu oriental, l’interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central.
L’episodi de pluges a Catalunya serà més important que el registrat dilluns passat i dimarts en alguns punts de la part central i nord de la comunitat, on va arribar a caure calamarsa. De fet, als municipis de Sant Pere de Torelló i Santa Maria de Besora es van registrar prop de 70 litres per metre quadrat en només una hora. Hi va haver tempestes intenses amb calamarsa, amb pedres de més de dos centímetres, ratxes de vent de fins a 90 quilòmetres per hora i llamps o tornados a Osona i la Selva.
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