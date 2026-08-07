BCN obre la pugna de la seva contracta de manteniment urbà
L’Ajuntament licita el servei de cura i reparació de voreres, mobiliari, calçades i senyalització per un valor de 178,5 milions.
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Barcelona ha licitat el nou contracte de manteniment integrat de l’espai públic (COMIEP), que preveu la cura i reparació de voreres, mobiliari, calçades i senyalització des del 2027 fins al 2030. El contracte, amb un valor estimat de 178,5 milions d’euros, inclou dues possibles pròrrogues que estendrien el servei fins al 2032 per a les empreses que obtinguin algun dels 14 lots de la licitació.L’Ajuntament de Barcelona ha licitat el nou contracte de manteniment integrat de l’espai públic (COMIEP), que preveu la cura i reparació de voreres, mobiliari, calçades i senyalització des del 2027 fins al 2030. El contracte, amb un valor estimat de 178,5 milions d’euros, té en compte dues possibles pròrrogues que estirarien el servei fins a l’any 2032 per a les empreses que s’enduguin algun dels 14 lots que conformen la licitació.
Després del servei de neteja i recollida d’escombraries, el de manteniment de la via pública és un dels serveis que més incidència té en el dia a dia dels veïns, ja que de l’aparença, accessibilitat i funcionalitat de voreres, calçades, mobiliari i senyalització dependrà en bona mesura la qualificació que els ciutadans donen tant als seus barris com als seus dirigents polítics. En aquesta línia, el govern municipal ja va anunciar, com a primera fase del pla Endreça, una partida de 435 milions d’euros el 2023 per "prevenir la degradació de l’espai públic" fins al 2027, any en què haurà d’entrar en servei el nou contracte.Després del servei de neteja i recollida d’escombraries, el de manteniment de la via pública és un dels serveis que més incidència té en el dia a dia dels veïns, ja que de l’aparença, accessibilitat i funcionalitat de voreres, calçades, mobiliari i senyalització dependrà en bona mesura la qualificació que els ciutadans donen tant als seus barris com als seus dirigents polítics. En aquesta línia, el govern municipal ja va anunciar, com a primera fase del ‘pla Endreça’, una partida de 435 milions d’euros el 2023 per "prevenir la degradació de l’espai públic" fins al 2027, any en què precisament haurà d’entrar en servei el nou contracte de manteniment de la via pública que ara es licita.
El cost del manteniment de voreres i el seu mobiliari puja a 49,4 milions d’euros. Una mica menys dels 50,3 milions que es destinaran a les calçades, mentre que per a la senyalització s’empraran 15,9 milions. Aquestes tres partides conformen els 117 milions del pressupost base del contracte, tot i que l’import total (que inclou el valor estimat de les prestacions, possibles pròrrogues fins al 2032 i d’altres modificacions previstes, que no podran arribar als 20 milions) arriba als 178.564.664,48 euros.En total, el cost del manteniment de voreres i el seu mobiliari puja a 49,4 milions d’euros. Una mica menys dels 50,3 milions que es destinaran a les calçades, mentre que per a la senyalització s’empraran 15,9 milions d’euros. Aquestes tres partides conformen els 117 milions del pressupost base del contracte, tot i que l’import total (que inclou el valor estimat de les prestacions, possibles pròrrogues fins al 2032 i altres modificacions previstes, que no podran arribar als 20 milions) arriba als 178.564.664,48 euros.
Reparacions d’asfalt, renovacions de voreres danyades, correccions de tapes de clavegueram, retirada i substitució de senyals o mobiliari en mal estat i arranjaments de rampes d’accessibilitat són les accions urgents més destacades del contracte. Es repartiran pels 10 districtes, igual com el servei de manteniment, per al qual es plantegen inspeccions sistemàtiques per detectar patologies i elaborar plans de treball. Seran auditories visuals i automatitzades gràcies a un vehicle equipat amb sensors que captura imatges infraroges dels desperfectes, i s’hauran de fer anualment per a voreres i senyalitzacions i biennalment per a calçades.Reparacions d’asfalt, renovacions de voreres danyades, correccions de tapes de clavegueram, retirada i substitució de senyals o mobiliari en mal estat i arranjaments de rampes d’accessibilitat són les accions urgents més destacades al contracte. Es repartiran pels 10 districtes de la ciutat, igual com el servei de manteniment, per al qual es plantegen inspeccions sistemàtiques per detectar patologies i que serveixin com a punt de partida per elaborar plans de treball. Seran auditories visuals, però també automatitzades gràcies a un vehicle especial equipat amb sensors que captura imatges infraroges dels desperfectes, i s’hauran de fer anualment per a les voreres i senyalitzacions i de manera biennal per a les calçades.
Màxim sis lots per empresa
Si bé l’import dels serveis de manteniment es manté constant durant tot el desenvolupament del contracte, els diners destinats a les obres variaran any rere any. Així, començarà el 2027 "amb una dotació per a obres inferior a la que tocaria proporcionalment, per tenir temps d’arrencar el contracte i tota la maquinària associada sense haver d’executar, de manera immediata, una gran quantitat d’obres", consta en la documentació de la licitació. Ja el 2028 s’assolirà la inversió anual mitjana i el 2029, "amb el contracte ja a ple rendiment", se superarà la mitjana en un "pic de producció". D’aquesta manera, mentre que per a l’any que ve està previst una despesa de 18.744.805,97 euros en obres, per al 2030 l’import es duplicarà amb escreix (42.344.504,06 euros). Si bé l’import dels serveis de manteniment es manté constant durant tot el desenvolupament del contracte, els diners destinats a les obres variaran any rere any. Així, començarà el 2027 "amb una dotació per a obres inferior a la que tocaria proporcionalment, per tenir temps d’arrencar el contracte i tota la maquinària associada sense haver d’executar, de manera immediata, una gran quantitat d’obres", consta a la documentació de la licitació. Ja el 2028 s’assolirà la inversió anual mitjana i el 2029, "amb el contracte ja a ple rendiment", se superarà la mitjana en un "pic de producció". D’aquesta manera, mentre que per a l’any que ve està previst una despesa de 18.744.805,97 euros en obres, per al 2030 l’import es duplicarà amb escreix (42.344.504,06 euros).
Fins ara, les empreses que presten a Barcelona els serveis de manteniment i senyalització de l’espai públic són Construcciones y Servicios Faus, Grupo Sorigué, ACSA, MJ Gruas, Constraula, Tevaseñal, Señalizaciones y Balizamientos La Castellana i l’UTE Elsan-Amsa Paviments. Els treballadors d’aquestes companyies actualment desplegats per complir el contracte podran ser subrogats a les que s’enduguin algun dels 14 lots. Només es poden adjudicar a una mateixa empresa sis dels lots de la contracta, una limitació que s’aplica igualment a les UTE, cosa que assegura la concurrència de diverses companyies i que cap assumiria la totalitat del servei a la ciutat. Fins ara, les empreses que presten a Barcelona els serveis de manteniment i senyalització de l’espai públic són Construcciones y Servicios Faus, Grupo Sorigué, ACSA, MJ Gruas, Constraula, Tevaseñal, Señalizaciones y Balizamientos La Castellana i la UTE Elsan-Amsa Paviments. Els treballadors d’aquestes companyies actualment desplegats per complir el contracte podran ser subrogats a les que s’enduguin algun dels 14 lots. Com ja passava abans, i d’acord amb la Llei de Contractació del Sector Públic, només es poden adjudicar a una mateixa empresa sis dels lots de la contracta, una limitació que s’aplica igualment a les UTE, cosa que assegura no només la concurrència de diverses companyies, sinó també que cap d’elles assumiria la totalitat del servei a la ciutat.
Així mateix, els adjudicataris no podran ser els mateixos que els que s’encarreguin del contracte de Direcció Facultativa, Assistència Tècnica i Coordinació e Seguretat i Salut que supervisarà el Comiep. Aquest servei, previst per encarregar a professionals externs la direcció d’una obra, el suport tècnic i la seguretat, té un valor estimat de 12,6 milions d’euros, cosa que situa la inversió total en manteniment de la via pública per sobre dels 190 milions d’euros.
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