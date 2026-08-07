Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempestes al BagesPlans cap de setmanaVinyaEclipsi solarCrims masclistesSílvia Orriols
instagramlinkedin

Protocol sanitari

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

La Generalitat ha preparat un pla especial centrat a les regions sanitàries de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Eclipsi solar, en directe: horari, com veure’l aquest 12 d’agost, on comprar ulleres de protecció i última hora del fenomen astronòmic

Guia per aconseguir les ulleres gratis del Govern i l’ONCE per a l’eclipsi solar: tots els punts de recollida a Catalunya

L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. / Anna Ferràs / ACB

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Pau Lizana Manuel

Barcelona

El Departament de Salut ha previst un pla de contingències sanitari a les regions de Catalunya on l’eclipsi solar de dimarts vinent, 12 d’agost, es produirà en la seva totalitat. Així, la Generalitat preveu reforçar les urgències a les unitats d’oftalmologia dels centres d’atenció primària i els centres hospitalaris de les regions sanitàries de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El dispositiu començarà la mateixa nit de l’eclipsi i s’allargarà amb «la màxima cobertura possible» durant el matí dels dies 13 i 14 d’agost.

En concret, la generalitat preveu que als hospitals d’aquestes tres regions hi hagi sempre un metge resident present i un altre d’adjunt localitzable per si la pressió assistencial ho requereix. Als centres d’atenció primària, d’altra banda, es preveu un reforç del servei primari integrat per un professional de medicina i un altre d’infermeria des de la tarda del 12 d’agost fins al 13 d’agost al migdia.

El Sistema d’Emergències Mèdiques constituirà el centre de coordinació operativa amb Protecció Civil al 112 de Reus.

Notícies relacionades

[Hi haurà ampliació]

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents