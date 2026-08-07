Aerotèrmia
Fiasco de la climatització sostenible dels pisos públics de Glòries: calor persistent i factures de 120 euros
Residents de la promoció més gran d'habitatge públic de Barcelona denuncien que el sistema amb prou feines refresca les vivendes i que el consum elèctric supera àmpliament les previsions
L’Ajuntament treballa per «duplicar la capacitat de refredament» de l’aerotèrmia i ofereix descomptes en el lloguer, ventiladors i ‘pingüins’ als afectats
CONTEXT |
L’Illa Glòries comença a bategar amb les primeres mudances de nous veïns
Edu Gil
La climatització sostenible de la més gran promoció d’habitatge públic de Barcelona, mitjançant un innovador sistema d’aerotèrmia, no ha donat els resultats esperats. Ni en la temperatura, ni en el cost. Veïns de la flamant Illa Glòries, que van començar a poblar amb gran alegria els diferents blocs fa un any, s’han vist sorpresos per un important inconvenient a l’enfrontar-se a les primeres onades de calor a la nova llar. Denuncien factures d’electricitat de fins a 120 euros que , asseguren, havien de costar 30 euros al mes. I amb prou feines aconsegueixen rebaixar la temperatura de casa seva durant els dies de més calor. Alguns afirmen que, malgrat mantenir el sistema en funcionament durant hores, el termòmetre continua marcant entre 27 i 28 graus a l’interior dels seus pisos.
Segons els veïns consultats per EL PERIÓDICO, el conflicte gira entorn de dos aspectes: el rendiment del sistema i el seu cost. Recorden que durant les reunions prèvies a l’entrega de les claus se’ls va presentar l’aerotèrmia com una tecnologia eficient i econòmica i se’ls va pronosticar un consum aproximat d’entre 20 i 30 euros mensuals fins i tot utilitzant-la de forma continuada. No obstant, afirmen que la realitat ha sigut molt diferent i que algunes llars han rebut factures d’ entre 60 i 120 euros, i fins i tot superiors en casos puntuals. Les crítiques es repeteixen als diferents blocs de la promoció.
Pingüins provisionals i 500 euros de descompte
Les queixes han portat l ’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) a plantejar mesures provisionals mentre s’aborda el problema. Diversos residents relaten que l’organisme municipal els ha remès una comunicació en la qual els ofereix dues alternatives: una compensació econòmica de 500 euros o l’entrega d’un aparell portàtil d’aire condicionat. Alguns veïns de vivendes socials ja han començat a rebre aquests equips, popularment coneguts com a pingüins, mentre que d’altres afirmen haver rebut únicament la carta informativa.
El consistori reconeix el problema i es compromet a buscar-li solució: «El sistema d’aerotèrmia de l’Illa Glòries està en revisió per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i les empreses implicades per determinar quines són les actuacions a seguir per millorar el funcionament». Assenyala que «l’objectiu és duplicar la capacitat de refredament de l’aerotèrmia» i que aquest estiu, mentre està en marxa l’actual «procés d’anàlisi», «s’estan oferint de forma temporal als veïns que ho demanen i necessiten alternatives provisionals».
«Dins de casa estem a 32 graus»
Els veïns consultats lamenten que les mesures adoptades no els resolen l’estiu ni suposen un avenç tècnic. La Montse, veïna del bloc B i una de les persones reallotjades per una actuació urbanística municipal, assegura que va decidir confiar en el sistema per la rediment promès: «Ens van dir que pagaríem entre 20 i 25 euros al mes amb l’aerotèrmia funcionant tot el dia. La primera vegada que la vaig utilitzar vaig pagar 150 euros».
Explica que, des d’aleshores, amb prou feines connecta la instal·lació unes hores de forma puntual per disposar d’aigua calenta, ja que considera que mantenir-la en funcionament suposa una despesa massa elevada. Sosté, a més, que el sistema tampoc aconsegueix refrigerar adequadament la vivenda durant l’estiu: «Dins de casa estem a 32 graus i amb l’aerotèrmia baixa a tot estirar a 28. Passes calor igual». Segons relata, ha optat per comprar ventiladors i aparells portàtils d’aire condicionat per fer front a les altes temperatures.
Diego, també resident al bloc B, afirma que el sistema «no funciona bé» i que a la seva vivenda recorren habitualment a ventiladors i un aparell portàtil d’aire condicionat. La Roser, veïna del bloc C, assegura que només va utilitzar la instal·lació una vegada i va decidir deixar de fer-ho per l ’elevat consum que li suposava. Una altra resident del bloc A, que prefereix no donar el seu nom, reclama fins i tot que se li retiri el sistema després d’haver rebut una factura pròxima als 120 euros: «És una vergonya. Haurem de recollir firmes perquè el treguin». No obstant, la mateixa veïna agraeix que l’IMHAB hagi començat a repartir aparells portàtils d’aire condicionat entre alguns residents, com a gest de bona voluntat mentre no arriba una solució definitiva.
Una promoció emblemàtica
L’Illa Glòries es va estrenar fa poc més d’un any i està composta de 238 vivendes distribuïdes en quatre edificis. Quan s’hagin entregat la totalitat de les claus, està previst que hi resideixin al voltant de 800 persones. La promoció va ser concebuda com un referent en construcció sostenible i eficiència energètica, incorporant l’aerotèrmia com a sistema de climatització i producció d’aigua calenta sanitària.
L’aerotèrmia és una tecnologia que aprofita l’energia tèrmica de l’aire exterior mitjançant una bomba de calor per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Es considera un sistema altament eficient perquè pot generar diverses vegades més energia tèrmica de l’electricitat que consumeix. No obstant, el seu rendiment depèn de factors com el disseny de la instal·lació, l’aïllament de l’edifici o l’ús que es faci del sistema.
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