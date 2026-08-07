Barri Gòtic
Tornen les festes de Sant Roc, les més antigues de Barcelona: dates i programa 2026
La 437a edició d’aquesta celebració lidiarà amb l’habitual ‘competència’ de la festa major de Gràcia i aquesta vegada també l’expectació per l’eclipsi solar
Oferiran trobades comunitàries, tallers, jocs populars, concursos, esbarts, havaneres, titelles, trobades de gegants, correfoc i nits de ball
PROGRAMA | Arrenquen les festes de Sant Roc, les més antigues de Barcelona amb 436 anys d’història
Alma Rodelgo Llasat
Aquest agost també es pot disfrutar d’una gran varietat de propostes al barri Gòtic de Barcelona. Abans de les festes de Gràcia i Sants, les de Sant Roc oferiran durant quatre dies a la plaça Nova múltiples activitats, com trobades comunitàries, tallers, jocs populars, concursos, esbarts, havaneres, titelles, trobades de gegants, correfocs i nits de ball. La programació combina novetats amb tradicions centenàries pensades per a totes les edats. Catalogada com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, es tracta de la festa més antiga de la ciutat i se celebrada de manera ininterrompuda des de 1589, per la qual cosa aquest any és la seva 437a edició.
Així mateix, en aquesta veterana celebració continuen sumant anys elements tan emblemàtics com el tradicional joc de la Cucanya, una barra elevada sobre la qual lliscar sense caure per aconseguir el premi que es troba a l’altre costat. També compta amb el seguici tradicional, el PorróLlarg , o els cèlebres Panellets, que es mantenen com el dolç típic indispensable de les festes des de l’any 1869.
Dates i ubicació
Les festes del 2026 se celebren del dimecres 12 al diumenge 16 d’ agost a la plaça Nova, que es troba just davant la catedral.
Novetats
Durant les 437 Festes de Sant Roc, com a mesura contra la calor, en els moments de més radiació solar, a la plaça Nova es disposarà d’ espais d’ombra i aigua a totes les persones que ho necessitin.
Aquest estiu és molt especial perquè se celebra el 120è aniversari de Laieta i Roc, els dos gegants centenaris de Sant Roc de la plaça Nova, que acaben de passar per un intens procés d’estudi i restauració per presentar una imatge completament renovada. A més, aquest any l’ Associació de Festes de la Plaça Nova homenatja totes les dones que malgrat ser l’ànima i la força del barri i les festes, han sigut invisibilitzades al llarg dels segles, segons expressen en el programa oficial.
Principales actes
En el mateix programa, es poden trobar totes les activitats detallades dels quatre dies que revitalitzaran el districte.
Dimecres 12
- Fira d’artesania a la plaça Nova, des de les 14 h del migdia fins a les 21 h de la nit.
- ‘Crida a la Festa’. A les 18 h de la tarda, cercavila infantil de ‘La Ruta del Panellet’ amb els gegants Pippo i Gal·la, els capgrossos de la plaça Nova i la Marxing Band del Taller de Músics. Començarà a la plaça Isidre Nonell i acabarà a la plaça Nova.
- ‘Vesprejant, tot esperant l’eclipsi’. A les 19 h de la tarda, amb motiu de l’eclipsi del 12 d’agost, es durà a terme un sopar popular de veïns i veïnes amb música ambient.
Dijous 13
- ‘En Cu-cut dalt del ruc’. A les 18 h de la tarda, el tossut Cu-Cut inaugurarà la tradicional cercavila de la festa muntant a sobre d’un burro i l’acompanyaran els capgrossos de la plaça Nova i les gralles La Pessigolla de la plaça Nova. Començarà a la plaça Nova i acabarà a l’avinguda de la Catedral.
- Anat de la bandera heràldica de Sant Roc. A les 19 h s’inauguren oficialment les 437 festes de Sant Roc.
- Presentació de la restauració i dels nous vestits dels gegants centenaris de Sant Roc de la plaça Nova. A les 19.10 h, Roc i Laieta celebren els seus 120 anys i reapareixen amb una nova imatge. S’han restaurat les figures i recuperat les parts originals de l’escultura i la policromia de 1906. A més, estrenen nous vestits, una fusió innovadora dels models originals de l’inici del segle XX i dels actuals, del 1985, que han lluït fins ara.
- Ball de sardanes, a les 19.15 h.
- Cucanya de la plaça Nova. Des de les 19.30 h de la tarda i durant totes les festes.
- Cantada de havaneres. A les 21 h a la plaça Nova, amb el grup Arjau.
Divendres 14
- ‘La Festa del Gos’ a la plaça Nova. A les 18 h, 53a edició de la tradicional «Salutació del gos a Sant Roc».
- Jocs populars i tradicionals, a les 19 h.
Dissabte 15
- Festa de la Mare de Déu de l’Assumpta a la basílica de Santa Maria del Pi. A les 11 h.
- ‘Cercavila del vermut’ amb l’Arpella del barri Gòtic. Començarà a les 11 h a la plaça Nova amb carrer del Bisbe i acabarà al carrer dels Capellans i la plaça Nova.
- 45a trobada i ball de gegants, a les 17.30 h a la plaça Nova.
Diumenge 16
- ‘Seguici Tradicional de Sant Roc’. Començarà a les 9.30 h del matí a la plaça Nova i acabarà a la plaça del Pi.
- Ball de l’Àguila de la Ciutat i ‘Cant dels Goigs’ a Sant Roc’. A les 9.45 h a la catedral de Barcelona, davant de la capella de Sant Roc.
- Renovació del vot a Sant Roc. A les 10.45 h, a l’altar major de la basílica de Santa Maria del Pi.
- Recepció i balls del Seguici al Palau Episcopal, a les 12.15 h.
- Col·locació de la Bandera Verda al balcó del Palau Episcopal, a les 12.50 h.
- Ofrena floral a Sant Roc de la plaça Nova, a les 12.55h.
- Ball del Centenari dels gegants de Sant Roc de la plaça Nova, a les 13 h.
- ‘El Porró Llarg’, a les 13.05 h a la plaça Nova.
- Actuació de l’Esbart Català de Dansaires, a les 19.30 h a la plaça Nova.
- 42è correfoc de Sant Roc, a les 22.15 h a la plaça Nova.
- 153è castell de focs de Sant Roc, a les 22.55h a la plaça Nova.
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