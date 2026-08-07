El preu mitjà d’un cafè arriba als 1,5 euros
Els menús de migdia pugen a 14,19 euros i el preu del lloguer dels locals escala fins a 1.871,9 euros mensuals.
Patricia Castán
Prendre’s un cafè en un bar o restaurant de Barcelona costa una mitjana d’1,5 euros, tot i que, per descomptat, les zones turístiques i els establiments d’especialitat poden pujar aquests preus amb diferència. L’hostaleria local fa equilibris amb l’increment del preu de matèries i subministraments i això ha d’acabar repercutint en els productes que serveix. I el cafè va ser el que més es va pujar entre les vendes estrella, un 4,7% el 2025. Així ho reflecteix l’enquesta municipal del sector de la restauració, que s’acaba de publicar i reflecteix que el cost mitjà d’un menú de migdia es fixa en 14,19 euros després de pujar un 1,9% en un any.
Menjar fora de casa acostuma a ser més car més en districtes cèntrics, però els preus dels barris perifèrics són més moderats i suavitzen la mitjana final que recull el sondeig, elaborat amb una mostra d’un miler de bars i restaurants locals. El preu també està influït per les tarifes més assequibles en els locals amb llicència de bar o de bar restaurant, mentre que en el cas dels restaurants amb menús de migdia de dilluns a divendres puja fins a uns 16,4 euros.
L’estudi recull també que de mitjana els establiments serveixen 56 menús diaris: als bar-restaurants uns 53, mentre que als restaurants s’arriba als 64. En gairebé una tercera part dels locals accepten xecs restaurant d’empreses.
Altres béns de consum massiu, com una canya de cervesa, van pujar l’any passat un 3% i es van situar en els 2,5 euros justos, tot i que aquestes xifres poden ser més elevades en terrasses i punts turístics. En el cas dels refrescos l’increment va ser del 4%, fins als 2,43 euros, de manera que l’alcohol es paga pràcticament igual que una Coca-Cola, una cosa poc freqüent en altres grans ciutats europees. A l’hora de passar per caixa, només un 19,3% dels clients paguen el compte en efectiu, un de cada cinc. Eren gairebé el 31% el 2021, un de cada tres. I en el cas dels restaurants la xifra cau al 16,2%.
El sector fa un esforç de contenció, assenyalen diversos operadors consultats, perquè els preus de cost i les despeses de lloguer, personal, subministraments i altres no paren de pujar. Però la competència és també ferotge a la ciutat, com demostra la contínua rotació de negocis en la restauració.
Evolució de les rendes
Pel que fa a l’àmbit econòmic, l’enquesta mostra precisament l’evolució que han viscut els lloguers. Per començar, destaca que el 86,9% dels negocis són en règim de lloguer. En la sèrie històrica pot apreciar-se que el 2025 van arribar al preu més alt, a una mitjana de 1.871,9 euros, davant els 1.794,3 del 2024, quan l’increment va ser més vertiginós. I a anys llum dels 1.126 euros que s’abonaven fa una dècada. Així, el metre quadrat comptabilitza ara 21,6 euros, tot i que amb forts contrastos territorials. Ciutat Vella ostenta els arrendaments més elevats, d’acord amb el seu imant turístic, amb una mitjana de 2.638,8 euros. La segueix l’Eixample, amb una mitjana de 2.242,8 euros. Despunten també Gràcia (1.774,5 euros) i les Corts, a 1.848,5 euros.
En canvi, les rendes més barates són a Horta-Guinardó (1.167,4 euros), seguida de Sant Andreu, on s’abonen 1.469,2 euros mensuals. La resta de districtes ronden els 1.600.
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