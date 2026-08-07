Infraestructures
Els trens ja circulen en proves pel nou ramal ferroviari a l’aeroport del Prat
Una locomotora recorre per primera vegada els nous 5,3 quilòmetres de vies de la futura R-Aeroport
FGC obre el procés per contractar 42 maquinistes per al nou tren llançadora entre Barcelona i l’aeroport del Prat
Les obres de l’accés ferroviari de Rodalies a l’aeroport de Barcelona-el Prat ja estan al 95% d’execució
Pau Lizana Manuel
Cada vegada queda menys per poder donar per inaugurat el nou ramal ferroviari a l’aeroport del Prat. Els trens ja circulen pel nou túnel de poc més de quatre quilòmetres que avança sota les pistes de l’aeroport i que portarà els trens per primera vegada fins a la T1. Les primeres circulacions de prova s’han realitzat aquesta setmana i, de moment, el calendari previst per a l’estrena del tram per a principis del 2027 no s’ha mogut. Serà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través de la futura línia R-Aeroport, que posi els seus nous trens d’Alstom sobre aquests nous raïls.
Segons ha informat Adif, ona locomotora de la sèrie 252 ja ha fet 26 itineraris – 13 anades i voltes – entre les estacions del Prat i la nova estació Aeroport T1, amb parada al nou baixador subterrani d’Aeroport T2. Així, aquesta locomotora ja ha recorregut 184 quilòmetres, als quals s’han de sumar cinc afegits en diferents maniobres realitzades a l’estació.
L’empresa responsable de les infraestructures ferroviàries comprova, mitjançant aquests viatges de prova, l’estat de tots els elements del nou túnel: des de la via a la catenària passant pels canvis d’agulla, la senyalització o la connexió del sistema amb el centre de control d’Adif a l’estació de França. Adif, de moment, no ha informat de cap incidència destacable en aquests gairebé 200 primers quilòmetres circulats en proves.
El Ministre de Transports, ha celebrat l’inici de les proves en el seu compte de X. En el seu missatge, ha recordat que la línia ha suposat una inversió de més de 400 milions d’euros i que permetrà unir el centre de Barcelona amb l’aeroport en menys de 20 minuts.
Una operació polèmica
La futura línia R-Aeroport de FGC es posarà a caminar, si res canvia, durant els primers mesos del 2027 i funcionarà entre l’estació de Sant Andreu i la de l’Aeroport T1. La seva estrena no ve exempt de polèmica: les plataformes d’usuaris i les associacions en defensa del transport públic s’oposen a la seva obertura. Argumenten, d’una banda, que els 10 nous trens d’Alstom que han de prestar el servei afegiran encara més pressió al túnel ferroviari de passeig de Gràcia, que està pràcticament al límit de la seva capacitat. D’altra banda, aquestes organitzacions esgrimeixen que la nova línia està més pensada per als turistes que arribin a Barcelona que no per als mateixos usuaris i denuncien que es plantegin tarifes diferenciades per a aquests nous trens llançadora.
El Pla de Serveis Ferroviaris presentat per la Generalitat a finals del mes de junypassat, d’altra banda, preveu que, a llarg termini, l’R11 també circuli per aquests túnels i canviï la seva capçalera de Sants – Estació a l’aeroport. El document també recull que l’R-Aeroport s’allargui fins a Terrassa, una mesura que reclamen des de fa anys entitats com la PTP perquè la nova línia també doni servei al Vallès i no es limiti a ser una llançadora entre el centre de Barcelona i l’Aeroport del Prat.
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