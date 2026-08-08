Catalunya aprofitarà el fenomen per estudiar-lo amb globus sonda
Valentina Raffio
Molt s’ha parlat que l’eclipsi és una oportunitat per fer ciència. I Catalunya no vol deixar-la passar. Segons va anunciar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya, el pròxim 12 d’agost es farà un estudi per analitzar els canvis que es produeixen en l’atmosfera en un moment així. Per fer-ho, expliquen els responsables d’aquesta iniciativa, es llançaran tres globus sonda manuals des de l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes (Tortosa), per captar canvis en la temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i vent abans, durant i després de l’ocultació del sol.
També es planeja estendre l’activitat de diverses estacions meteorològiques situades a Barcelona, Tarragona i Lleida per tal d’estudiar com evolucionen aquestes variables en diferents punts del territori. "Aquesta iniciativa ens permetrà recopilar un conjunt de dades d’alt valor científic durant un esdeveniment excepcional", afirma Sarai Sarroca, directora de Meteocat.Molt s’ha parlat que l’eclipsi és una oportunitat per fer ciència. I Catalunya, no vol deixar-la passar. Segons anuncia aquest divendres el Servei Meteorològic de Catalunya, el pròxim 12 d’agost es durà a terme un estudi per analitzar els canvis que es produeixen en l’atmosfera durant un moment així. Per a això, explica els responsables d’aquesta iniciativa, es llançaran tres globus sonda manuals des de l’Observatori de l’Ebre situat a Roquetes, Tortosa, per captar canvis en la temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i vent abans, durant i després de l’ocultació del sol. També es planeja estendre l’activitat de diverses estacions meteorològiques situdas a Barcelona, Tarragona i Lleida per poder estudiar com evolucionen aquestes variables en diferents punts del territori. "Aquesta iniciativa ens permetrà recopilar un conjunt de dades d’alt valor científic durant un esdeveniment excepcional", afirma Sarai Sarroca, directora de Meteocat.
El radiosondeig és una tècnica d’observació meteorològica que permet estudiar les capes de l’atmosfera mitjançant el llançament d’un globus meteorològic equipat amb una radiosonda. Aquest dispositiu ascendeix fins a aproximadament 30 quilòmetres i mesura variables com la temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i velocitat i direcció del vent.
Canvis en l’atmosfera
La informació recollida permetrà conèixer com varien les condicions atmosfèriques en altura i elaborar un perfil vertical detallat. L’objectiu principal és aconseguir millorar la predicció del temps, analitzar fenòmens meteorològics i aportar dades per a recerques científiques sobre el comportament de l’atmosfera. En aquest cas, s’utilitzarà per estudiar com canvia l’atmosfera durant un eclipsi.El radiosondeig és una tècnica d’observació meteorològica que permet estudiar les diferents capes de l’atmosfera mitjançant el llançament d’un globus meteorològic equipat amb una radiosonda. Aquest dispositiu ascendeix des de la superfície fins a aproximadament 30 quilòmetres d’altura i, durant el recorregut, mesura i transmet en temps real variables com la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica i la velocitat i direcció del vent. La informació recollida permet conèixer com varien les condicions atmosfèriques en altura i elaborar un perfil vertical detallat de l’atmosfera. En condicions normals, el seu objectiu principal és millorar la predicció del temps, analitzar fenòmens meteorològics i aportar dades essencials per a investigacions científiques sobre el comportament de l’atmosfera i els seus canvis. Però en aquest cas, a més, s’utilitzarà per portar a terme un estudi científic sobre com canvia l’atmosfera durant un eclipsi.
També està previst llançar un globus sonda a Barcelona, fora de la franja de totalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí